Ministerin mukaan Venäjä on päässyt dominoimaan julkisuutta neuvotteluista.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan Yhdysvallat on antanut eurooppalaisille valtioille takuut siitä, ettei maiden ylitse kävellä neuvotteluissa Venäjän kanssa.

”Yhdysvallat on tiedottanut Naton jäsenmaille ja EU:lle omasta positiostaan, että Euroopan yli ei tulla neuvottelemaan”, Haavisto sanoi Ylen tv-uutisten 20.30-lähetyksessä maanantaina.

Yhdysvaltojen ja Venäjän varaulkoministerit neuvottelivat maanantaina Genevessä.

Venäjä on vaatinut, että sotilasliitto Nato ei enää laajentuisi itään, minkä Yhdysvallat ja Nato ovat tyrmänneet. Yhdysvaltojen ja Naton mukaan kyse on kunkin maan omasta päätöksestä hakea tai olla hakematta sotilasliiton jäsenyyttä. Venäjä on samalla lisännyt jännitteitä keskittämällä sotilasjoukkojaan Ukrainan rajan tuntumaan.

”Myös Yhdysvallat on tullut aktiivisesti omilla ajatuksillaan ja ehdotuksillaan [esiin]. Nyt julkisuutta ovat dominoineet Venäjän tähän asti tekemät ehdotukset”, Haavisto sanoi.

Venäjän ja lännen suhteista neuvotellaan lisää myöhemmin tällä viikolla keskiviikkona Naton ja Venäjän edustajien kesken.