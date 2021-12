Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan tukisumma voitaisiin ottaa ensi vuoden alussa lisäbudjettiin varatusta noin 300 miljoonasta eurosta.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) mukaan hallitus ryhtyy pikaisesti valmistelemaan kuudetta kustannustukipakettia yrityksille.

Kyseessä olisi mahdollisesti suurempi kokonaisuus kuin viides kustannustukipaketti, joka oli rajoitetumpi paremman koronatilanteen takia ja suunnattu vain matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksille.

Lisätuki on tarpeen, kun hallitus päätti tiistai-iltana kiristää koronarajoituksia. Ne kohdistuvat etenkin ravintoloihin ja tapahtumiin.

”Tarkkaa summaa on tässä vaiheessa aika mahdotonta sanoa, mutta arviolta se olisi 120–150 miljoonaa euroa riippuen sulkujen pituudesta ”, Lintilä sanoo HS:lle.

Lue lisää: Kiuru: Hallitus käynnistää hätäjarru­mekanismin, koronapassi osittain pois käytöstä

Lintilän mukaan tukisumma voitaisiin ottaa ensi vuoden alussa lisäbudjettiin varatusta noin 300 miljoonasta eurosta.

”Sehän olisi sitten pois ja lähes puolet muista lisäbudjettitarpeista, joita riittää”, Lintilä huomauttaa.

Yritystuet on Lintilän mukaan määrä jatkossakin rahoittaa tämänhetkisten päätösten mukaan budjettikehysten sisältä, vaikka kuntien ja viranomaisten suorissa, terveysturvallisuutta koskevissa koronatuissa on kehykset ylitetty.

Uuden tukipaketin valmistelu on Lintilän mukaan jo alustavasti aloitettu.

”Täytyy muistaa, että meillähän on vielä parhaillaan haettavana viides kustannustukipaketti, joten ei nyt ole ratkaisevaa alkaa valmistelemaan jouluaattona uutta, mutta kyllä jo viime viikolla olen antanut alustavat ohjeet”, Lintilä selvittää.

Uudessa kustannustuessa otetaan Lintilän mukaan huomioon kiristyvät rajoitteet ja etenkin tapahtuma-ala.

”Saamme varmasti sulkukorvaukset hyvinkin nopeasti maksuun. Vakiintuneessa kustannustuessa pitää käydä tarkoin läpi, mikä on vertailujakso. Maksatusten ajankohta riippuu tukijakson pituudesta”, Lintilä arvioi.

Elinkeinoelämän järjestöjen edustajat ryhtyivät hallituksen koronapäätösten jälkeen peräämään hallitukselta mittavia tukipaketteja korvaaman tiukentuvia rajoituksia.

”Ymmärrän heitä hyvin”, Lintilä kommentoi vaatimuksia.

Jo tiistain kokouksessaan hallitus lupasikin, että se varautuu suorien ja välttämättömien rajoitustoimista aiheutuvien kustannusten korvaamiseen.

Tarkastelussa ovat esimerkiksi sulkemiskorvaus, rajattu kustannustuki ja työttömyysturva.

Lisäksi jatketaan koronatilanteesta johtuvien suorien kustannusten korvaamista viranomaisille täysimääräisesti.

Keskiviikkona esimerkiksi Tapahtumateollisuuden puheenjohtaja Pekka Timonen totesi tiedotteessa, että hallituksen olisi pitänyt julkistaa esitykset kattavista tuista samassa yhteydessä uusien rajoitusten kanssa. Myös tapahtumatakuu tulisi palauttaa.

Myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK vaati laajoja tukipaketteja, vaikka pitkin rajoituksia välttämättöminä.

”Hallituksen uudet rajoituspäätökset edellyttävät pääministeri Sanna Marinin (sd) lupauksen mukaisia uusia ja laajoja tukipaketteja yrityksille ja niille työpaikoille, jotka näistä rajoituksista kärsivät”, toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoi tiedotteessa.

Häkämiehen mukaan on mahdotonta vielä arvioida, minkä suuruisista summista tuissa olisi kysymys, mutta ihan pienet eivät olisi riittäviä.

Menetykset ovat EK:n mukaan tuntuvia etenkin matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-aloilla, liikenteessä sekä messutoiminnassa.

Häkämies muistuttaa, että Suomessa yrityksille kohdistettujen korvausten taso on ollut EU:n matalimpia.

Palvelualojen työnantajat Palta on laskenut, että sen edustamilla aloilla liikevaihtoa on menetetty korona-aikana yhteensä yli kymmenen miljardia euroa, ja toipuminen on yhä pahasti kesken monella alalla, kuten matkailussa.

Suomen Yrittäjät ehdottaa tukipakettia, jossa olisi kustannustuen uusi eli kuudes kierros, yrittäjän työmarkkinatuen otto käyttöön uudelleen sekä joustoja yrityksille verottajalta ja työeläkeyhtiöiltä.

Myös lomautuksia tulisi SY:n mukaan nopeuttaa.

Valtioneuvoston tulisi nyt valmistella kaksi eri kustannustukea, vaatii Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara.

Toinen paketti kattaisi yleisesti rajoituksista ja julkisen vallan suosituksista aiheutuvia tappioita lokakuun alusta lukien ja toinen korvaisi nyt asetettujen rajoitusten tappioita.

Kustannustukien tulee olla määrältään riittäviä eikä näennäisiä, Mara linjaa tiedotteessa.

”Yhteensä ainakin satoja miljoonia euroja, sillä alan yritysten liikevaihdon menetykset ovat olleet tuntuvia”, Maran toimitusjohtaja Timo Lappi tarkentaa HS:lle.

Ongelmana esimerkiksi viidennessä kustannustukipaketissa on Lapin mukaan muun muassa se, että pelkkä viranomaissuositus esimerkiksi etätyöstä ei oikeuta tukeen, vaikka se vähentää kysyntää.

Työntekijöiden järjestöissä kaivataan muutoksia työttömyysturvaan.

Palvelualojen ammattiliitto Pamin puheenjohtajan Annika Rönni-Sällisen mukaan alan työntekijät ovat joutuneet kriisipuskureiksi jo useaan otteeseen.

Pam vaatii kohdennettuja toimia, joiden avulla ravintolatyöntekijöiden toimeentulo voitaisiin turvata.

Erityisesti ansiopäivärahan viiden päivän korvaukseton omavastuuaika tulisi poistaa heti.

Palkansaajien keskusjärjestönkin mukaan ripeät toimet ovat tarpeen. ”Nyt tarvitaan nopeasti työttömyysturvan parannuksia, joilla helpotetaan lomautettujen työntekijöiden tilannetta”, sanoo SAK:n johtaja Saana Siekkinen tiedotteessa.

SAK vaatii, että työttömyysturvan viiden päivän omavastuuaika poistetaan, kuten viime vuonnakin tehtiin.

Myös yrittäjien työmarkkinatuki on SAK:n mukaan syytä ottaa uudelleen käyttöön, sillä varsinkin kulttuurialalla monelta puuttuu työsuhde, eikä rajoitusten keskellä ole mahdollista tehdä työtään.