Runsas kolmannes suomalaisista kannattaa aitojen lisäämistä Suomen itärajalle.

Enemmistö suomalaisista hyväksyisi turvapaikkahakemusten vastaanoton tilapäisen lopettamisen, vaikka se olisi vastoin Suomen solmimia kansainvälisiä sopimuksia, jos siirtolaisia käytettäisiin hybridivaikuttamisen välineenä.

Tieto ilmenee Kantar TNS:n HS:lle tekemästä tutkimuksesta. 63 prosenttia on sitä mieltä, että turvapaikkahakemuksien vastaanotto voitaisiin edellä mainitussa tilanteessa lopettaa, 17 prosenttia vastustaa ja 20 prosentilla ei ole asiasta mielipidettä.

Kysymys jakaa vahvasti Suomen puoluekenttää.

Turvapaikkahakemusten vastaanoton tilapäistä lopettamista hybridivaikuttamistilanteessa kannattaa enemmistö perussuomalaisista, kokoomuslaisista, keskustalaisista ja sosiaalidemokraateista. Vihreistä ja vasemmistoliittolaisista sitä kannattaa vain noin neljännes.

Keskustelu siirtolaisten käytöstä hybridivaikuttamiseen nousi esille marraskuussa, kun Valko-Venäjä yritti ohjata tuhansia siirtolaisia Puolaan vastavetona EU:n Valko-Venäjää koskeville pakotteille.

Suomessa eduskunnan oppositio vaati myös pikaisesti lakia sen varalta, että vastaavaa painostusta yritettäisiin Suomea vastaan.

Useat maat ovat viime vuosina rakentaneet rajoilleen aitoja ja muureja rajoittaakseen maahan tulevien siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden tuloa.

HS selvitytti myös suomalaisten kantoja siihen, pitäisikö Suomen itärajalle rakentaa luvattomille tulijoille lisää esteitä, kuten aitoja.

Ajatusta kannattaa runsas kolmannes ja sitä vastustaa 45 prosenttia suomalaisista.

Puolueista ainoastaan perussuomalaisissa enemmistö kannattaa esteitä.

HS kysyi myös kantoja siihen, pitäisikö Suomessa pitkään oleskelleille, mutta kielteisen turvapaikkahakemuksen saaneille, antaa tilapäinen oleskelulupa, jos heitä ei voida palauttaa lähtömaahansa.

Aihe on ollut ajankohtainen, koska sisäministeriössä on valmistumassa selvitys, jossa pohditaan ratkaisuja Suomessa pitkään ilman oleskeluoikeutta asuneiden ihmisten tilanteeseen. Suuri osa heistä on tullut Suomeen turvapaikanhakijoina.

Yhtenä ratkaisuna sisäministeriö on pohtinut oleskeluluvan myöntämistä pitkän maassaoloajan perusteella.

HS:n teettämän tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista olisi sitä mieltä, että oleskelulupaa ei pitäisi antaa, 38 prosenttia antaisi luvan ja 14 prosenttia ei osaa sanoa.

Tilapäisen oleskeluluvan kannalla on enemmistö vihreiden, vasemmistoliittolaisten ja sosiaalidemokraattien kannattajista.