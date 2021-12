Pääministeri Sanna Marinin viikonlopunvietto on synnyttänyt otsikoita myös Ruotsissa.

”Suomen pääministeri Sanna Marin näyttäytyy nolona klikkienkalastelijana.” Näin arvioi ruotsalaisen päivälehden Dagens Nyheterin (DN) kolumnisti Saga Cavallin torstaina julkaistussa kirjoituksessaan.

Cavallin on vapaa toimittaja ja kirjailija. Hän kirjoittaa kolumnissaan Marinin (sd) epäonnisesta yökerhovierailusta viime viikonloppuna. Samalla hän käsittelee Marinin muuta käyttäytymistä sosiaalisessa mediassa ja vallanpitäjien viestintää.

”Hän [Marin] vaikuttaa rakastavan ympäröidä itsensä julkisuuden henkilöillä ja poseeraa mielellään sosiaalisessa mediassa. On epämiellyttävää nähdä, kuinka nälkäisiä jopa korkean tason poliitikot ovat saamaan tykkäyksiä”, Cavallin kirjoittaa.

Kolumni referoi viikonlopun tapahtumia Suomessa sen jälkeen, kun ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) oli saanut positiivisen koronatestituloksen. Marin jatkoi iltaansa Helsingin yöelämässä, vaikka hän oli kuullut Haaviston tartunnasta. Marin oli itse ollut samoissa kokouksissa kuin Haavisto ja oli siis altistunut.

Marin on kertonut saaneensa ensin tiedon, ettei Haaviston tartunta aiheuta kahdesti rokotetuille erityistoimenpiteitä. Hän ei kuitenkaan saanut myöhempiä kehotuksia välttää kontakteja, koska hänellä ei ollut valtioneuvoston virkapuhelinta mukanaan, ainoastaan eduskunnan puhelin.

”Ei näyttänyt erityisen hyvältä nyt, kun tartuntaluvut ovat nousussa”, Cavallin kirjoittaa.

Marin pyysi keskiviikkona toimintaansa anteeksi.

CavallIN ottaa esiin myös viikonlopun toisen tapauksen, jossa Marin osallistui toimittaja ja juontaja Ina Mikkolan Valtakirjani-nimisen kirjan julkistamistilaisuuteen. Tässä yhteydessä Marin antoi kuvata itseänsä sosiaaliseen mediaan paitsi Mikkolan myös kahdesta murhasta tuomitun Janne Ranisen kanssa.

Marin selitti kuvaa Iltalehdelle siten, että häntä pyydetään usein yhteiskuviin ja hän myös usein niihin suostuu. Aina hän ei kuitenkaan tiedä, keitä pyytäjät ovat.

Cavallin kirjoittaa, että kansan valitsemien poliitikkojen ei mielellään näkisi olevan herkkiä sille, vaikuttavatko he ”makeilta” julkisuudessa.

Hän huomauttaa, että Ruotsissa on paljolti säästytty tunnettujen henkilöiden ”nuoleskelulta” julkisesti. Jos julkkisjuhliin on kutsuttu, on niissä pidetty useimmiten matalaa profiilia sen vuoksi, ettei tulisi epäilyjä jääviydestä tai epäammattimaisuudesta.

Kirjoittajan mielestä Sanna Marin on valitettavasti tehnyt itsestään keulakuvan sille, miten kilpailu suosiosta – jota vaaleihin perustuva parlamentarismi pohjimmiltaan on – voi suistua raiteiltaan.

Tekstinsä lopussa Cavallin vertaa Marinia vielä suositun HBO-sarjan Successionin hahmoon, Kendall Royhin. Roy on asemastaan ja itsestään epävarma mediaperijä, joka hakee vahvistusta sosiaalisen median reaktioista.

”Sanna Marin on klikkienkalastelija, joka haluaa istua klubeilla coolin eliitin kanssa kuten Successionin sietämättömän epävarma Kendall Roy”, hän kirjoittaa.

Marinin toimintaa on käsitelty viime päivinä myös muissa Ruotsin medioissa.

Aftonbladet esimerkiksi otsikoi tiistaina julkaistun uutisensa seuraavasti: ”Tässä Sanna Marin poseeraa Solvalla-murhaajan kanssa ennen koronajuhlia”. Solvalla-murhaajalla viitataan Raniseen.

Expressen uutisoi, että ”Sanna Marin juhli tartunnan saaneesta ministeristä huolimatta”.

Lue lisää: Hallituspuolueet eivät ole juuri arvostelleet pää­ministerin bilekohua – ja siihen on syynsä

Lue lisää: ”Haastetaanko hänen uskottavuuttaan sen takia, että hän on nuori päättäjä?” – Sanna Marinilla on yhä Sdp:n piiri­johtajien luottamus

Lue lisää: Tutkijat: Hallituksen korona­politiikan uskottavuus voi kärsiä Marinin illan­vietosta, mutta laajempi kriisi epätodennäköinen

Lue lisää: Valtio­neuvoston ohjeen mukaan Marinin olisi pitänyt eristäytyä heti, mutta valtio­sihteeri Henrik Haapajärvi neuvoi toisin: Nyt hän perustelee miksi

Lue lisää: Ministeri Kiuru: Hyvä että Marin pahoitteli illanviettoaan – vaatii, että THL arvioisi uudestaan ohjeistustaan kaksi rokotetta saaneille

Lue lisää: ”Pyydän anteeksi omaa toimintaani” – Sanna Marin sanoo, että hänen olisi pitänyt käyttää parempaa harkintaa viikonloppuna

Lue lisää: Ministeri Lintilä kävi salibandy­ottelussa ja ministeri Skinnari ulko­ilma­tapahtumassa, vaikka olivat saaneet kehotuksen välttää kontakteja