Asiantuntijat vaativat päätöksiä jo tänään, koska tilanne näyttää pahemmalta kuin kertaakaan koronakriisin aikana.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoo, ettei hallitus aikaista huomiseksi suunniteltua neuvottelua, jossa käsitellään uusia koronaviruksen vastaisia toimia.

Asiantuntijoiden huoli uuden omikronmuunnoksen nopeasta leviämisestä on kasvanut merkittävästi viikonlopun aikana.

Anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen, dosentti Stepani Bendel ja tehohoitolääketieteen professori, toimialajohtaja Ville Pettilä toivovat kaikki lisää rajoituksia ja hallituksen niin sanotun hätäjarrun vetämistä.

Ylen haastattelussa he kertoivat haluavansa päätöksiä jo tänään maanantaina.

”Hallituksen neuvottelu pidetään suunnitellusti huomenna”, Marin viestittää HS:lle.

Syynä on ainakin osin se, ettei materiaali päätöksiä varten ole vielä täysin valmis. Muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunto tilanteesta ja rajoituksista ei ollut valmis ainakaan vielä maanantaina kello 14.

Hallituspuolueilla ei ollut vielä maanantai-iltapäivänä käytettävissään kaikkia sosiaali- ja terveysministeriön alueilta keräämiä tietoja. Pohjapapereita päätöksiä varten ei siis vielä ole. Niiden on määrä valmistua illaksi tai viimeistään tiistaiksi.

”Sote-ministeriryhmä käy tänään kokonaisuutta läpi ja valmistelee esityksiä hallituksen neuvotteluun. Hallitus käsittelee esityksen huomenna”, Marin sanoi. ”Hallitus kertoo linjauksista huomenna neuvottelujen jälkeen.”

Sote-ministeriryhmällä on kokous maanantai-iltana.

Marin kertoi sunnuntaina, ettei sulje pois esimerkiksi koronpassin hyllyttämistä.

Teho-osastoilla on jo 63 Covid-potilasta, ja kaikista tehohoitopotilaista jotakuinkin joka kolmas on koronapotilas. Tilanne on tämä, vaikka omikronia vasta odotetaan saapuvaksi.

Professori Reinikainen sanoo HS:lle, että tehohoitolääkärin näkökulmasta tämä epidemiatilanne ei ole vielä milloinkaan näyttänyt näin huolestuttavalta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitoyksikön (Hus) vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä vaatii puolestaan koronapassia hyllytettäväksi hetkeksi.

Petäjä perustelee Husin tiedotteessa vaatimusta koronaviruspotilaiden todennäköisellä määrän kasvulla sekä Husin henkilöstön kasvaneella sairastumisriskillä uuden omikron­muunnoksen vuoksi.

”Tämänhetkisen tiedon mukaan kaksi annosta antaa suojaa vaikealta taudilta, mutta se ei riitä omikrontartuntojen estämiseen”, Husin tiedotteessa kuvataan. Tämä aiheuttaa ilmeisen riskin sairaanhoidon kantokyvylle, tiedotteessa sanotaan.