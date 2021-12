Poliittisten nuorisojärjestöjen puheenjohtajien tentti järjestetään Sanomatalon Mediatorilla torstaina 16. joulukuuta kello 18–19.30. Se näytetään suorana lähetyksenä HS.fi:ssä.

Ei hätää, hävittäjät on valittu ja kuha menee Natoon! Mentäiskö mekin perässä?

Näin kysyi perjantaina Kd Nuoret eli kristillisten nuorisojärjestö lyhytviestipalvelu Twitterissä.

Sinänsä Kd Nuorten Twitter-meemillä ei ole mitään tekemistä tämän jutun kanssa, sillä tässä on tarkoitus puffata Helsingin Sanomien torstaina järjestettävää poliittisten nuorisojärjestöjen aluevaalitenttiä.

Tentissä puhutaan tiukkaa asiaa aluevaaleista ja suoraan niihin liittyvistä teemoista – eli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä sekä pelastustoimesta.

Ja nimenomaan nuorten vinkkelistä.

Sote-palveluita pohtivat pääsääntöisesti keski-ikäiset ihmiset, jotka ovat toimineet palvelujärjestelmän sisällä vuosikausia tai vuosikymmeniä. Jos nuoret saisivat ajatella palvelut ja niiden järjestämistavat ihan alusta lähtien uusiksi, millainen palvelujärjestelmä meillä olisi?

Tämä on vaikea kysymys, mutta iso osa nuorisojärjestöjen puheenjohtajista on ehdolla aluevaaleissa. Jos he tulevat valituksi, he pääsevät ihan tosissaan aluevaltuustoissa ratkomaan asiaa.

Ja toivon mukaan nuorten ääni aidosti myös kuuluu valtuustoissa.

HS:n torstain aluevaalitentissä ovat mukana yhdeksän eduskuntapuolueen nuorisojärjestön puheenjohtajat. He ovat demarinuorten Pinja Perholehto, keskustanuorten Hanna Markkanen, vihreiden nuorten Brigita Krasniqi, Svensk Ungdomin Frida Sigfrids, kokoomusnuorten Matias Pajula, vasemmistonuorten Liban Sheikh, perussuomalaisen nuorison Miko Bergbom, Liike Nytin nuorisojärjestön Joel Kettula ja Kd Nuorten Annika Lyytikäinen.

Tentti järjestetään Sanomatalon Mediatorilla kello 18–19.30. Se lähetetään suorana lähetyksenä HS.fi:ssä. Koronaepidemian takia Mediatorille ei valitettavasti voida ottaa yleisöä paikalle.

Tentin juontavat HS:n toimittajat Susanne Salmi ja Marko Junkkari.

Aluevaalitentin tärkein teema koskee nuorten mielenterveyskriisiä – sillä kriisiksihän sitä voi jo kutsua.

HS kertoi maanantaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta kyselytutkimuksesta, jonka mukaan joka kolmas korkeakouluopiskelija kärsii ahdistus- tai masennusoireista. Monet muut tutkimukset kertovat samaa huolestuttavaa viestiä nuorten mielenterveysongelmien lisääntymisestä.

Ongelman taustalla on koronaepidemia mutta ei pelkästään se. Mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet koko 2000-luvun ajan. Samaan aikaan mielenterveyspalvelut ovat monessa kaupungissa pahasti ruuhkautuneet, ja hoitoon pääsyyn voi olla kuukausien jonot.

Kaikissa nuorisojärjestöjen julkaisemissa aluevaaliohjelmissa nuorten mielenterveyden ongelmat on nostettu keskiöön. Näin tehdään myös torstain tentissä, jossa kriisiin yritetään toden teolla löytää ratkaisuja.

Tentin toinen iso teema on demokratia.

Nuoret aikuiset äänestävät kaikista ikäluokista vähiten. Viime kesän kuntavaaleissa 18–24-vuotiaiden äänestysprosentti oli 35,4 eli lähes kaksi kolmasosaa nuorista jätti äänensä käyttämättä.

Tentissä nuorisojohtajat pääsevät kertomaan, miten nuoria voitaisiin innostaa äänestämään. Sillä onhan aluevaaleissa kyse kaikkia suomalaisia – ja mitä suurimmassa määrin myös nuoria – koskevista arjen asioista: perhekeskuksista, lähimmän terveyskeskuksen sijainnista, koulukuraattoreista ja oppilashuollosta sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista.

Ja varmaan siitä Natostakin ohimennen kysytään – sillä eihän kyseessä olisi kunnon vaalitentti, jos siinä ei puhuttaisi vähän asian sivustakin. Poliittisten nuorisojärjestöjen ominaispiirre on nimittäin se, että ne aika ajoin onnistuvat hermostuttamaan emopuolueensa johdon liian räväköillä kannanotoilla.

Kd Nuorten Nato-intokin on ihan nuorisojärjestön omaa linjausta. Emopuolue kristilliset ei kannata jäsenyyttä.

HS:n aluevaalitentin ”puhutaan asian sivusta” -osiossa kysytään myös kokoomusnuorilta, onko perusturvan ja eläkkeiden leikkaaminen tosiaan ”välittämistä” – kuten järjestön aktiivit ovat syksyn mittaan Twitterissä hehkuttaneet.