”Selvitämme asiaa, mutta vaikuttaa siltä, että kyseessä on rikkurityövoima”, sanoo Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala.

Työt seisahtuivat lauantaiaamuna useimmilla metsäyhtiö UPM:n tehtailla, kun Paperiliiton, Ammattiliitto Pron ja Sähköliiton kolmeksi viikoksi julistamat lakot alkoivat työehtosopimusten umpeuduttua vuodenvaihteessa.

Paperiliiton puheenjohtajan Petri Vanhalan mukaan tehtaiden alasajot ovat sujuneet rauhallisesti.

Liiton huomiota on herättänyt se, että Kaukaan Voiman voimala UPM:n tehdasalueella Lappeenrannassa on yhä käynnissä. Lappeenrannan Energia ilmoittikin lauantaiaamuna, että voimalaa pyörittämään on palkattu ulkopuolisia.

”Selvitämme asiaa, mutta vaikuttaa siltä, että kyseessä on rikkurityövoima”, Vanhala arvioi HS:lle.

Lappeenrannan Energian toimitusjohtajan Arto Nikkasen mukaan tarkoitus ei ole vaikuttaa lakkoaseeseen vaan turvata kaukolämmön saanti nyt, kun voimalaitostoimintoja ei ole rajattu työtaistelun ulkopuolelle.

Lauantaina alkaneeseen lakkoon veivät täysin jumiutuneet neuvottelut uusista työehtosopimuksista. Liitot olivat solmineet nyt päättyneet alakohtaiset ja valtakunnalliset sopimukset vielä Metsäteollisuus ry:n kanssa.

Neuvottelut eivät ole päässeet juuri edes alkamaan, koska UPM haluaisi liiketoimintakohtaiset työehdot mutta liitot haluaisivat koko yritystä koskevat ehdot.

Yrityskohtaiset sopimukset ovat käyneet muille metsäyhtiöille, myös Stora Ensolle ja Metsä Groupille.

Uudet sopimukset on saatu Paperiliiton mukaan sovittua 30 yrityksen kanssa ja noin 75 prosentille paperiteollisuudessa työskentelevistä jäsenistä.

Työtaistelut käynnistyivät nyt Jämsänkoskella, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Pietarsaaressa, Raumalla, Tampereella ja Valkeakoskella.

Lakot eivät koske vaneri- ja sahaliiketoimintoja, joihin UPM sai neuvoteltua joulukuussa liiketoimintakohtaiset sopimukset Teollisuusliiton kanssa.

Lakon alaiset tehtaat valmistavat viidellä liiketoiminta-alalla muun muassa paperia, sellua ja biopolttoaineita.

Tehtaiden yhteydessä on voimalaitoksia, jotka tuottavat suuren osan sijaintikaupunkiensa kaukolämmöstä.

Lakkojen ulkopuolelle ei ole rajattu mitään töitä, kuten lämmöntuotantoa ja vedenkäsittelyä, mikä on yleensä tapana.

Vanhalan mukaan rajauksiin ei menty, koska UPM ei suostu noudattamaan vanhan sopimuksen työehtoja vaan on tarjonnut työntekijöille itse laatimiaan väliaikaisia ehtoja.

Vielä perjantaina tehdaskaupungeissa eläteltiin toivoa, että lämmöntuotanto saataisiin rajattua lakon ulkopuolelle.

Perjantaina Lappeenrannan, Kouvolan ja Rauman energiayhtiöt toistivat vetoomuksensa ”kaikille elintärkeän” kaukolämmön tuottamisen rajaamisesta lakon ulkopuolelle.

Perjantaina Lappeenrannan Energia kertoi turvautuvansa lähinnä varalämpölaitoksiinsa. Lauantaina se tiedotti, että Kaukaan Voiman voimalaitosta operoi lakon ajan ulkopuolinen yritys.

Kaukaan Voiman toimitusjohtaja Juha Kouki sanoo tiedotteessa, että ulkopuoliseen työvoimaan päädyttiin, jotta voidaan turvata voimalaitoksen asiakkaiden tarpeet kriittisenä talviaikana.

”Voimalaitosta ajetaan käytännössä edelleen normaalisti. Voimalaitoksen käyttäjät vaihtuivat lakon alkaessa”, Kouki sanoo.

Kaukaan Voima tuottaa lämpöä Lappeenrannan Energian kauko­lämpö­verkkoon ja höyryä esimerkiksi UPM:n Kaukaan-tehdasalueen sahalle, joka toimii normaalisti.