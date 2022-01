Rydman kertoi tartunnastaan torstaina.

Kokoomuksen kansanedustajalla Wille Rydmanilla on todettu koronavirustartunta. Hän kertoo tartunnastaan Facebookissa. Rydman kirjoittaa, että hänen koronatestituloksensa on laboratoriovahvistettu ja että hän on oireeton.

Rydman kertoo, että on ollut lähipiirinsä parissa, joten hän ei ole altistanut laajempaa joukkoa.

Rydman kertoo saaneensa kaksi koronarokotusta.

Muun muassa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) on myös hiljattain kertonut koronatartunnasta. Ministereistä koronavirustartunta on todettu aiemmin ulkoministeri Pekka Haavistolla (vihr).

Viime viikkoina on kerrottu myös kansanedustajien, muun muassa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Mika Niikon (ps) ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan Markus Lohen (kesk) tartunnoista.