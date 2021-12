Me Naiset: Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru odottaa lasta

Lapsen on määrä syntyä maaliskuun lopulla.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) odottaa lasta, kertoo Me Naiset -lehti.

Kiurun, 47, perheeseen kuuluvat tällä hetkellä lapsen isä, myyntijohtaja ja varainhoitaja Simo Rahikainen sekä tämän 12-vuotias poika.

Kiuru on ollut keskeinen poliitikko Suomen koronatoimien johdossa. Eilen kerrottiin, että hänen on määrä johtaa erillistä koronaministerityöryhmää, jonka on määrä aloittaa työ lähiaikoina.