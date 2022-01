Uusia aluevaltuutettuja odottaa karu arki: Sote-palveluiden kehittäminen saa odottaa, sillä ensin edessä on valtava ”harjoitus”

Kanta-Hämeessä vaikeuskerrointa hyvinvointialueen valmisteluun tuo maakunnan sirpaleisuus. Alue muodostuu kolmesta seutukunnasta, joilla on hyvin erilaisia tapoja järjestää sote-palveluita.

”Kyllähän tämä on kaikin puolin aivan ainutlaatuinen harjoitus. Me lähdemme ihan nollista luomaan uutta isoa organisaatiota”, toteaa langan toisessa päässä oleva projektijohtaja Jussi Savola.

Savola viittaa sote-uudistukseen, jonka myötä vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta.

”Valmistelun haaste ja hankaluus on ollut se, että meiltä puuttuvat poliittiset päätöksentekijät ja organisaatiosta kaikkein ylin virkamies, jonka pitäisi johtaa valmistelua”, sanoo Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelutoimistossa syyskuusta asti työskennellyt Savola.

Puutteista ensiksi mainittuun on luvassa muutos varsin pian. Sunnuntaina koittaa suuri päivä. Suomeen valitaan historian ensimmäiset aluevaltuustot.

Kanta-Häme saa 59 valtuutettua, jotka päättävät hyvinvointialueen asioista maaliskuusta lähtien. He ovat paljon vartijoita. Alueen 11 kunnassa on yhteensä 170 000 asukasta, joiden sote-palveluista hyvinvointialue jatkossa vastaa. Työntekijöitä tulee olemaan 6 500 ja budjetti vuositasolla noin 750 miljoonaa euroa.

Joillakin hyvinvointialueilla sote-palveluiden järjestäminen on jo valmiiksi maakunnan laajuisen kuntayhtymän harteilla. Niissä valmistelu lähtee eri pisteestä.

Kanta-Hämeessä, jossa uutta organisaatiota on alettu rakentaa tyhjästä, on Savolan mukaan turha odottaa aluevaltuustolta sen ensimmäisinä vuosina mitään suuria avauksia.

”Kaikki aika ja paukut menevät organisaation rakentamiseen ja sen ylösajoon, jotta hyvinvointialueella on valmiudet tehdä uudistuksia.”

Ministeriöt ovat yksilöineet 600 tehtävää, joista valmistelussa pitää suoriutua.

”Onhan tämä aikataulu älyttömän tiukka. Tässä on isoja henkilöriskejä. Me teemme tätä niin ohuella organisaatiolla, ettei todellakaan olisi aikaa sairastua koronatautiin tässä kohtaa valmistelua.”

Palavereita pullistelevasta kalenterista ja ärhäkästi leviävästä kulkutaudista huolimatta Savola toivottaa tervetulleeksi Riihimäelle kuulemaan, minkälainen urakka työnsä aloittavia aluevaltuutettuja odottaa.

Ennen haastattelua Savola lähettää valmistelun etenemistä valottavan diaesityksen. Se vilisee hallintojargonia, sellaisia sanoja kuin prosessiviisaus, toimielinratkaisu, osaoptimointi, professiojohto, yhdyspinnat ja monialaisuus.

”Tämä on enemmän hallinnon harjoitus tässä vaiheessa”, Savola myöntää.

”Mitään isompia ratkaisuita, kuten palveluverkkoasioita tai palvelujen sisältöä, ei alkuvaiheessa käsitellä. Enemmän aluevaltuuston työ keskittyy siihen, miten järjestämisvastuu saadaan turvallisesti otettua vastaan vuoden 2023 alussa.”

”Meiltä löytyy koko kavalkadi, koko järjestämistapojen kirjo”, Savola sanoo.

Valtuutettujen työ alkaa oikeastaan jo ennen kuin aluevaltuuston virallinen toimikausi maaliskuussa käynnistyy.

Lähes ensimmäisenä asiana aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen hallintosäännöstä, joka on hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Siinä määritellään poliittiset päätöksentekoelimet ja virkamiesorganisaation rakenne.

Hallintosäännön valmistelua tehdään Savolan mukaan uusien aluevaltuutettujen kanssa jo tammikuun lopun ja helmikuun aikana.

Ensimmäisessä kokouksessa 8. maaliskuuta Kanta-Hämeen aluevaltuuston pöydälle tulee myös hyvinvointialueen johtajan viran perustaminen, kelpoisuusehtojen määritteleminen ja hakuprosessin käynnistäminen.

”Tavoite on, että nimeämispäätös on käsittelyssä jo huhtikuussa aluevaltuuston kokouksessa”, Savola sanoo.

Maaliskuun alun kokouksessa valitaan myös aluevaltuuston puheenjohtaja sekä aluehallituksen ja muiden hallintosäännössä määriteltyjen poliittisten toimielinten jäsenet.

Minimivaatimus on, että hyvinvointialueella on aluevaltuuston lisäksi aluehallitus, tarkastuslautakunta ja kaksikielisillä alueilla kansalliskielilautakunta. Johtamis­järjestelmä voi nojata joko lautakunta- tai valiokuntarakenteeseen.

Kanta-Hämeessä näyttää Savolan mukaan vahvasti siltä, että lautakuntarakenteella mennään.

”On poliitikkojen asia päättää, montako lautakuntia tulee”, sanoo Savola ja kertoo lähes samaan hengenvetoon oman mielipiteensä asiasta.

”Olisi järkevää lähteä liikkeelle kevyemmällä rakenteella, ettei suoraan pamauteta viittä lautakuntaa.”

Työntekijät siirtyvät hyvinvointialueelle nykyisillä ehdoilla ja vakanssinimikkeillä. ”Muutoksen ei pitäisi näkyä työntekijöille muuten kuin että palkanmaksaja palkkakuitista vaihtuu”, projektijohtaja Jussi Savola sanoo.

Aluevaltuustojen ensimmäisissä kokouksissa on paljon lain pakottamia päätöksiä. Kuntien on esimerkiksi tehtävä helmikuun loppuun mennessä hyvinvointialueelle selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista.

Kanta-Hämeen aluevaltuusto saa selvityksen pöydälleen maaliskuun toisessa kokouksessaan.

”Käytännössä ensimmäisissä kokouksissa leimataan selvityksiä, vastuita, sopimuksia, lomapalkkavelkaa ja mitä kaikkia. Ne siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle. Siitä se työ sitten käynnistyy”, Savola sanoo.

EHkä kinkkisin tehtävä palveluiden siirtämisessä hyvinvointialueelle on tietojärjestelmien yhteensovittaminen.

Savolan ja koko Kanta-Hämeen valmistelutoimiston suurimpia päänsärkyjä onkin tällä hetkellä joulukuussa annettu ict-palveluita koskeva rahoituspäätös. Sen vaikutuksia hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan rakentamiseen pääsevät pian pähkäilemään myös aluevaltuutetut.

”Meillä on tällä hetkellä Kanta-Hämeessä reilusti yli 500 erilaista tietojärjestelmää, muun muassa henkilöstö- ja taloushallinnon järjestelmiä, kulunvalvontaa ja asiakastietojärjestelmiä”, Savola luettelee.

Kuluvan vuoden aikana järjestelmiä oli tarkoitus yhdenmukaistaa mahdollisimman pitkälle. Valtion rahoituspäätös tekee siitä kuitenkin vaikeaa.

”Kanta-Häme sai valtiolta rahoitusta 7,6 miljoonaa euroa. Pahimmissakaan kuvitelmissa emme ajatelleet, että se rahamäärä on näin pieni”, Savola sanoo.

Haettu summa oli yli 21 miljoonaa euroa.

”Kun riittävää rahoitusta ei ole, joudumme tekemään purkkaratkaisuita ja tukeutumaan kuntien järjestelmiin.”

Esimerkiksi puhelinnumeroita ei pystytä vielä yhtenäistämään. Myös vanhojen tietojen arkistoinnissa tulee olemaan ongelmia. Niitä pitää jatkossa kaivaa erikseen kirjautumalla vanhoihin järjestelmiin.

”Se hidastaa tietysti palvelua.”

Sopimushallintajärjestelmä hankittiin jo alkusyksystä. Tähän mennessä Kanta-Hämeen kunnat ovat ilmoittaneet 2 000 siirtyvää sopimusta, ja niitä tulee Savolan arvion mukaan vielä paljon lisää.

Kun erilaisia ostopalvelu- ja hankintasopimuksia alkaa mennä poikki, on päätettävä, mitä niille jatkossa tehdään.

”Ne ovat niitä isoja kysymyksiä. Mikä on hyvinvointialueen tapa järjestää tukipalveluita? Miten palveluita kilpailutetaan? Minkälaisia yhteistyöjärjestelyjä palveluiden järjestämisen suhteen tehdään? Aluevaltuutetuilla on iso rooli päättää, mitä tehdään itse ja mitä ostetaan ulkoa. Nyt esimerkiksi siivous on monessa kunnassa ja kuntayhtymässä kilpailutettu”, Savola sanoo.

Työsarkaa riittää myös henkilöstöasioissa. Työntekijöitä tulee Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle yli kymmenestä eri organisaatiosta. Se tarkoittaa muun muassa erilaisia palkkoja, muita työehtoja, paikallisia sopimuksia ja työterveyshuollon palveluita.

”Sellainen tilanne ei voi jatkua kovin kauaa. Ei saa tulla kokemusta, että työntekijät ovat eriarvoisessa asemassa samassa organisaatiossa.”

Tämän vuoden puolella näitä asioita Savolan mukaan tuskin pystytään ratkomaan, mutta aluevaltuuston on linjattava, millä aikataululla ja miten se tehdään.

Vaikka iso osa aluevaltuutettujen työstä liittyy tänä ja vielä ensi vuonnakin uuden organisaation toimintaedellytysten rakentamiseen, Savola muistuttaa, että he tekevät alusta lähtien myös isoja ja merkittäviä linjauksia.

”Itse asiassa heti ensimmäisessä kokouksessaan. Hallintosäännössä määritellään, mitä toimialoja hyvinvointialueella on.”

Aluevaltuutetut voivat esimerkiksi päättää, ettei perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa eroteta toisistaan vaan että on vain yksi terveydenhuollon toimiala.

”Se on jo hirvittävän iso muutos, jos siihen mennään.”

Toinen tärkeä linjapaperi on hyvinvointialueen strategia, joka tulee myös aluevaltuuston pöydälle suhteellisen pian. Siinä linjataan, mihin halutaan keskittyä ja suunnata rahaa.

Valmistelutyössä seuraava iso tähtäin on ensi vuodenvaihde, jolloin sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle.

”Tavoite on, että saataisiin palkat maksuun tammikuussa ja suurin piirtein työntekijät tietäisivät, missä he jatkavat työskentelyään”, Savola sanoo.

Muuten Kanta-Hämeen hyvinvointialue on Savolan mukaan siinä vaiheessa niin sanotusti lähtötelineissään.

”Pääsemme pökkäämään tämän junan oikeaan suuntaan. Sittenhän se valmistelu ja iso työnteko vasta alkaa.”