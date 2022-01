Koronaepidemian torjunnassa keskeisen ministerisalkun haltija vaihtuu, koska lasta odottava Kiuru on jäämässä perhevapaalle keväällä.

Sdp suunnittelee valitsevansa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun tilalle ministerin ylimääräisessä puoluevaltuuston kokouksessa 27. tammikuuta.

Koronaepidemian torjunnassa keskeisen ministerisalkun haltija vaihtuu, sillä Kiuru odottaa lasta ja on jäämässä keväällä perhevapaalle. Lapsen on määrä syntyä maaliskuun lopulla, Kiuru kertoi aiemmin Me Naiset -lehdelle.

Sdp:n puoluehallitus kokoontuu huomenna torstaina. HS:n tietojen mukaan kokouksen asialistalla on ylimääräisestä puoluevaltuuston kokouksesta päättäminen Kiurun korvaajan valitsemiseksi.

Sdp:n ministerivalintaan kohdistuu mielenkiintoa, koska Kiurulla on ollut merkittävä rooli Suomen koronapolitiikan muotoilussa.

