Niinistö toimi vihreiden puheenjohtajana, kun puolue marssi ulos hallituksesta vastalauseena Fennovoiman ydinvoimalan periaateluvan myöntämiselle.

Vihreiden entinen puheenjohtaja, europarlamentaarikko Ville Niinistö sanoo, että puolue on vastustanut ydinvoimaa osin vanhentunein perustein. Hän myöntää, että puolueen ydinvoimavastustus on ollut osin ylimitoitettua.

Niinistön mukaan puolue vastusti 2000-luvun alussa ydinvoimaa vahvasti eettisin ja ympäristöargumentein.

”Näiltä osin argumentaatio [on] vanhentunut, vaikkei täysin väärää olekaan. Ilmastokriisin aikana yv:n pitkän aikavälin jätehaaste on vain toissijainen. Turvallisuusvaatimuksia nostettu”, Niinistö kirjoittaa Twitterissä.

Hänen mukaansa 2010-luvulla kritiikin kärki siirtyi ja kohdistui ennen kaikkea ydinvoiman hintaan.

”Aloimme puhua enemmän keskitetyn ydinvoiman kustannuksista, rakentamisen riskialttiudesta ja vaihtoehtojen paremmuudesta. Näiltä osin olimme oikeassa: tuulivoima on nyt edullisin uusinvestointien kohde energiantuotannossa. Siinä yv ei pysty kilpailemaan.”

Niinistö myöntää, että puolueen tiukka ydinvoimavastustus ei ole ollut täysin perusteltua.

”Menikö vihreiden yv-kritiikki yli? Kyllä.”

Niinistö toimi vihreiden puheenjohtajana ja ympäristöministerinä vuonna 2014, jolloin puolue lähti hallituksesta vastalauseena Fennovoiman ydinvoimalan rakentamisluvan myöntämiselle.

Hän sanoo, että ei ole muuttanut Fennovoima-kantaansa. Hän on aiemmin selittänyt vastustavansa hanketta sen ulkopoliittisten riskien vuoksi, sillä laitostoimittaja on venäläinen Rosatom. Päätöksen aikoihin hän sanoi Financial Timesin haastattelussa, että hallituksessa oli päätöksen suhteen ”suomettumisen henkeä”.

Ville Niinistö (kesk.) tiedotustilaisuudessa, jossa kertoo puolueen lähtevän hallituksesta Fennovoima-päätöksen vuoksi. Syyskuussa 2014 pidetyssä tilaisuudessa mukana myös Outi Alanko-Kahiluoto ja Pekka Haavisto.

Niinistö kommentoi vihreiden ydinvoimalinjaa sen jälkeen, kun puolueen äitiyslomalla oleva puheenjohtaja Maria Ohisalo kommentoi Twitterissä Olkiluoto 3:n käynnistymistä.

”Myös tämä hanke ollut vuosia osana vihreiden energiapalettia. Hidasta oli, mutta etenee”, Ohisalo kirjoitti.

Ohisalon kommentti herätti runsaasti kritiikkiä, sillä se tulkittiin historian uudelleenkirjoittamiseksi. Ohisaloa muistutettiin, että vihreät on äänestänyt useaan otteeseen ydinvoimalupia vastaan. Koko vihreiden eduskuntaryhmä vastusti tammikuussa 2002 periaateluvan myöntämistä Olkiluoto 3:lle ja puolue lähti tuolloinkin hallituksesta.

Vihreiden ydinvoimavastustus on kuitenkin liudentunut vuosien mittaan. Tviitissään Ohisalo lainaa nykyistä, syyskuussa 2020 hyväksyttyä periaateohjelmaa, jossa ydinvoimaa ei mainita erikseen lainkaan.

”Energiatalouden tulee olla tehokasta, perustua päästöttömiin tai vähäpäästöisiin energiamuotoihin ja hyödyntää kaikkia kestäviä ratkaisuja, jotka vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä”, puolueen energiapoliittinen linja kuuluu.

Edellisessä, vuonna 2012 hyväksytyssä ohjelmassa vielä linjattiin, että puolue kannattaa ydinvoimasta luopumista niin pian kuin mahdollista.

Myös Niinistö pitää hyvänä, että Olkiluoto 3 vihdoin käynnistyi, vaikka puolue sitä aikanaan vastusti.

”Olisiko Suomi pystynyt vähentämään nopeammin riippuvuutta fossiileista panostamalla voimakkaasti 2002 uusiutuviin? Ehkä, kotimaista osaamista olisi tullut myös. Onko silti hyvä että OL3 valmistuu? Tietenkin, auttaa paljon hiilitaseessa.”