”Emme voi jättää toimihenkilöitä tyhjän päälle ja UPM:n johdon armeliaisuuden varaan”, sanoo Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

Toimihenkilöitä edustava Ammattiliitto Pro antoi perjantaina lakkovaroituksen, joka koskee paperiteollisuuden työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä metsäyhtiö UPM:ssä. Heitä on noin 700.

Lakon on määrä alkaa ensi vuoden alussa ja kestää kolme viikkoa, ellei sitä ennen saada neuvottelutulosta uudesta sopimuksesta. Nykyinen päättyy 31. joulukuuta.

Pron hallitus piti perjantaina ylimääräisen kokouksen, jossa käsiteltiin toimihenkilöiden sopimustilannetta UPM:ssä.

Ammattiliiton mukaan UPM on vastannut kaikkiin uuden sopimuksen neuvottelukutsuihin yksiselitteisen kielteisesti.

Toimihenkilöt ovat ensi vuoden alusta alkaen ilman osapuolten kesken sovittuja työehtoja, palkkaperusteita ja palkankorotuksia.

UPM ilmoitti liiton mukaan jo helmikuussa ottavansa käyttöön omat yksipuolisesti määrittelemänsä työehdot toimihenkilöille.

”Useimmille toimihenkilöille on vieläkin epäselvää, mitä palkkaa he tulevat ensi vuonna saamaan. Suuri osa työhön liittyvistä työehtosopimuksen korvauksista on auki, palkkaperusteita ei ole kerrottu eikä palkankorotuksia luvattu”, sanoo Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

Malinen arvioi, että todennäköisesti monien toimihenkilöiden kokonaisansiot laskevat: ”Kuinka paljon, se on vielä arvoitus.”

UPM:n johto on ilmoittanut myös, ettei se noudata päättyneen sopimuksen jälkivaikutuksella vanhoja työehtoja, vaan siirtyy itse määrittelemiinsä ehtoihin heti vuoden alusta.

”Emme voi jättää toimihenkilöitä tyhjän päälle ja UPM:n johdon armeliaisuuden varaan. Lakko on äärimmäinen keino, mutta poikkeuksellinen ja ennen näkemätön on myös UPM:n johdon jääräpäisyys tuhota työelämän vakautta ja henkilöstönsä toimeentulon perusteita”, Malinen sanoo tiedotteessa.

Työntekijöitä edustava Paperiliitto on niinikään julistanut UPM:n tehtaita koskevan lakon samalle ajanjaksolle, mutta riidan aihe on hieman eri.

”Paperiliitto haluaa sopia UPM:lle yhden sopimuksen, mutta UPM lähtee neuvottelemaan ainoastaan, jos tehdään viisi eri liiketoimintakohtaista sopimusta ja täysin uudelta pohjalta”, liitto kertoi lakkovaroituksen syyksi.

”Meille kävisi myös toimialakohtainen sopimus, mutta UPM palaa nyt 1930-luvulle eikä halua neuvotella toimihenkilöiden työsuhteiden perusehdoista ollenkaan vaan määrää ne jokaiselle henkilökohtaisesti ilman neuvotteluita ”, Malinen arvioi HS:lle.

UPM:n työmarkkinajohtaja Jyri Hollmén sanoi HS:n haastattelussa perjantaina, että yhtiö halusi poistaa raja-aidan toimihenkilöporukan väliltä. Ylemmillä toimihenkilöillä ei työehtosopimuksia ole entuudestaankaan.

Nalisen mukaan tilanne on toinen muissa metsäyhtiöissä, eli niissä tehdään myös toimihenkilöitä koskevat työehtosopimukset.