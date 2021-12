Koronapassin käyttö voidaan joutua keskeyttämään, sanoo THL:n Markku Tervahauta: ”Tilanne on hieman absurdi”

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta arvioi, että omikronmuunnoksen vuoksi koronapassi ei toimi nyt tarkoituksenmukaisesti. THL harkitsee lausunnon antamista hallitukselle.

Koronapassi voidaan joutua ottamaan lähiviikkoina väliaikaisesti pois käytöstä, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta. Se tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi ravintola- ja tapahtumarajoituksia ei voisi enää ohittaa edes edellyttämällä asiakkailta passia.

Tervahaudan mukaan passin pistämistä ”jäähylle” on pohdittava, koska omikronmuunnos leviää nopeasti myös rokotettujen suomalaisten keskuudessa. Epidemian leviämisen estämisen kannalta passi on nykyisellään epätarkoituksenmukainen, hän sanoo HS:lle.

”Samoihin isoihinkin kokoontumisiin rokotettujen kanssa pääsee koronatestin ottaneita rokottamattomia henkilöitä altistamaan itsensä. Tällä hetkellä tilanne on terveydensuojelun kannalta hieman absurdi.”

Tervahauta kommentoi aiemmin lauantaina Ylen Ykkösaamussa.

THL on avainasemassa, jos koronapassi halutaan ottaa pois käytöstä. Tartuntatautilain mukaan koronapassi voidaan valtioneuvoston asetuksella ottaa pois käytöstä alueellisesti tai koko maassa enintään kuukaudeksi kerrallaan. Lain mukaan THL:n on välittömästi ilmoitettava valtioneuvostolle, jos epidemia uhkaa yltyä niin pahaksi, että kyseiseen toimenpiteeseen on ryhdyttävä. Onko THL antamassa tällaisen lausunnon hallitukselle?

”Sellaista ei ole vielä valmisteilla. Mutta tilanteet muuttuvat nopeasti. Totta kai meidän on sitäkin harkittava. Lähipäivinä asiat tämän osalta kirkastuvat”, Tervahauta vastaa.

Toinen tapa ottaa koronapassi osin pois käytöstä on, jos aluehallintovirastot sulkevat alueellisesti joitain tiloja kokonaan. Ne eivät kuitenkaan voi sulkea laajasti esimerkiksi ravintoloita. Tällöin voisi syntyä tilanne, jossa vaikkapa kuntosaleja pistetään kiinni mutta ravintoloissa voi juhlia suurissa seurueissa koronapassin avulla myöhään yöhön saakka.

”Se ei ole loogista. Juuri siksi on pohdittava koronapassin ottamista kokonaan pois käytöstä.”

Ongelma on Tervahaudan mielestä nykyisen lainsäädännön joustamattomuus. Koronapassi on käytössä joka kaikissa tilanteissa, tai sitten se otetaan pois käytöstä kokonaan.

”Välimuotoja ei ole. Olisi hyvä, jos lakia voitaisiin vastaisuudessa muokata sellaiseen suuntaan, että aluehallintovirastot voisivat itse päättää keskeyttää joissain tilanteissa keskeyttää koronapassin käytön välttämättömiksi katsomiensa rajoitusten osalta.”

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi perjantaina sosiaali- ja terveysministeriön esittäneen, että hallitus päättäisi ensi viikolla niin sanotun ”hätäjarrun” käyttöönoton aikataulusta. Hätäjarru toisi käyttöön nykyistä selvästi kovempia koronarajoitustoimia. Keskeinen toimi voi olla juuri koronapassin käytön keskeyttäminen.

Kiurun mukaan omikronmuunnos saattaa jopa kaksin- tai kolminkertaistaa Suomen tartuntamäärät.

Kiuru on aiemmin arvostellut THL:ää hitaudesta rokotussuositusten antamisessa.

”Rokottaminen on edennyt luvattoman hitaasti”, Kiuru sanoi HS:lle lauantaina.

THL:n Tervahauta totesi Ylen lähetyksessä lauantaina, että rokotustahdin hidastuminen johtuu kuntien kuormittuneisuudesta.

Kunnilla ei enää syksyn aikana ole Tervahaudan mukaan ollut riittävää kapasiteettia jakaa kolmansia rokotusannoksia, vaikka uusia rokotesuosituksia on annettu.

”Ei ole ollut THL:stä kiinni, etteikö rokotettavia olisi ollut”, Tervahauta sanoi.