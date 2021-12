80 prosenttia suomalaisista kannattaa hoitajien palkkojen korottamista hoitajapulan helpottamiseksi, käy ilmi HS:n kyselystä. Jos verotus kiristyisi, olisi tuki vähäisempää.

Valtaenemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että hoitajien palkkoja pitäisi nostaa hoitoalan työvoimapulan helpottamiseksi. Tuoreessa HS-gallupissa ajatusta kannattaa 80 prosenttia vastaajista.

Huomattavasti harvempi, vain 45 prosenttia, on kuitenkaan valmis kiristämään verotusta tämän takia.

Hoitoalan työvoiman riittävyys on herättänyt laajaa keskustelua viime aikoina. Tilanne on kärjistynyt entisestään korona-aikana.

HS:n kyselyssä tiedusteltiin kantoja kolmeen alan työvoimapulaa koskevaan kysymykseen.

Myös ulkomaisen työvoiman tuominen Suomeen saa kannatusta.

61 prosenttia on samaa mieltä väittämästä, jonka mukaan ulkomaisen työvoiman tuominen Suomeen on hyväksyttävä ratkaisu hoitajapulaan. Joka neljäs on eri mieltä väittämästä. 14 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa.

Kyselyssä näkyy joitakin eroja, kun vastauksia tarkastellaan esimerkiksi puoluekannan mukaan. Kaikkien puolueiden kannattajien keskuudessa valtaenemmistö kannattaa hoitajien palkkojen korottamista. Kannatus on kuitenkin erityisen suurta vasemmistoliittoa, sosiaalidemokraatteja ja vihreitä kannattavien joukossa.

Työvoiman tuominen ulkomailta ratkaisuna hoitoalan työvoimapulaan sopii kaikille muille paitsi perussuomalaisille. Heistä vain vajaa kolmannes tukee ajatusta.

Muiden puolueiden kannattajista etenkin kokoomuslaiset pitävät ehdotusta kannatettavana. Myös valtaenemmistö keskustalaisista ja vihreistä on samaa mieltä, kuten myös moni Sdp:ssä ja vasemmistoliitossa.

Selvästi yli puolet vihreiden, vasemmistoliiton ja Sdp:n kannattajista olisi valmis verotuksen kiristämiseen hoitoalan henkilöstön palkankorotusten rahoittamiseksi. Kokoomuksessa ja keskustassa tätä kannattaa noin kaksi viidestä ja perussuomalaisissa noin joka viides.