STM:n strategiajohtaja Pasi Pohjola muistuttaa, että terveydenhuollossa varmennetun positiivisen tuloksen saaminen ja karanteeni­päätös ovat edellytys esimerkiksi karanteeni­päivä­rahalle.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategiajohtaja Pasi Pohjola sanoo, ettei STM esitä testauksen ja jäljityksen lisäämistä, vaan lähtee siitä, että testaaminen ja jäljittäminen pitää sovittaa aina alueelliseen tilanteeseen ja käytössä oleviin resursseihin, aivan kuten Helsinki on nyt tehnyt.

Hän vastaa Helsingin kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Sanna Isosompin arvosteluun, jota tämä esitti hallituksen ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) koronalinjauksista HS:n haastattelussa tiistaina.

Isosompin ja monien tartuntatautilääkäreiden mukaan STM:n jäljitä ja testaa -strategia ja karanteenilinjaukset ovat vanhentuneita, koska koronaviruksen omikronmuunnos leviää laajasti väestössä eikä tilannetta enää voi saada haltuun karanteeneilla tai jäljityksillä.

Kunnat ovat joutuneet välttämättömyyden pakosta vaihtamaan linjaa, hän toteaa.

”Joudumme nyt ruohonjuuritasolla toteuttamaan strategian muutosta, jota ei ole kansallisesti linjattu. Se asettaa meidät vaikeaan asemaan”, sanoo Isosomppi.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi STT:lle tiistaina, että Uudenmaan kuntien linjauksissa ei ole kyse hallituksen koronastrategiasta irtautumisesta, vaan tartuntatautilain mukaisen menettelyn noudattamatta jättämisestä.

HS kysyi STM:n strategiajohtaja Pohjolalta vastauksia keskeisiin Isosompin nostamiin ongelmiin. Pohjola vastasi kysymyksiin sähköpostitse.

Isosompin mielestä päättäjien olisi muun muassa aika ryhtyä valmistautumaan myös tulevaan ja alkaa pohtia, milloin koronavirus poistetaan yleisvaarallisten tartuntatautien joukosta. Hän sanoo, että jyrkän omikronaallon laannuttuakaan virus ei häviä, mutta väestöllä on immuniteettia rokotesuojan ja sairastamisen ansiosta.

Pitäisikö koronatauti poistaa yleisvaarallisten tartuntatautien listalta ja milloin?

”On ilmeistä, että jossain vaiheessa tulevaisuudessa koronavirus poistuu yleis­vaarallisten tautien listalta, mutta ajankohtaa on mahdotonta arvioida. Tähän mennessä pandemia on yllättänyt uusilla haasteilla ja epidemia-aalloilla. Niihin on varauduttava myös lähi­tulevaisuudessa, joten tulevaisuuteen voi valmistautua, mutta ei ilman sitä, että tunnistetaan myös mahdolliset pandemiaan kuuluvat riskit.”

Mitä tarkoittaisi, jos koronatauti otettaisiin pois yleisvaarallisten tautien listalta?

”Tartuntatautilaki ei ole tältä osin täysin yksiselitteinen. Joissain tilanteissa tietyt rajoitus­toimet voivat olla perusteltavissa, mutta pääsääntöisesti niiltä putoaa pohja. Tämä koskee erityisesti niitä määräaikaisia lainsäädännön keinoja, jotka ovat nyt koronapandemiaa varten säädetty.”

Miksi STM suosii edelleen testaamista ja jäljittämistä, vaikka ne alkavat olla Isosompin ja monen muun tartunta­tauti­asiantuntijan mielestä jokseenkin hyödyttömiä toimia nyt?

”STM:n joulukuun päivitetty testausstrategia ei esitä testauksen ja jäljityksen lisäämistä, vaan lähtee siitä, että testaaminen ja jäljittäminen pitää sovittaa aina alueelliseen tilanteeseen ja käytössä oleviin resursseihin.”

”Nykyisillä tapausmäärillä on selvää, että testaamista ja karanteeni­päätöksiä ei kyetä kattavasti tekemään, jolloin testaus­strategiankin mukaisesti alueen viranomaiset tulevat priorisoimaan toimintaansa, kuten esimerkiksi Helsinki on tehnyt.”

Isosomppi ja monet lääkärit ehdottavat, että nyt sairastuneiden osalta pitäisi siirtyä eristyspäätösten sijasta normaaliin sairaus­loma­käytäntöön, eli kaikki flunssaoireita saavat pitäisi opastaa välittömästi kotiin, oli testiä otettu tai ei.

Pitäisikö sairastuneiden osalta siirtyä eristyspäätösten sijaan normaaliin sairaus­loma­käytäntöön?

”Käytännössä omaehtoiset karanteenit ja sairauslomakäytännöt ovat olleet arkipäivää jo varsin laajasti pääkaupunkiseudulla, jossa jäljityksen ja karanteenipäätösten viiveet ovat olleet pitkiä muutaman kuukauden ajan.”

”On huomattava, että terveydenhuollossa varmennetun positiivisen tuloksen saaminen ja karanteenipäätös ovat kuitenkin edellytys esimerkiksi karanteeni­päivä­rahalle, jonka mekanismi ja kustannus­vaikutukset työnantajalle ovat erilaiset kuin normaalissa sairaus­poissa­olossa.”

”Lisäksi varmennetulla positiivisella tuloksella on merkitystä esimerkiksi koronapassin ja EU-koronatodistuksen tietojen muodostumiseen sekä myös rokotusten antamisen aikatauluihin ainakin nykyisen rokottamisen ohjeistuksen mukaan, eli milloin ja miten taudin sairastaneelle voidaan antaa rokote.”

Isosomppi toivoo, että tässä tilanteessa hyväksyttäisiin viiden päivän sairaus­poissa­olo töistä omalla ilmoituksella, ilman testiä ja vastaanotolla käyntiä.

Miksi näin ei voisi tehdä?

”Asia ei ole yksin STM:n päätettävissä oleva asia, vaan liittyy keskeisesti työehto­sopimuksiin sekä työntekijä- ja työn­antaja­järjestöjen näkemyksiin asiasta. Ehdotetun käytännön yleinen käyttöönotto vaatii laajempaa yhteiskunnallista keskustelua.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) esittää karanteenin ja eristyksen lyhentämistä jopa viiteen vuorokauteen oireiden alusta. Painopiste pitäisi siirtää kaikkien testaamisesta ja laajasta jäljityksestä sairaalakapasiteetin nostamiseen, sanoo Isosomppi.

THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen esitti samansuuntaisia näkemyksiä tiistaina Ylelle. Salmisen mukaan Suomen tulisi luopua koronaviruksen torjunnassa karanteeneista ja laajamittaisesta tartunnanjäljityksestä.

Karanteenien tilalle Salminen ehdottaa sairauslomia, joiden perusteella ihmiset voisivat olla poissa töistä. Tartunnanjäljityksestä Salminen ohjaisi hoitohenkilökuntaa sairaanhoitoon töihin.

”Suoraan sanottuna tartunnanjäljityksestä olisi jo luovuttava. Tarkoitan siis erityisesti rokotettujen ihmisten lieviä tapauksia, ja niiden tartunnanjäljitystä”, Salminen sanoi Ylelle.

STM:n puheenvuoroista on jäänyt käsitys, että STM haraa tätä vastaan. Miksi?

”STM:n näkemyksen mukaan tartunnan torjunnassa on oltava käytössä kaikki käytettävissä olevat keinot, joita alueellisesti voidaan mielekkäästi toteuttaa. Kriisitilanteissa tai kapasiteetin riittävyyden haasteissa toimintaa on myös välttämätöntä priorisoida kaikkein keskeisimpiin toimiin.”

”Helsingin tai pääkaupunkiseudun tilanne ei kuitenkaan ole koko maan tilannekuva. Maassamme on alueita, joissa tähän asti on pystytty testausta ja jäljitystä toteuttamaan varsin menestyksekkäästi laajoista tapausmääristä huolimatta.”

Pohjola sanoo, että lisäksi sairaalahoidon tarpeessa on merkittävää vaihtelua alueittain. Hänen mukaansa näitäkin kysymyksiä olennaisempaa on, että toimet ja tarvittavat priorisoinnit tehdään alueellisesti ja alueen tilanteen sekä kuormituksen mukaan.

”Viiden vuorokauden pituinen karanteeni on tällä hetkellä käytössä muutamassa EU-maassa. Lyhyempi karanteeni voi helpottaa muun muassa sote-henkilöstön työ­tilannetta, mutta olennaista on myös kansallisella ohjeistuksella varmistaa, että lyhyemmässä karanteenissa oireiset ja mahdollisesti tartuttavat eivät aiheuta tarpeettomia tartuntoja lyhyen karanteeniajan päättymisen jälkeen.”

THL:n mukaan rajojen terveystarkastukset sitovat turhaan testaus- ja tartunnan­jäljitys­henkilökuntaa ja muuta kapasiteettia.

Miksi STM ei kuuntele terveysasiantuntijoita ja pitää rajapäätökset edelleen voimassa?

”Rajatoimien osalta seurataan laajemmin EU-tason toimia ja kansallista tilannetta sekä myös Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:n suosituksia rajatoimen­piteistä. Mahdollisia muutoksia rajatoimiin tullaan arvioimaan lähiaikoina.”