Koronaviruksen vuoksi sairastuneita eduskunnassa on parin viimeisen viikon aikana ollut kaksi–kolme.

Eduskunnassa yli 20:tä on kehotettu eristäytymään koronavirukselle altistumisen takia, kertoo Yle.

Ylen haastatteleman eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhion mukaan suurin osa altistuneista on kansanedustajia. Joukossa on myös joitakin virkamiehiä. Koronaviruksen vuoksi sairastuneita eduskunnassa on parin viimeisen viikon aikana ollut kaksi–kolme.

Ylen tietojen mukaan koronatartunnan saaneita kansanedustajia on kolme. Viime viikolla kerrottiin Jouni Ovaskan (kesk) ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) tartunnoista. Tällä viikolla Paula Werning (sd) kertoi sairastuneensa todennäköisesti, mutta odottavansa vielä tarkempia testituloksia.

Rauhion mukaan altistumiset ovat tulleet huonoon aikaan, koska eduskunnassa on tällä hetkellä vuoden ajankohta.

Eduskunnan käsittelyyn on tulossa ensi vuoden talousarvioesitys ja vuoden viimeiset lakiesitykset. Niiden aikana kansanedustajien on määrä osallistua jopa satoihin äänestyksiin.

Rauhion mukaan minäkään valiokunnan työ ei tiettävästi ole häiriintynyt altistumisten vuoksi.