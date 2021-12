Pääministerin mukaan on mahdollista, että kolmen viikon rajoituksille seuraa jatkoa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi Ylen A-studiossa keskiviikkoiltana, että valmiuslaki voidaan ottaa käyttöön, jos sille ilmenisi koronatilanteessa tarve.

”Me olemme tietenkin valmiita käyttämään niitä keinoja, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia tämän tilanteen hallitsemiseksi.”

Esimerkkeinä sellaisesta tilanteesta Marin mainitsi terveydenhuollon ylikuormittumisen.

”Jos terveydenhuollon puolella kuormitustilanne muodostuisi sellaiseksi, että meidän olisi välttämätöntä valmiuslain kautta tätä työtä ohjata. Se voisi tulla kyseeseen, mutta me emme ole siinä tilanteessa. Ellei muut toimet riitä, kyllä silloin joutuisimme käymään tuollaistakin keskustelua.”

Nyt voimaan tulevilla rajoituksilla on Marinin mukaan kaksi tavoitetta: koronan aiheuttamien tautimäärien kääntäminen laskuun ja sairaaloiden kuormituksen helpottaminen. Samalla ostetaan aikaa kolmansien rokotteiden antamiseksi.

Marin sanoi illan A-studiossa, että hallitus tarkkailee koronatilannetta ja sen kehittymistä hyvin tarkkaavaisesti. Hallitus on Marinin mukaan tarvittaessa valmis tekemään lisäpäätöksiä. Pääministerin mukaan on mahdollista, että kolmen viikon rajoituksille seuraa jatkoa.

”Tässä vaiheessa en voi sulkea sitä pois. Se on mahdollista. Aivan ytimessä on sairaalahoidon kuormitus. Tarkkailemme sitä, miten meidän terveydenhoitojärjestelmämme kestää, miten meidän tehohoitokapasiteettimme kestää.”

Koronapassia hallitus ei ole Marinin mukaan hylkäämässä.

”Yleinen viesti on, että me tietenkin kannamme huolta myös ravintola-alan tilanteesta. Valmistelemme tukikokonaisuutta niille aloille, jotka näistä rajoitustoimista kärsivät. Tilanne on tietenkin yrittäjien ja työntekijöiden kannalta erittäin valitettava. Koronapassia emme missään nimessä hylkää, ja tulemme sitä vastaisuudessakin käyttämään.”

Valtio tukee hänen mukaansa kuntia voimakkaasti rokotuksissa.

”Olemme tehneet päätöksiä täälläkin viikolla siitä, että otamme työterveydet vahvasti mukaan tähän rokottamiseen ja yksityinen terveydenhuollon ylipäätään. Hallitus on tällä viikolla päättänyt tuon korvaustason nostamisesta niin, että on entistä isompi osa toimijoita rokottamisessa.”

Joulunviettoon valmistautuville kansalaisille pääministeri lähetti kaksi viestiä.

”Terveysturvallisuuden näkökulmasta on varmasti syytä noudattaa yleistä varovaisuutta. Ottakaa rokote, kun oma mahdollisuus siihen on. Tietenkin kotitesti on yksi väline, mikä on käytössä, jos lähtee vaikkapa tapaamaan iäkkäitä vanhempia tai sukulaisia.”

Marin muistutti myös siitä, miten tärkeitä läheiset ihmiset ovat jaksamiselle.

”On myös tärkeää viettää aikaa läheisten ja ystävien kanssa terveysturvallisesti, mutta myös tämä henkinen jaksaminen ja hyvinvointi ovat kansakunnalle tärkeitä. Haluan myös lähettää sen viestin, että toivottavasti kuljemme parempaa kohti ja kurimus vielä jonakin päivänä pääty.”