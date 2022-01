Sosiaali ja terveysministeriö (STM) ehdottaa koulujen kevätlukukauden aloittamista etäopetusjaksolla. Asiaa on määrä käsitellä kello 14 alkavassa koronaministeriryhmän kokouksessa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoo pelkäävänsä, että kouluihin palaaminen ensi viikolla ei ole turvallista.

”Jokainen päivä merkitsee, kun me mietimme, minkälaista tautitaakkaa me tässä kasvatamme. Omalta osaltani pelkään, että kouluihin palaaminen ensi viikolla ei ole valitettavasti turvallista”, Kiuru sanoi perjantaina tiedotustilaisuudessa.

Tilaisuus käsitteli pitkäkestoista koronatautia.

”Sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyky on nyt useilla alueilla niin vaarassa, että lapsilla ja nuorilla ei ole mahdollisuutta päästä testiin tai ansaita oikeutta siihen, että heidän tartuntansa jäljitetään ja myöskin altistuneet kartoitetaan”, Kiuru jatkoi.

HS näyttää Ilta-Sanomien suoraa lähetystä Säätytalolta kello 13.15 alkaen.

Mahdollista etäkouluun siirtymistä ei kuitenkaan päätä STM eikä edes koko hallitus, vaan opetuksen järjestäjät eli käytännössä kunnat. Hallitus voi vain suositella etäopetusta.

STM:n ehdotus etäkoulusta on törmännyt kovaan vastustukseen sekä hallituksen sisältä, kunnista että asiantuntijoilta. Esimerkiksi infektioasiantuntijoiden mukaan on sekä hyödytöntä että kohtuutonta lapsia kohtaan, että he joutuisivat etäkouluun.

Kiuru puolusti STM:n näkemystä perjantain tiedotustilaisuudessa pitämällä pitkiä puheenvuoroja tautitilanteen vakavuudesta.

”Jos otetaan näin suuri tautitsunami ja mahdollinen taakka siitä, että nämä nykyiset tartuntamäärät jopa tuplaantuvat, kuten aikaisempi viikkotahti on osoittanut, niin me olemme auttamatta siinä tilanteessa, että seuraavien viikkojen aikana suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyky romahtaa”, Kiuru sanoi.

”Peruspalveluista vastaavana ministerinä totean, että nyt ei ole enää leikin asia.”

Kiurun mukaan kyse on nyt siitä, onko ennen poikkeusolojen toteamista vielä yksi ”pysäkki” rajoitusten suhteen tehtävissä, jonka myötä otettaisiin käyttöön kaikki viimesijaisetkin rajoituskeinot.

”Jokainen päivä merkitsee, kun me mietimme, minkälaista tautitaakkaa me tässä kasvatamme.”