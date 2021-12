Tautipiikki osuu kiireiseen joulunalusaikaan. Pääsihteeri Maija-Leena Paavolan mukaan tilanne ei kuitenkaan vielä ole eduskunnan toimintakyvyn kannalta kriittinen.

Kansanedustajia on ohjeistettu kuuntelemaan täysistuntoja omasta työhuoneestaan.

Eduskunnassa tuli maanantaina ilmi jälleen yksi koronavirustartunta, kun kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) kertoi saaneensa tartunnan.

Tapaus on neljäs lyhyen ajan sisällä. Aiemmin on kerrottu ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr), kansanedustaja Jouni Ovaskan (kesk) ja kansanedustaja Paula Werningin koronavirustartunnoista (sd).

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola sanoo, että eduskunnan koronatilanne on pahempi kuin kertaakaan aiemmin.

”Ei meillä tässä määrin ole ollut tartuntoja kuin nyt on. Tosiaan viikon sisällä kolme tapausta ja nyt tämä neljäs, eli on tilanne pahempi.”

Eduskunnan toimintakykyä ajatellen koronatilanne ei Paavolan mukaan kuitenkaan ole kriittinen. Tautipiikki osuu silti huonoon aikaan, sillä kansanedustajat käsittelevät tällä viikolla ensi vuoden budjettia, joka on määrä hyväksyä ennen ensi viikolla alkavaa eduskunnan joulutaukoa.

”Kyllä budjetti on tärkeää saada vietyä läpi. Tämä on tiukka viikko kaiken kaikkiaan tämä viimeinen viikko, ja ensi viikon maanantaina on vielä istunto. Eli toivotaan, etteivät nämä tapaukset lisääntyisi.”

Viime viikolla Yle uutisoi, että eduskunnassa oli 20 altistumista, ja heitä oli kehotettu välttämään kontakteja.

Paavolan käsityksen mukaan altistuneita ei olisi ollut aivan näin paljon. Nyt nuo tilanteet ovat joka tapauksessa purkautuneet tai purkautumassa.

Lohen tapaukseen liittyen eduskunnan työterveyslääkäri on ehtinyt selvittää, että kaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsentä on altistunut. Heidät on määrätty etätöihin. Altistumiset ovat tapahtuneet valiokunnan kokousten ulkopuolella. Lisäksi selvitetään kahden kuppilassa Lohen kanssa istuneen tilannetta sekä salissa vieressä istuneen tilannetta.

Sote-valiokunnan päätösvalta ei ole Lohen tapauksen vuoksi vaarantunut. Tämä on olennaista ajatellen, että valiokunnalla on käsiteltävänään kiireisiä esityksiä, kuten lakimuutos, joka velvoittaisi hoitajat, lääkärit ja muutkin sote-alan työntekijät ottamaan koronarokotuksen.

”Luulen, että tiedot näistä tartunnoista lisäävät varovaisuutta entisestään”, Paavola sanoo.

Hän uskoo edustajien noudattavan hyvin koronaepidemiaan liittyviä ohjeita. Syy talon pahentuneeseen tautitilanteeseen on yksinkertaisesti, että tartuntaluvut koko yhteiskunnassa ovat aiempaa suurempia, mikä luonnollisesti heijastuu myös eduskuntaan, Paavola sanoo.

Varotoimiin pahentuneen koronatilanteen vuoksi on jo ryhdytty. Eduskunta ohjeisti viime viikolla, että kansanedustajat kuuntelisivat täysistunnon keskusteluja huoneistaan ja kävisivät salissa vain puhumassa tai äänestämässä.

Lisäksi edustajille on jaettu FFP2-maskeja ja pikatestejä, jotta he voivat ottaa testejä matalalla kynnyksellä. Mediatilaisuudet pidetään etäyhteyksillä, ja eduskunnassa käytetään jälleen maskeja. Valiokunnat ovat siirtyneet isompiin työskentelytiloihin.

Istuntojen alun ruuhkan välttämiseksi nimenhuuto aloitetaan tällä hetkellä poikkeuksellisesti 15 minuuttia ennen istunnon alkua.

Eduskunnassa on tapana, ettei väliaikaisia enemmistöjä hyödynnetä päätöksenteossa. Koska etä-äänestäminen ei ole mahdollista, voisi tällaisia tilanteita syntyä, jos etätyössä joudutaan olemaan laajasti.

Paavolan mukaan seuraava askel koronatoimissa olisikin rajata äänestyksiin osallistuvien määrää ryhmien välisillä sopimuksilla, kuten tehtiin aiemmin korona-aikana. Tällä voitaisiin varmistaa, ettei väliaikaisista enemmistöistä synny ongelmaa.

Paavolan mukaan vastaaviin toimiin ei kuitenkaan ole toistaiseksi tarvetta ryhtyä.