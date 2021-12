Toimipaikkakohtaisten lakkovaroitusten lisäksi Teollisuusliitto julistaa ylityökiellon koko teknologiateollisuuden ja malmikaivosten toimialoille.

Teollisuusliitto kertoo jättäneensä lakkovaroituksen Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle. Lakkovaroituksen antoi myös toimihenkilöitten ammattiliitto Pro, mutta ylempien toimihenkilöitten YTN hakee yhä neuvotteluratkaisua.

Työntekijöitä edustavan Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan lakkovaroituksen jättämiselle ei ollut vaihtoehtoja. Suurin erimielisyys koskee palkankorotuksia.

”Työnantajapuoli on keskittynyt tekosyiden keksimiseen ja ajanhaaskaukseen. Teollisuus­liitto on mitoittanut palkan­korotus­vaatimuksensa kansantalouden mittareiden mukaan. Työntekijöiden on saatava oma osuutensa kasvusta ja yhteisestä hyvästä”, Aalto sanoo tiedotteessa.

Työnantajapuolen tarjoukset heikentäisivät Aallon mukaan teollisuuden työntekijöiden ostovoimaa merkittävästi.

Teollisuusliitto sanoo vertailleensa Suomen keskeisten teollisuuden kilpailijamaiden palkkaratkaisuja metalliteollisuudessa kuluneelta syksyltä ja laajemmin koronavirus­pandemian ajalta.

Vertailun mukaan näissä maissa on solmittu huomattavasti suurempiakin palkkaratkaisuja kuin Teknologiateollisuuden työnantajat ry on Teollisuusliitolle esittänyt.

Teknologiateollisuuden työnantajien toimitusjohtajan Jarkko Ruohoniemen mukaan palkkaodotuksia nostatettiin pitkin syksyä, vaikka taloudessa oli nähtävissä monia epävarmuuksia.

”Valitettavasti yhteistä näkemystä talouden realiteeteista ei löytynyt, ja viennin päänavausta haetaan jälleen kerran sovittelijan toimistosta”, Ruohoniemi sanoo tiedotteessa.

Lakkovaroitus koskee yhteensä lähes 300:aa toimipaikkaa teknologiateollisuudessa ja malmikaivosten sopimusaloilla.

Toimipaikkakohtaiset lakot sekä koko toimialoja koskevat ylityökiellot ovat voimassa 14.–23. tammikuuta.

Ylityökielto ja toimipaikkakohtaiset työnseisaukset eivät kuitenkaan koske hätätyötä eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamiseen.

Teknologiateollisuuden ja malmikaivosten sopimusalat siirtyivät sopimuksettomaan tilaan joulukuun alusta.

Neuvottelut Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n välillä kariutuivat tuloksettomina maanantaina 27. joulukuuta.

Lakkovaroituksen alaisissa toimipaikoissa työskentelee yhteensä yli 40 000 sopimusten piirissä olevaa työntekijää.

Oikaisu 30.12.2021 kello 14.32: Jutussa luki virheellisesti että lakkovaroituksen alaisissa toimipaikoissa työskentelee yli 4 000 työntekijää. Todellisuudessa heitä on yli 40 000.