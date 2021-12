Sanna Marinin viikonlopun vietosta syntyi maailmanlaajuinen tapaus. HS selvitti tutkijoiden kanssa, mitä se kertoo politiikan julkisuudesta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) joulukuun alun yökerhokäynnistä tuli noin viikossa maailmanlaajuinen puheenaihe.

Internetissä levitettiin omituisia huhuja. Autovalmistaja Teslan toimitusjohtaja Elon Musk julkaisi meemin. Sanna Marin oli yleisimpiä Google-hakuja esimerkiksi Mosambikissa ja Australiassa.

Miten kaikki tapahtui?

Marinin juhlinnasta kertoi ensimmäisenä Seiska-lehti sunnuntaina 5. joulukuuta. Aiemmin samana päivänä Marinin tiedotettiin altistuneen koronavirukselle. Kansa paheksui, ja suomalaismedia paneutui asiaan.

HS kokosi tapahtumaketjun yhteen ja kysyi tutkijoilta, mitä tapaus kertoo nykyajan poliittisesta viestinnästä.

Juttuun haastateltiin nykykulttuurin tutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen dosentti Tuija Saresmaa Jyväskylän yliopistosta ja sosiologian yliopistotutkija Niko Pyrhöstä Helsingin yliopistosta.

Keskiviikko

Marin pyytää valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa anteeksi viikonlopun toimintaansa keskiviikkona 8. joulukuuta. Baari-ilta oli jatkunut altistumisesta huolimatta, ja valtioneuvoston virkapuhelin oli jäänyt kotiin vastoin ohjeita.

Angloamerikkalaiset uutismediat tarttuvat aiheeseen. Aiemmin tapaus on huomioitu vasta Ruotsissa. The Washington Post kertoo Marinin juhlakunnon herättäneen ärtymyksen ohella yleistä kunnioitusta.

Hetkellisesti Britannian yleisradioyhtiö BBC:n verkkosivujen luetuin uutinen on suomennettuna: ”Suomen pääministeri pahoittelee korona-altistumisen jälkeistä juhlimista”.

New York -aikakauslehden The Cut -liite kommentoi tapausta otsikolla, joka suomennettuna kuuluu: ”Ainakin jollakin on työ ja vapaa-aika tasapainossa”.

Torstai

Eräs Twitter-käyttäjä jakaa BBC:n uutisen ja vitsin kuvitteellisesta keskustelusta.

Puoli tuntia myöhemmin toinen käyttäjä versioi vitsin meemiksi, jota jaetaan runsaasti. Idea tiivistyy ja sekoittuu toisen meemin kuvitukseen.

Seuraavaksi Yhdysvaltain myöhäisillan talk show’t kiinnostuvat aiheesta.

Marinia käsittelee monologissaan Jimmy Fallon ohjelmassa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, samoin asiaa käsittelee Stephen Colbertin The Late Show, sekä Trevor Noahin Daily Show. Lähteinä käytetään BBC:tä ja The Washington Postia.

Myöhäisillan puheohjelmat ovat yhä merkki-instituutio Yhdysvaltain valtakulttuurissa. Keulahahmoista suosituin on viime vuodet ollut Stephen Colbert, joka kerää miljoonayleisöjä ja puhuttelee haluttua 18–49-vuotiaiden kohderyhmää.

Colbertin kulttuurista merkitystä, ”Stephen Colbert -efektiä”, on puitu akatemiassa ähkyyn asti. On havaittu, kuinka esiintyminen Colbertin ohjelmassa nostaa vieraan tunnettuutta huimasti.

Ohjelmissa vitsaillaan Marinista maltillisesti. Huumoria saadaan kontrastista presidentti Joe Bidenin iäkkyyteen. Erillisessä sketsivideossa hassutellaan saunalla ja poroilla.

Somen laitamilla kohu saa hämmentävän käänteen.

Trollitilit levittävät meemiä Marinista ”kissatyttönä”, joka jakaisi Ylilauta-sivustolle itsestään kissamaiseksi muokattuja kuvia. Ylilauta on anonyymi suomenkielinen keskustelupalsta.

Tutkijan mukaan kyseessä on tyypillinen esimerkki lautakulttuurista. Lautakulttuurilla tarkoitetaan kulttuuria kuvalautoina tunnetuilla foorumeilla.

”Keksitään jotain, josta saa huvia ja klikkejä liikkeelle. Käynnistetään huomiokone. Huomiosta voi hyötyä jos on agenda, mutta huomio on tässä myös itseisarvoista”, Niko Pyrhönen sanoo.

Sepite leviää nopeasti. ”Kissatyttöys” saa osakseen ihailua vasemmistolaispodcastin faniyhteisössä Reddit-sivustolla. Mariniin viitataan ”tyttöpomona”.

”Maailma ei ole valmis sille, että tytöt ovat näin kovia”, eräs käyttäjä sanoo.

Jyväskylän yliopistossa hyväksyttiin alkuvuodesta pro gradu -tutkielma ”Mjäyyyy oon kissa :3” : Sanna Marin -meemit Ylilauta-keskustelualustalla, joka keräsi ja analysoi Ylilaudalle ladattuja Sanna Marin -meemejä.

Meemit käsittelivät tutkielman mukaan eritoten Marinin naiseutta, ja useimmiten loukkaavasti. Toisaalta merkityksiä ja tulkintoja oli usein monia päällekkäisiä, myös ihailevia.

”Meemien viehätys on juuri monitulkintaisuus. Ne ovat samalla iskeviä ja avoimia, niihin voi lukea omia merkityksiään”, Tuija Saresma sanoo.

Pyrhösen mukaan tiukka poliittinen asia tai pilkanteko ei lähde yhtä helposti leviämään oman viiteryhmän ulkopuolelle.

Naisia loukkaavaa sisältöä esiintyi silti tutkimuksessa huomattavia määriä.

Perjantai

Tapaus puhuttaa yhä 4chan-sivuston /pol/-yhteisöä. 4chan on Ylilaudan englanninkielinen vastinpari, ja sen /pol/-yhteisö eli politically incorrect -alue erityisen loukkaavien sisältöjen pesäke.

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin presidenttikaudella myös valtavirta kiinnostui Trump-myönteisen /pol/-yhteisön tekemästä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Marinia käsittelevät /pol/-ketjut sisältävät rajua misogyniaa eli naisvihaa, mutta myös ihailua. Yksi viestiketju alkaa kysymyksellä: ”Onko hän meidän tyttömme?”

”Samat asiat, joista Marinia paheksutaan, viehättävät lautakulttuuria. Samalla tiedetään, ettei tämä ollut Marinin tarkoitus, vaan hänestä tehdään hahmo, jonka puolella ollaan”, Pyrhönen tulkitsee.

Politiikan vaihtoehtopiireissä tai koronadenialistien keskuudessa Marin noteerataan harvakseltaan. Paikoin Reddit-sivuston yhteisöjä Marin kiinnostaa selvästi vähemmän kuin Suomen hävittäjähankinnat. Jännite on ensi sijassa sukupuolistunutta.

”Naisten väheksyntä ja jatkuva seksualisointi on ominaista manosfäärille, johon kuuluu nuorten miesten internet-alakulttuureita”, Saresma sanoo.

”Kommentoinnilla halutaan osoittaa naiselle näiden paikka. Manosfääristä on löydetty linkkejä laitaoikeistoon.”

Pyrhösen mielestä Marinin ulkonäköön keskittyminen ei ole peräisin lautakulttuurista, vaan se on vakiintunut jo valtakulttuurissa.

”Sama tehdään siellä vain maltillisemmin sanankääntein.”

Saresman mielestä meemit ja moraalinen paheksunta ovat molemmat tapa käsitellä sitä muutosta, että nuori nainen on pääministeri.

”Nuorempi naispoliitikko piti hauskaa julkisesti, ja tätä ei voitu hyväksyä. Kun kävi ilmi, että muut ministerit syyllistyivät samaan kuin Marin, ei noussut moraalipaniikkia.”

Sunnuntai

Elon Musk twiittaa näkemänsä Marin-meemin. Muskin tapaa jakaa muiden meemejä ikään kuin ominaan henkilöbrändinsä kantimiksi on aiemmin kritisoitu varastamisena.

Muskin vaikutusvalta somessa on vertaansa vailla, joten ei ole tavatonta, että hänen näköpiiriinsä varta vasten tyrkytetään sisältöjä jaon ja näkyvyyden toivossa.

Muskin päivitykselle luetaan kasapäin eri merkityksiä. Suomalaiset huolestuvat Marinin pilaamasta maakuvasta. Moni kokee, että ”bilepääministerin” uskottavuus kärsii. Toisia huomio ilahduttaa.

Tutkijan mielestä yksioikoista tulkintaa on vaikea tehdä.

”Se on myös meemikulttuurin pointti, ettei pystytä kategorisoimaan asiaa hyvä–huono-akselilla”, Saresma sanoo.

Eräs Twitter-käyttäjä jakaa Muskille kuvan Marinista. Saatteena on kolme läähättävää emojia. Musk vastaa Marinin vaikuttavan “coolilta”.

Maanantai

Marin vastaa Muskin twiittiin. Joukko suomalaisia kommentoi sen alla hyvinvointiyhteiskunnan menneen jo pilalle.

Marinin asiallisessa viestissä internet-huumori kohtaa lopuksi instituution puhetavan.

”Twitter-keskustelussa oli jo niin paljon räväkkää vaihtoehtoisuutta, ettei Marinilla olisi ollut paljoa voitettavaa lähteä samaan leikkiin. Tavallaan oivaltava tapa ottaa mediatila haltuun”, Pyrhönen sanoo.