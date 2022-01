Turvapaikanhakijoiden uhkaa on liioiteltu, sanoo EU:n terrorismi­työtä koordinoiva Ilkka Salmi – Vuoden 2015 muuttoaallon vaikutuskin jäi ”hyvin marginaaliseksi”

Ilkka Salmen mukaan netin puheiden muuttumista reaalimaailman teoiksi ”ei voi kokonaan poissulkea”. Salmi vastaa EU-maiden terrorismin vastaisen työn yhteen­sovittamisesta.

Bryssel

EU:n terrorismintorjunnan koordinaattorin Ilkka Salmen työpaikka Brysselissä sijaitsee saman vilkkaan Rue de la Loi -läpiajokadun varrella kuin Maelbeekin metroasema, joka oli maaliskuussa 2016 terroristi-iskun kohteena.

Kaksikymmentä ihmistä kuoli, kun terroristi räjäytti pommin liikkeelle lähteneessä metrossa.

Vuotta aiemmin laajat iskut Pariisissa tappoivat 130 viatonta sivullista. Jäljet johtivat Brysseliin, jossa hengissä selvinnyt päätekijä otettiin kiinni. Hänen oikeudenkäyntinsä alkoi vasta viime syksynä.

Euroopassa terrorismi on tullut iholle, mutta Pariisin ja Brysselin jälkeen tapahtuneiden iskujen luonne on ollut toisenlainen. Viime vuosina iskuja ovat tehneet yksittäiset radikalisoituneet toimijat, joita turvallisuusviranomaisten on vaikeampi havaita ja tarkkailla.

Sellainen terrori-isku on tapahtunut myös Suomessa. Vuonna 2017 kaksi ihmistä kuoli Turussa tapahtuneessa puukotuksessa, jonka tekijä, turvapaikanhakijana Suomeen tullut mies, sai elinkautisen vankilatuomion.

”Tällaisilla mittakaavaltaan pienemmillä iskuilla on ollut iso psykologinen vaikutus. Yhteiskunnat ovat kuitenkin nopeasti niistä toipuneet”, Salmi sanoo.

IlkkA SALMI, 53, on lokakuun alusta lähtien vastannut EU:n jäsenmaiden terrorismintorjunnan yhteensovittamisesta. Salmi ei koordinoi kentällä tapahtuvaa työtä eli operatiivista tasoa, joka on jäsenmaiden vastuulla. Sen sijaan hän tekee esimerkiksi aloitteita siitä, miten lainsäädäntöä voitaisiin kehittää ja huolehtii siitä, että tieto EU-tason yhteisistä päätöksistä kulkee jäsenmaiden välillä.

”Tätä voisi kuvata neuvonantajan rooliksi”, Salmi sanoo.

Lisäksi koordinaattori edustaa EU-instituutioita kansainvälisen terrorismintorjunnan kysymyksissä.

Juuri isojen iskujen takia Euroopan terrorismintorjunta on kahdenkymmenen viime vuoden aikana kehittynyt harppauksin. Koordinaattorin virka perustettiin jo 2004 Madridin pommi-iskujen jälkeen, kun tietojen vaihdon merkitykseen alettiin kiinnittää huomiota.

”Täällä Keski-Euroopassa se on vieläkin merkityksellisempää, kun tunnissa pääsee moneen maahan. Maiden fyysiset rajat eivät voi olla tiedon liikkumisen rajoja.”

Salmi on tehnyt pitkän uran Brysselissä eri tehtävissä. Hän palasi toviksi kotimaahan sisäministeriön kansliapäälliköksi mutta yllätti lähtemällä tehtävästä kesken kaiken takaisin Brysseliin, ensin komission palvelukseen ja sitten nykytyöhönsä.

Hänen perheensä on asunut Brysselissä koko ajan, mikä osaltaan vaikutti paluupäätökseen.

Ilkka Salmi Europa-rakennuksen aulassa Brysselissä. Talossa kokoontuvat muun muassa Euroopan huippukokous ja eri ministerineuvostot. Ranskan puheenjohtajakauden kunniaksi aulaan on tuotu EU-maiden lipuista inspiraation saanut taideteos.

Koronapandemian aikana terroristisia iskuja ei ole Euroopassa juuri ollut muun muassa siksi, että rajojen yli on vaikeampi liikkua, olivat mielessä hyvät tai pahat aikeet.

Uhkataso ei kuitenkaan ole olennaisesti laskenut, Salmi sanoo. Tavallisilta kansalaisilta jää piiloon se, miten hyvin viranomaiset onnistuvat estämään iskuja, koska tästä kerrotaan julkisuuteen erittäin harvoin.

Pandemian aikana esiin on noussut uusi huoli: vihapuheen ja lainvastaisen aineiston määrä internetissä on kasvanut hälyttävästi.

”Keskustelu on koventunut. Komissio teki tästä tutkimusta ja arvioi, että esimerkiksi antisemitistinen ja islaminvastainen keskustelu netissä on lähes kymmenkertaistunut ranskan- ja saksankielisissä maissa.”

Joskus pandemiakin hiipuu, joten onko odotettavissa, että netin puheet muuttuvat teoiksi reaalimaailmassa?

”Olemme paljon sitä pohtineet. En usko äkkinäiseen muutokseen, mutta ei sitä voi kokonaankaan poissulkea, jos on tullut patoutunutta tarvetta toimia.”

Salmella on työssään neljä keskeistä painopistettä, joita hän seuraa tarkasti.

Ensimmäiseksi niistä hän nimeää radikaalit ideologiat, joista suurin uhka Eurooppaa ja länttä kohtaan on radikaali-islamistinen terrorismi.

”Isisin maantieteellinen kalifaatti on lyöty, mutta ideologia elää edelleen ja hakee muotoaan. Tämä liittyy konkreettisesti siihen, miten tilanne Syyriassa ja Irakissa kehittyy. Myös Sahelin alue Afrikassa on ihan keskeinen.”

Osa eurooppalaispuolueista, muun muassa perussuomalaiset, on väittänyt, että tiukempi suhtautuminen turvapaikanhakuun vähentäisi myös terrorismia. Salmi torjuu näkemyksen liian yksioikoisena.

”Jos mietitään vaikka maahanmuuttoa Eurooppaan vuosina 2015–2016, niin marginaalisesti, siis hyvin marginaalisesti, terroristiset toimijat ovat pystyneet käyttämään tämänkaltaisia tilanteita hyväkseen. Kyse ei ole niinkään siitä, että turvapaikanhakijat olisivat uhkakuva, vaan siitä, että laajojen joukkojen liikkuessa turvallisuusviranomaisten pitää olla hereillä.”

Myös eurooppalaiset ääriryhmät ovat seurannassa, etenkin väkivaltainen äärioikeistolainen ideologia. Äärivasemmistolaisuus on tässä suhteessa pienempi huoli.

Suomalaisia hätkähdytti joulukuussa tieto siitä, että joukko nuoria miehiä otettiin kiinni Kankaanpäässä epäiltynä terrorismirikoksista. Pidätettyjen kerrottiin saaneen innoitusta akselerationismiksi kutsutusta äärioikeistolaisesta aatesuunnasta, jonka tavoitteena on kiihdyttää nykyisen yhteiskunnan romahdusta.

Lue lisää: Oikeus vapautti Kankaan­pään terrorismi­rikoksista epäillyt vankeudesta – Professori pitää julkaistuja perusteluja arvoituksellisina

Turvallisuusviranomaisten toinen päänsärky radikalisoitumisen ohella ovat uudet teknologiat, joiden avulla aatteet leviävät tehokkaasti. Netin suhteen viattomuuden aika kesti pitkään, mutta nyt lainsäädäntö on kiristymässä.

”Kesäkuussa tulee voimaan sääntely, joka määrää palveluntarjoajia poistamaan terroristisen aineiston tunnissa internetin sisältöalustoilta.”

Salmen mukaan turvallisuusviranomaisia olisi hyvä kuulla EU:ssa, kun digitaalisia palveluita koskevaa lainsäädäntöä ajetaan läpi. Salmi nostaa esiin esimerkiksi algoritmien läpinäkyvyyden terrorismintorjunnassa: algoritmien ei pitäisi toimia niin, että terroristista aineistoa etsivälle tyrkytetään yhä lisää uusia syötteitä.

”Peräänkuulutan avoimuutta. Palveluntarjoajien olisi hyvä kertoa, miten niiden algoritmit tässä suhteessa toimivat.”

Entä sitten turvallisuusviranomaisten omassa käytössä oleva teknologia, jolla voi seurata ihmisten liikkeitä? Kansalaisten turvallisuuden nimissä voi olla suuri houkutus koukata liikaa yksityisyyden suojan puolelle, vaikka ei vielä Kiinan mittakaavassa oltaisikaan.

Euroopan tietosuojavaltuutettu määräsi vastikään, että Europolin eli EU:n jäsenmaiden poliisiorganisaation on poistettava tietokannoistaan suuri määrä henkilötietoja, joita se oli kerännyt muun muassa Eurooppaan pyrkivien siirtolaisten matkapuhelimista.

”Tämä on iso haaste, kun tietoa on valtavasti; sitä löytyy tietokoneilta ja matkapuhelimista ja milloin mistäkin, eikä sitä ehditä käsitellä tarpeeksi nopeasti. Terrorismiin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvät tutkinnat saattavat kestää pitkään, ja tutkinta vaikeutuu, jos tiedot pitää hävittää.”

Lue lisää: Euroopan tietosuoja­valtuutetun mukaan Europol yrittää perustella massa­valvontaa samalla tavalla kuin NSA, määrättiin poistamaan valtava määrä henkilötietoja

Salmen kaksi muuta painopistettä ovat maantieteellisiä. Hän seuraa Afganistanin tilanteen kehittymistä, samoin Koillis-Syyriaa.

Afganistanissa ääriliike Taleban syrjäytti elokuussa 2021 Yhdysvaltain tukeman hallinnon ja otti vallan. Aiemmalla valtakaudellaan 1990-luvulla Taleban suojeli terroristiverkosto al-Qaidaa, joka koulutti tulevia terroristeja leireillään Afganistanissa ja toteutti vuoden 2001 iskut Yhdysvalloissa.

Pelkona on, että Talebanin uuden nousun aikana ääri-islamistit löytävät Afganistanista jälleen turvasataman.

Sen sijaan Salmi ei usko, että Afganistanista tulisi Eurooppaan laaja pakolaisaalto, kuten loppukesästä evakuointien jälkeen uumoiltiin. Afganistanilaisia on siirtynyt naapurimaihin, mutta osa heistä on myös palannut takaisin.

Koillis-Syyriassa terrorismintorjunnan seurannassa ovat vankilat ja leirit, joissa on edelleen vaikeissa oloissa iso joukko Isisin riveihin kuuluneita EU-kansalaisia ja heidän perheitään.

Isis-perheiden jäseniä kurdien ylläpitämällä al-Holin leirillä Koillis-Syyriassa joulukuussa 2019.

EU-maissa on eri linjoja sen suhteen, miten palaajiin suhtaudutaan. Esimerkiksi Saksassa Isis-taistelijoiden vaimoja on tuomittu rikoksista. Suomi sen sijaan ei ole ainakaan toistaiseksi nostanut rikossyytteitä leireiltä palanneita naisia kohtaan.

”Jokainen on syytön, kunnes toisin todetaan, mutta minusta on tärkeää, että prosessi käydään tarkoin läpi niin Suomessa kuin muuallakin ja pohditaan, mitä terroristiseen toimintaan osallistumisella käsitetään.”

Oma kysymyksensä on, miten EU-maissa suhtaudutaan Syyriasta palanneisiin, jotka ovat kohta kärsineet vankilatuomionsa ja palaavat siviilielämään.

”Onko heillä edelleen samoja ajatuksia, ja muodostavatko he uhan? Me yritämme toimistossani hyvin tarkoin seurata sitä, miten deradikalisaatio toteutuu ja miten he palaavat yhteiskuntaan.”