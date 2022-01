Hoitohenkilökunnasta on pulaa, ja ministeriön työryhmä hakee tilanteeseen ratkaisuja. Perjantain tilaisuudessa esitellään ensimmäisiä kannanottoja.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama poikkihallinnollinen työryhmä kertoi perjantaina ensimmäisistä ehdotuksistaan sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden takaamiseksi.

Ryhmä haluaa muun muassa panostaa työhyvinvointiin käynnistämällä valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan ”hyvän työn edellytysten ohjelman”.

Lisäksi se haluaa panostaa kansainväliseen rekrytointiin. Toiveena on luoda luoda kansallisesti tuettu asiakas- ja potilasturvallinen malli rekrytointiin. Kielitaitovaatimuksia ja kielikoulutuksen tasoa voidaan tarkastella.

Koulutukseenkin halutaan panostaa, muun muassa tarvittaessa lisäämällä koulutusmääriä ja panostamalla nopeaan täydennyskoulutukseen alalle palaamiseksi.

Esimerkiksi palkkaukseen ryhmä ei ota kantaa, sillä se oli rajattu työryhmän työn ulkopuolelle.

STM asetti työryhmän marraskuussa. Ryhmä hakee ratkaisuja sote-henkilöstön riittävyyteen sekä lyhyellä, keskipitkällä että pitkällä aikavälillä.

Työryhmän kannanottoja esittelivät perjantaina perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ja STM:n osastopäällikkö Satu Koskela.

Kiuru kuvasi perjantaina, että henkilöstöpula on ”yhteiskuntamme suurimpia haasteita”.

Hoitohenkilökunnasta on ollut jo pidempään pulaa, ja koronakriisi on vain kärjistänyt tilannetta.

Henkilökunnan tarve on kasvamassa lähiaikoina myös hallituksen uudistusten vuoksi.

Hallitus on kiristänyt hoitajamitoitusta ja jatkossa se on tiukentumassa edelleen. Vanhusten pitkäaikaishoidossa on oltava tämän vuoden alusta alkaen 0,6 hoitajaa asukasta kohti ja huhtikuusta 2023 alkaen 0,7 hoitajaa asukasta kohti.

Myös lastensuojelun sosiaalityössä vähimmäishenkilöstömitoitus on kiristymässä. Lisäksi hallitus on antanut esityksen kiireettömän hoidon hoitotakuun kiristymisestä nykyisestä kolmesta kuukaudesta viikkoon.

