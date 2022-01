Tuoreen HS-gallupin mukaan Nato-jäsenyyden kannattajien määrä on noussut ja vastustajien määrä laskenut.

Naton kannatuksessa on tapahtunut Suomessa HS-gallupin mukaan muutoksia.

Tammikuun kahden ensimmäisen viikon aikana tehdyn HS-gallupin mukaan 28 prosenttia suomalaisista haluaa Suomen liittyvän Natoon ja 42 prosenttia vastustaa liittymistä sotilasliittoon. Epävarmojen osuus on kasvanut lähes kolmannekseen.

Jäsenyyden kannattajien määrä on noussut kahdeksan prosenttiyksikköä vuoden 2019 lopusta, jolloin HS-gallupissa kysyttiin viimeksi samaa asiaa. 28 prosentin kannatus on korkein HS-gallupien historiassa, vaikka sen tuntumassa on oltu kyllä muutamaankin otteeseen.

Rajuin muutos on kuitenkin tapahtunut Nato-jäsenyyden vastustajien joukossa. Vastustajia ei ole HS:n gallupeissa ollut koskaan niin vähän kuin nyt. Ensimmäisen kerran HS-gallupien historiassa vastustus on painunut alle 50 prosentin ja vieläpä selvästi.

HS-gallupeissa on kysytty vuodesta 2002 alkaen 23 kertaa kansalaisten Nato-kantoja. Natoon liittymistä vastustavien määrä on ollut aina vähintään 53 prosenttia ja enimmillään jopa 68 prosenttia. Nyt vastustajia on siis enää 42 prosenttia.

Toinen iso muutos on epätietoisten ennätyksellinen osuus. 30 prosenttia vastanneista vastasi, ettei osaa sanoa Nato-kantaansa.

Luvussa on nousua kuusi prosenttiyksikköä verrattuna edelliseen kyselyyn. Useimmiten epätietoisten osuus on HS:n Nato-gallupeissa ollut alle 20 prosenttia.

Epätietoisten lisääntynyt osuus johtunee osin siitä, että kyselyn aikana Suomessa käytiin poikkeuksellisen aktiivista Nato-keskustelua.

HS-gallupissa kysyttiin myös sitä, miten vastaajat suhtautuisivat Nato-jäsenyyteen siinä tapauksessa, että myös Ruotsi hakisi jäsenyyttä. Silloin jäsenyyteen suopeasti suhtautuvien osuus kasvaisi 38 prosenttiin ja vastustajien osuus vähenisi 39 prosenttiin.

HS-gallupin tuloksia voidaan verrata esimerkiksi Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan MTS:n viime vuoden syys-lokakuun vaihteessa tekemään kyselyyn.

Sen mukaan 51 prosenttia suomalaisista oli tuolloin sillä kannalla, ettei Suomen tulisi pyrkiä Natoon, 24 prosenttia suhtautui jäsenyyteen myönteisesti ja 24 prosenttia ei osannut vastata.

HS:n Nato-gallup on tehty sen jälkeen, kun Venäjä esitti joulukuun puolivälissä Yhdysvalloille ja Natolle vaatimuksia, joiden on tulkittu johtavan etupiiripolitiikan paluuseen. Venäjä on vaatinut muun muassa Naton itälaajenemisen lopettamista, jonka on katsottu koskevan myös Suomea.

Samaan aikaan julkisuudessa on käsitelty laajasti sitä, että Venäjä on koonnut suuren sotavoiman Ukrainan rajalle. Julkisuudessa on spekuloitu vakavasti sillä mahdollisuudella, että Venäjä aloittaa suurhyökkäyksen Ukrainaan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti myös juuri ennen gallupin teon aloittamista paljon huomiota saaneen uudenvuoden puheensa, jossa hän korosti, että Suomi voi halutessaan hakea Naton jäsenyyttä.

HS-gallupin teon aikaan puhkesi levottomuuksia Kazakstanissa, jonne muun muassa Venäjä lähetti joukkoja maan hallinnon tueksi.

Gallupia tehtiin osittain myös viime viikolla, jolloin elettiin hyvin jännitteistä niin sanottua diplomatian superviikkoa. Tuolloin Venäjä, Yhdysvallat sekä Naton ja Etyjin jäsenmaat olivat keskustelujen osapuolina.

Lisäksi viime viikkojen aikana eräät tunnetut suomalaispoliitikot ovat ottaneet kantaa Nato-jäsenyyden puolesta ja eräät ovat ilmoittaneet myös muuttaneensa Nato-kantaansa myönteiseksi.

Kantansa muuttaneita tai ainakin harkitsevia on ollut esimerkiksi vihreissä ja sosiaalidemokraateissa.

Puolueista kokoomuksen kannattajat suhtautuvat myönteisimmin Nato-jäsenyyteen. Kokoomusta äänestävistä 48 prosenttia kannattaa jäsenyyden hakemista ja 35 prosenttia vastustaa.

Toiseksi suosituinta Nato-jäsenyys on vihreissä, joista 35 prosenttia kannattaa ja 33 prosenttia vastustaa jäsenyyttä.

Perussuomalaisista Nato-jäsenyyttä kannattaa 30 prosenttia, keskustalaisista 27 prosenttia, sosiaalidemokraateista 24 prosenttia ja vasemmistoliittolaisista yhdeksän prosenttia.

Nato-jäsenyyttä vastustaa perussuomalaisista 50 prosenttia, keskustalaisista 46 prosenttia, sosiaalidemokraateista 43 prosenttia ja vasemmistoliittolaisista 70 prosenttia.

Erityisesti vihreissä on tapahtunut muutos suhteessa Nato-jäsenyyteen. Syksyllä 2019 noin joka kymmenes vihreä (12 %) kannatti Suomen Nato-jäsenyyttä. Nyt kannattajien määrä on noin kolmannes (35%).

Kaksi vuotta sitten 30 prosenttia vihreistä edellytti Suomen seuraavan Ruotsia, jos se pyrkisi hakeutumaan Naton jäseneksi mutta nyt jo 49 prosenttia.

Myös keskustalaisten joukossa on tapahtunut siirtymää Nato-kannattajien joukkoon. 27 prosenttia keskustalaisista kannatti nyt Nato-jäsenyyttä kun kaksi vuotta siiten luku oli vain 13 prosenttia.

Lisäksi 43 prosenttia keskustalaisista liittyisi nyt Natoon, jos Ruotsikin liittyisi. Vuonna 2019 luku oli 27 prosenttia.

Nato-jäsenyyden kannatuksessa ja vastustuksessa tapahtui myös vastaavanlainen hyppäys vuonna 2014, kun Venäjä miehitti Krimin niemimaan.

Tuolloin noin vuoden aikana Natoon liittymisen kannatus nousi HS-gallupeissa 18 prosentista 27 prosenttiin ja vastustajien määrä väheni 64:sta 57 prosenttiin.