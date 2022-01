Suomen lastentautien ylilääkärit ja kaikki lasten­tautien professorit: Etä­opetus lapsille on nyky­tilanteessa suhteeton ja epä­reilu rajoitus

Lasten ja nuorten etäopetuksella ei kyetä suojelemaan aikuisia, avoimessa kirjeessä hallitukselle sanotaan.

Suomen lastentautien ylilääkärit, Suomen lastenlääkäriyhdistys ja kaikki Suomen lastentautiopin professorit ovat lähettäneet hallitukselle avoimen kirjeen, jossa he esittävät ”syvän huolestuneisuutensa” keskiviikkona 5. tammikuuta julkisuuteen tuodusta sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ehdotuksesta aloittaa koulujen kevätlukukausi etäopetuksessa.

”Lasten ja nuorten etäopetuksella ei kyetä suojelemaan aikuisia. Meillä aikuisilla on vastuu siitä, että lapsemme pystyvät elämään mahdollisimman normaalia elämää koronapandemiankin keskellä. Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus”, kirjeessä kirjoitetaan.

STM on ehdottanut hallitukselle etäopetussuosituksen antamista koko Suomeen. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan kouluihin palaaminen ei ole turvallista. Hallituksen koronatyöryhmä pohtii asiaa parhaillaan.

Ylilääkärien ja professorien avoimessa kirjeessä sanotaan, että ”vaikka omikronvariantin myötä Suomen epidemiatilanne on nopeasti heikentynyt, koulujen etäopetusjakso ei tule estämään tartuntojen nopeaa kasvua väestössämme”.

”Koulurajoitusten hyöty on hyvin kyseenalainen: lapset ja nuoret tapaavat toisiaan myös koulun ulkopuolella. Vaikka kaikkien suomalaisten kontakteja onnistuttaisiin esimerkiksi ulkonaliikkumis­kiellolla merkittävästi vähentämään, tartunnat lähtisivät rajoitusten purun myötä nopeaan kasvuun huolimatta rokotus­kattavuudesta. On todennäköistä, että mahdollinen koulujen etäopetus ei käytännössä jäisi lyhyeksi muutaman viikon jaksoksi, koska tartuntojen määrä tulee lähiviikkoina kasvamaan ja siten päätös paluusta lähiopetukseen tulisi olemaan yhtä vaikeaa tai vaikeampaa kuin keväällä 2020”, kirjeessä kirjoitetaan.

Kirjeessä muistutetaan, että Suomessa lapset ovat saaneet koronaviruksesta lähes poikkeuksetta joko lieviä oireita tai eivät oireita lainkaan. Lisäksi merkittävä osa 12-vuotiaista ja sitä vanhemmista lapsista – ja aikuisista – on jo saanut kaksi korona­rokotusta ja heillä on ”erittäin hyvä suoja” koronaviruksen aiheuttamaa vakavaa sairastumista vastaan.

”Jokainen 5–11-vuotias voi muiden rokottamattomien lisäksi saada rokotteen. Lähiopetuksen kouluterveyden­huolto mahdollistaa halukkaiden lasten rokottautumisen nopeammin kuin etäopetuksessa”, kirjeessä kirjoitetaan.

Allekirjoittajat korostavat kirjeen lopuksi, että lasten ja nuorten normaalin elämän, sosiaalisten kontaktien, harrastusten ja lähiopetuksen estäminen aiheuttaa ja on jo aiheuttanut pitkäaikaisia haitallisia seurauksia.

”Etäopetus on merkittävän eriarvoistava toimi” ja lähiopetuksen ja opettajan käytännön läsnäolon ja ohjauksen vaikutus on erityisen suuri heille, joilla on eri syistä oppimisvaikeuksia, kirjeessä kirjoitetaan.

”Etäopetus on lapsille epäreilu ja nykyisessä epidemiatilanteessa suhteeton lapsiin kohdistuva rajoitustoimenpide.”

