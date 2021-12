Opetus- ja kulttuuriministeriö on pannut työryhmät valmistelemaan toisen asteen koulutuksen uudistusta. Eduskunnan sivistysvaliokunnan mukaan avoimeksi jää, millä tavalla ”kahta hyvin erilaista toisen asteen koulutusta kehitetään”.

Ammatilliset ja lukio-opinnot löytyvät vastedes yhä useammin saman järjestäjän opetustarjonnasta – etenkin niin sanotuilla väestökatoalueilla. Tosin se on jo arkea suurimmissa kaupungeissa, kuten Helsingissä.

Ammattikoulujen ja lukioiden yhteistyö syvenee kaikkialla, samalla kun toisen asteen koulutuksen järjestäjien määrä vähenee. Organisaatioistakin tulee nykyistä keveämpiä, ja digitaalisuutta hyödynnetään enemmän kuin ennen.

Tällaisia tavoitteita sisältyy hallituksen keväällä eduskunnalle antamaan koulutuspoliittiseen selontekoon. Yksi kantava periaate selonteossa on läpi elämän jatkuva oppiminen, minkä toteuttamista hankaloittaa maan epätasainen väestönmuutos eri alueilla.

Nyt ammatillisen koulutuksen järjestäjiä on noin 140 ja lukiokoulutuksen järjestäjiä 268. Lukiokoulutuksen järjestäjistä valtaosalla on vain yksi oppilaitos ja liki sadalla järjestäjällä on myös alle sata opiskelijaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on jo ryhdytty valmistelemaan toisen asteen koulutuksen uudistusta.

Eduskunnan sivistysvaliokunta sai selonteosta viime viikolla valmiiksi mietintönsä, jonka se julkisti maanantaina.

”Valiokunta pitää tärkeänä, että lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta käsitellään ja kehitetään omina koulutusmuotoinaan ja samalla huolehditaan niiden yhteistyömahdollisuuksista”, mietintö linjaa.

Selonteossa jää valiokunnan mukaan avoimeksi, millä tavalla ”kahta hyvin erilaista toisen asteen koulutusta kehitetään”.

HS kysyi opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtajalta Petri Lempiseltä, mitä toisen asteen koulutuksen tuleva uudistus käytännössä tarkoittaa.

Aiotaanko ammattikoulut ja lukiot ja niiden tutkinnot yhdistää?

”Ei ole tarkoitus yhdistää kouluja eikä yhtenäistää tutkintoja, vaan lisätä lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä niin, että esimerkiksi niin sanottujen kaksoistutkintojen suorittamiselle tulee nykyistä selvemmät pelisäännöt.”

”Toiseksi nykyisen järjestäjäverkon säilyttäminen näyttää ongelmalliselta varsinkin väestökatoalueilla. Esimerkiksi pieniä lukioita on valtavasti, eikä niihin kaikkiin riitä kohta opiskelijoita. Koulutuksen saavutettavuuden turvaamiseen tarvitaan valtakunnalliset linjaukset.”

Mitä ne linjaukset tarkoittavat?

”Kyse on siitä, miten ministeriö ohjaa koulutuksen järjestäjiä. Yksi työkalu on rahoitus. Ammatillisen koulutuksen nykyinen rahoitusmalli on monimutkainen. Ammatillisen koulutuksen rahoituksella on kuitenkin tuettu esimerkiksi fuusioita, mutta lukiokoulutuksessa ei tällaista mahdollisuutta ole.”

”Merkittäviä ohjauksen työkaluja ovat myös koulutuksen järjestämisluvat, joissa voidaan asettaa reunaehtoja.”

Onko luvassa lainmuutoksia?

”Mikäli rahoitusta uudistetaan, edellyttää se myös lainmuutoksia. Sen sijaan ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen pedagogista työtä määrittäviä lakeja ei ole tarkoitus muutta.”

Milloin uudistus on määrä toteuttaa?

”Asetimme marraskuussa työryhmät valmistelemaan esityksiä, joiden määräaika päättyy ensi vuonna 23. kesäkuuta. Jos lakeja aiotaan muuttaa vielä tällä hallituskaudella, tulisi luonnosten olla tuolloin pitkällä.”

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko on laadittu niin, että se tähtää aina 2040-luvulle asti. Edellinen on vuodelta 2006.

Eduskunnan sivistysvaliokunta korostaa maanantaina julkistetussa mietinnössään, että kaikki oppilaat oppisivat perustaidot. Niiden varmistaminen tulisi ottaa myös selonteon toimeenpanosuunnitelman yhdeksi painopistealueeksi.