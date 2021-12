Koronapassin käytön keskeyttäminen on lähes ainoa hallituksen käsillä nopeasti oleva työkalu. Sen vaikutukset olisivat suuret ja aiheuttaisivat väistämättä kuohuntaa, kirjoittaa politiikan toimittaja Teemu Muhonen.

Myös rokotettujen suomalaisten elämää saatetaan lähiviikkoina rajoittaa merkittävästi. Se kävi selvästi ilmi perhe- ja peruspalvelu­ministeri Krista Kiurun (sd) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtajan Markku Tervahaudan lausunnoista lauantaina.

Kiuru sanoi, että niin sanotun hätäjarrun käyttöönotosta ja korona­rajoitusten merkittävästä kiristämisestä pitää päättää jo ensi viikolla. Kiuru ei vielä eritellyt ajamiaan toimia, mutta keskeisimmän hallituksen työkalun nosti esiin THL:n Tervahauta. Hän sanoi, että koronapassi voidaan joutua ottamaan lähiviikoiksi pois käytöstä.

Toimenpiteen seuraukset olisivat tuntuvat: esimerkiksi Etelä-Suomessa ravintoloiden olisi lopetettava anniskelu kello 17 ja yli 20 hengen yleisö­tilaisuuksia ei saisi sisätiloissa järjestää. Rajoitukset ovat jo voimassa, mutta toistaiseksi toimijat voivat kiertää ne edellyttämällä koronapassia. Kello 17 valomerkki pakottaisi monet ravintolat sulkemaan väliaikaisesti kokonaan, ja yleisötilaisuuksien tiukat rajoitukset estäisivät useimpien tapahtumien järjestämisen.

THL:n päääjohtaja Markku Tervahauta.

Tervahaudan mukaan koronapassi ei tällä hetkellä ehkäise epidemian pahenemista riittävästi. Rokottamattomat henkilöt voivat hankkia testitodistuksen ja sen jälkeen altistaa itsensä paikoissa, joissa rokotetut henkilöt levittävät virusta, Tervahauta perusteli.

Hänen näkemyksellään on nyt tavallistakin isompi painoarvo. Tartunta­tautilain mukaan koronapassin käyttö rajoitusten ohittamiseksi voidaan keskeyttää valtioneuvoston asetuksella alueellisesti tai koko maassa enintään neljäksi viikoksi kerrallaan. Laissa erikseen mainitaan, että THL:n on viipymättä ilmoitettava hallitukselle, jos toimenpiteeseen on ryhdyttävä epidemian pahenemisen vuoksi.

Tervahauta sanoi lauantaina, että THL harkitsee lausunnon antamista lähipäivinä.

Näyttää selvältä, että koronapassin jäädyttämisestä tulee ankara poliittinen vääntö. Hallitus markkinoi rokotteita ja koronapassia keinoina palata normaaliin elämään. Jos ravintolat sekä kulttuuri-, urheilu- ja tapahtuma-ala joutuvat taas pistämään ovia säppiin, se on kova isku sekä yrityksille että ihmisille.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) viestittävät lauantaina kannattavansa ensisijaisesti muita toimia kuin niin sanotun hätäjarrun käyttöönottoa.

”Hallituksen ja alueellisten viranomaisten on mahdollista kiristää toimia myös ilman hätä­jarru­mekanismin käyttöönottoa”, Marin sanoi.

Käytännössä alueiden kädet ovat kuitenkin pitkälti sidotut. Kuten Tervahauta sanoi, alueiden asettamilla rajoituksilla ei ole suurta merkitystä, koska ne pystyy joka tapauksessa kiertämään koronapassilla. Alueilla kyllä voitaisiin lähettää oppilaita etäopetukseen tai sulkea vaikkapa kuntosaleja kokonaan. Se taas on poliittisesti erittäin vaikeaa niin kauan, kuin ravintoloissa voi koronapassin avulla juhlia myöhään yöhön.

” ”Keskustalle Kiurun ulostulot ovat myrkkyä.”

Käytännössä ainoa hallituksen käsissä nopeasti oleva työkalu on siis koronapassin paneminen hyllylle.

Esimerkiksi pääministeri Marin ei ymmärrettävästi halua tässä vaiheessa esiintyä aktiivisena kovien rajoitustoimien edistäjänä. Marin puhui koko syksyn yhteiskunnan avaamisen puolesta. Lisäksi hän joutui hiljattain kohun keskelle juhlittuaan altistuneena yökerhossa. Siksi rajoituspuheita johtaa nyt Krista Kiuru.

Keskustalle Kiurun ulostulot ovat myrkkyä. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sekä tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) eivät varmasti halua ravintoloiden ja tapahtuma­järjestäjien kiukkua syliinsä. Tiukan talous­linjan puolesta puhunut valtiovarain­ministeri Saarikko taas joutunee avaamaan valtion piikin, jos rajoituksiin mennään ja lukemattomien yritysten liiketoiminta jälleen kärsii.

Krista Kiuru eduskunnassa.

Hallituksen sisäinen kiistely on jo käynnissä. Keskeistä on nyt se, mille kannalle THL virallisessa lausunnossaan päätyy. Aiemmin syksyllä keskusta ja Marin ovat saaneet THL:ltä tukea avaamisen linjalle. Tervahaudan kommenttien perusteella tuuli näyttää nyt kääntyneen, ja THL on siirtymässä tiukempaa epidemian­hillintää ajaneen Kiurun taakse.

Tervahauta itse totesi lauantaina, että tämänhetkisen tilanteen ongelmallisuus johtuu osin korona­passi­lain­säädännön jäykkyydestä.

Tervahaudan mielestä olisi hyvä, jos aluehallintovirastot voisivat itse käyttää harkintaa ja tarvittaessa linjata koronapassin osin pois käytöstä. Nyky­lain­säädäntö ei tällaista välimuotoa mahdollista: koronapassilla joko voi kiertää kaikki rajoitukset, tai sitten se otetaan kokonaan pois käytöstä.

Tervahauta pohti myös vaihtoehtoa, jossa passista kävisi vain todistus saaduista rokotteista tai vaihtoehtoisesti kaikilta osallistujilta edellytettäisiin tuoretta negatiivista testitulosta. Näin rokotetut sairastuneet ja rokottamattomat testi­tuloksen hankkineet eivät päätyisi samoihin tilaisuuksiin niin usein.

Hallitus esittää koronapassilainsäädännön uudistamista, mutta uudistuksen voimaantulo venynee vähintäänkin viikkoja ensi vuoden puolelle. Koska hallitus valmisteli koronapassin melko myöhään ja puutteellisesti, se on jatkuvasti askeleen myöhässä huomatessaan muutostarpeita.