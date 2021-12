PRH käyttää kanne­oikeuttaan Pohjola-Nordenin tuki­säätiön entisiä hallituksen jäseniä vastaan: ”Sisäinen valvonta on laimin­lyöty lähes kokonaan”

Pohjola-Norden ry:n puheenjohtajana on toiminut vuodesta 2019 lähtien Helsingin pormestari, kokoomuksen Juhana Vartiainen. Ennen Vartiaista puheenjohtaja oli keskustan kansanedustaja Katri Kulmuni.

PRH:n tehtävänä on valvoa, että säätiön toiminnassa noudatetaan säätiölakia ja säätiön sääntöjä.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) käyttää kanne­oikeuttaan Pohjola-Nordenin tukisäätiön entisiä hallituksen jäseniä vastaan. PRH päätti asiasta maanantaina 13. joulukuuta.

Pohjola-Nordenin tukisäätiön entisen asiamiehen epäillään PRH:n mukaan kavaltaneen säätiön varoja yhteensä 275 650 euroa vuosien 2015–2021 aikana.

Pohjola-Norden ry:n puheenjohtajina viime vuosina ovat toimineet syksyyn 2014 saakka Pohjolan opettajajärjestöjen yhteiselin NLS:n silloinen pääsihteeri Anders Rusk, syksystä 2014 kevääseen 2015 keskustan Simo Rundgren, keväästä 2015 kevääseen 2018 kokoomuksen Anne-Mari Virolainen, keväästä 2018 alkukesään 2019 keskustan Katri Kulmuni ja vuodesta 2019 lähtien kokoomuksen Juhana Vartiainen.

Lue lisää: Oikeustieteilijä pitää Pohjola-Nordenin tuki­säätiön hallituksen toimintaa poikkeuksellisena: ”Ei se niin mene, että hallituksen jäsen saa vain valmiita papereita eteensä”

PRH:n tekemän selvityksen perusteella säätiön hallinnon järjestäminen ja sisäinen valvonta on laiminlyöty lähes kokonaan. Laiminlyöntien seurauksena säätiölle on aiheutunut 275 650 euron vahinko.

PRH:n tehtävänä on valvoa, että säätiön toiminnassa noudatetaan säätiölakia ja säätiön sääntöjä. PRH muistuttaa, että säätiön hallituksen jäsenen on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään huolimattomuudella aiheuttanut säätiölle.

PRH:lla on lisäksi toissijainen oikeus ajaa vahingonkorvauskannetta omissa nimissään säätiön hyväksi, jos on todennäköistä, ettei säätiö huolehdi vahingon­korvaus­vaatimuksen toteuttamisesta. PRH:n mukaan säätiö on ilmoittanut, ettei se aio nostaa kannetta.

Kanneoikeuden vanhentuminen huomioon ottaen kanne vuonna 2016 tehdystä laiminlyönnistä on nostettava vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kanne perustuu PRH:n mukaan vain säätiön hallinnon järjestämisen ja sisäisen valvonnan laiminlyöntiin. PRH kertoo, ettei se epäile säätiön entisiä hallituksen jäseniä mistään rikoksesta, eikä heidän epäillä hyötyneen entisen asiamiehen tekemistä epäillyistä kavalluksista.