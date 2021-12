Vahvemmalle johtajuudelle on nyt selvästi tilausta. Päättäjien terästäytyminen on hyvä asia, jos energia suuntautuu yhteiskunnan sulkemis­pyrkimysten sijasta määrätietoiseen vastaiskuun, kirjoittaa HS:n päätoimittaja Antero Mukka.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) käänsi tiistai-illan tv-esiintymisissään uuden sivun Suomen pandemianvastaisessa taistelussa.

Määrätietoinen ja poikkeuksellisen sujuvasti esiintynyt Kiuru keräsi johtajuudestaan nopeasti tunnustusta myös niiltä, jotka harvoin antavat hänestä mairittelevia lausuntoja. Moni muisti toki kytkeä arvioonsa määreen ”vihdoinkin”.

Joku saattaa nähdä yllättävän energialatauksen takana myös päähallituspuolueen tarpeen nostaa profiiliaan pääministeri Sanna Marinin (sd) mainetta ravistelleen yökerhojupakan jälkeen.

Suomen virustilanne on kiistatta ennätysmäisen kurja, juuri kun kansalaisten tekisi mieli virittäytyä joulunviettoon.

Tuoreet tiedot esimerkiksi Norjan tilanteesta eivät erityisesti lupaa parempaa. Pandemian aikana on opittu, että se mikä tapahtuu muualla, on ennemmin tai myöhemmin edessä täällä harvaan asutussa Pohjolassakin.

Syksyn mittaan ehdittiin jo päästä vapaamman elämän makuun. Siksi takaisku pandemian torjunnassa tuntuu nyt monesta erityisen masentavalta.

Oliko Kiurun terhakkuus vain retoriikkaa, vai onko Suomi todella siirtymässä koronanvastaisessa operaatiossa uuteen aikaan?

” Olemme taitekohdassa, jossa jotain uutta on vain pakko kehittää.

On ilmeistä, että juuri nyt olemme taitekohdassa, jossa jotain uutta on vain pakko kehittää. Ministerien itsensäkin lipsuminen koronasuosituksista kertoo siitä, että loputtomien rajoitusten tie on kuljettu loppuun.

Rajoitusten moraalinen oikeutus kansalaisten silmissä on kaukana ensimmäisen koronakevään tilanteesta. Valtaosa aikuisista suomalaisista on rokotettu, ja heidän venymisensä rokotuksesta kieltäytyvien terveyden ja äärimmäisen vapauskäsityksen suojelemiseksi ei ole järin suosittua.

Yhteiskuntaa ei myöskään ole enää varaa sulkea uudelleen juuri kun koronapassit on vihdoin saatu luontevaksi osaksi arkeamme.

Ministeri Kiurun tähänastiset vuorosanat kulloisenkin tilanteen ylenpalttisesta dramaattisuudesta ja uusien rajoitustoimien välttämättömyydestä ovat kärsineet inflaation. Jos sutta huutaa päivittäin, käy niin, ettei vaaraan enää uskotakaan.

Myöskään jatkuva varoittelu sairaaloiden kuormituksen kasvamisesta kipurajoilleen ei tehoa entiseen tapaan, etenkin kun vakavien tautitapausten määrä on pysynyt aisoissa.

Samalla omikronmuunnos leviää aiempia muunnoksia selvästi vikkelämmin ja tähänastisen tietämyksen mukaan läpäisee herkemmin myös kahdesti rokotettujen puolustuksen. Ennusteiden mukaan tartuntahuiput saavuttavat uuden muunnoksen myötä aivan uudenlaiset lukemat.

Hyvät neuvot ovat aidosti tarpeen, varsinkin kun viime viikkoina rokotuskattavuus on edennyt vain vaatimattomasti.

Kiurun ulostulo loi uskoa siihen, että Suomen sulkemisen ja kotiin käpertymisen sijasta keinovalikoimaa haetaankin yhteiskunnan laajasta mobilisoinnista koronavirusta vastaan käytävään hyökkäyssotaan.

Keskeinen työkalu tässä on kolmannen rokotuskierroksen kiihdyttäminen niin, että mukaan rokotustalkoisiin otettaisiin opiskelijat, eläkeläiset, Puolustusvoimat, kolmannen sektorin toimijat ja jopa yksityisen terveydenhuoltosektorin toimijoita.

Kiuru nosti esiin myös rajavalvonnan tiukentamisen.

Lue lisää: HS:n tiedot: Hallitus päättää raja­turvallisuuden tiukennuksista torstaina

Aikomukset kuulostavat perustelluilta. Nyt nähtäväksi ja myöhemmin arvioitavaksi jää, miten käytännön toteutuksessa onnistutaan.

” On ehdottomasti parempi, että energia suuntautuu proaktiiviseen toimintaan eikä perusoikeuksien kaventamiseen.

Perhe- ja peruspalveluministeri on Suomessa keskeinen pandemiapäättäjä. Kun Kiuru tiistai-iltana laukoi suoria sanoja myös tähänastisen toiminnan hitaudesta ja jähmeydestä, se kertoo paljon tulevistakin haasteista.

Ministerin johtajuudesta riippumatta suomalainen hallintomalli ei ole armeijan kaltainen, suoraviivaisesti johdettava kokonaisuus vaan monimutkaisempien ja vähemmän käskyttämiseen perustuvien vuorovaikutussuhteiden verkko.

Se mitä Valtioneuvoston linnassa haluttaisiin tehdä, vaatii toteutuakseen myötämieltä monelta muultakin taholta. Virkakoneistossa lait ovat ensisijainen toimintaohje myös suhteessa hallituksen antamiin ohjauskirjeisiin.

Saako Kiuru esikuntineen tämän koneiston toimimaan uudessa, aiempaa kenties selvästi vakavammassa tilanteessa edes vähän virtaviivaisemmin?

Demokratian ei toki kuulukaan toimia niin, että virkamiehet tottelevat johtajiaan sokeasti. Mutta jos tehoja halutaan saada pandemiatyöhön, on ehdottomasti parempi, että energia suuntautuu proaktiiviseen toimintaan eikä perusoikeuksien kaventamiseen.

Ennenkuulumatonta olisi, jos Suomi tässä tilanteessa pystyisi kuromaan kiinni sen ajallisen viivästyksen, joka koronatoimia on tähän asti varjostanut toistuvasti. Vaihe vaiheelta on edetty liian pitkään alkuperäisen kirjaviisauden ja yhden totuuden mantrojen varassa. Kun toisenlainen näkökulma on tunnustettu, on useimmiten oltu jo pahasti myöhässä.

Päättäjien ja hallinnon haluttomuus uudelleenarviointiin on monesti ollut ilmeistä, vaikka kansainväliset kokemukset, yhteiskunnan valmius ja maalaisjärki olisivat vahvasti tukeneet muutosta.

Lista koronatyökaluista, jotka on saatu käyttöön vasta tarpeettoman pitkän viivyttelyn jälkeen, on kiusallisen pitkä. Oikea-aikaisemmin käyttöön otettuina niin kasvomaskeista, koronapasseista, rajatestauksesta, pikatesteistä kuin yksityisen terveyssektorin kapasiteetistakin olisi todennäköisesti ollut kiistatonta hyötyä viruksen torjunnassa ja yhteiskunnan auki pitämisessä.

Moni on pitänyt myös kolmannen koronarokotuksen kiirehtimistä välttämättömänä jo viikkojen ajan.

Suomen pandemiapolitiikan on jatkossakin perustuttava tieteelliseen, tutkittuun tietoon. Siksi on maallikkona aukottomasti vaikea arvioida, kuinka perusteltua pitäytyminen kerran sovitussa linjassa on ollut kussakin yksittäisessä tapauksessa. Ammattilaisten sanan kuuluukin painaa, kun päätöksiä tehdään. Poliittista johtajuuttakin kuitenkin tarvitaan, kun usein epävarmasta tiedosta jalostetaan ratkaisuja.

Asettumalla nopeutetun kolmannen rokotuskierroksen takuunaiseksi Kiuru otti tietoisesti poliittisen riskin asiassa, johon saattaa terveydenhuollon ammattilaisen silmin liittyä edelleen epävarmuuksia ja jopa riskejä. Nämä tulivat näkyviksi muun muassa keskustelussa rokotusten ulottamisessa lapsiin.

Ikävin poliittinen sivumaku koronapäätöksiin tulee, jos kaikkien mahdollisten keinojen käyttöönottoa hidastaa ideologisiin lähtökuoppiin juuttuminen. Tätä voi edelleen epäillä, kun tarkastellaan maan koko terveydenhuollon osaamisen ja resurssien hyödyntämistä kuluneiden parin pandemiavuoden aikana.

Julkiset palvelut ovat vain osa yhteiskunnan voimaa. Siksi on ilahduttavaa, että päättäjien katse näyttäisi nyt olevan avartumassa.