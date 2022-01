Asialistalla ovat tilannekatsaus, strategian päivitys ja keskustelu rokotepassin tulevaisuudesta.

Hallitus neuvottelee Suomen koronastrategian päivityksestä tiistaina kello 10 lähtien Helsingin Säätytalolla.

HS:n tietojen mukaan kokouksen agenda sisältää kolme kohtaa: tilannekatsauksen, neuvottelun mahdollisesta uudesta strategiasta sekä neuvottelun koronapassista.

Viime ja toissa viikolla korona-asioita on käsitellyt perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) johtama koronaministerityöryhmä, mutta nyt kokoukseen osallistuvat myös ne viisi ministeriä, jotka eivät kuulu koronaministerityöryhmään.

Kokouksen on kutsunut koolle pääministeri Sanna Marin (sd).

Marin ilmoitti strategiakokouksesta vain kaksi päivää sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi, ettei strategian päivittäminen ole vielä ajankohtaista, koska omikronmuunnoksesta ei tiedetä tarpeeksi.

Kokous alkaa pitkällä tilannekatsauksella, jonka ydin on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvio koronatilanteen kehittymisestä kevään kuluessa.

Hallituksen koronaministerityöryhmä kuuli jo alustavia tietoja THL:n skenaarioista perjantaina, mutta THL on luvannut laajemman version hallituksen kokoukseen.

THL:n alustavan arvion mukaan sairaanhoidon tarve jopa kaksinkertaistuu helmikuussa. Laitoksen mukaan omikronaallon aikana 10–69-vuotiaista suomalaisista 80 prosenttia saa joko oireettoman tai oireilevan tartunnan.

Hallitus saa myös arvion sairaanhoidon kuormituksen kehittymisestä lähiviikkoina.

Nykyinen koronastrategia on vahvistettu vasta muutamia kuukausia sitten, mutta nopeasti leviävä omikronmuunnos on muuttanut tilanteen.

Se aiheuttaa pääasiassa aikaisempia muunnoksia lievempää tautia mutta leviää myös rokotettujen keskuudessa merkittävästi herkemmin.

HS:n tietojen mukaan kokouksessa tuskin päätetään uudesta strategiasta.

Kokousta on valmistellut pääministeri Marinin johtama valtioneuvoston kanslia, jossa ei ole epidemiologista osaamista, eikä kokoukselle tiettävästi esitetä vielä strategiasta pohjaesitystä.

Kokous saattaa sen sijaan antaa ohjauksen siitä, miltä pohjalta uutta strategiaa aletaan kirjoittaa. Se voi myös kertoa jotain päättämistään suuntaviivoista.

Aiemmat strategiat on valmisteltu STM:n johdolla, ja näin käy todennäköisesti nytkin.

HS:n tietojen mukaan hallituksen ydinministereistä koostuva viisikko on varsin samanmielinen koronatoimien päälinjoista. Esimerkiksi keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon ja pääministeri Marinin sanotaan suhtautuvan koronatoimiin varsin samalla tavalla.

Strategian työstämisessä on sekä helppoja että vaikeita osioita.

Helppo osuus on todeta, että rokotteet ovat jatkossakin tärkeässä roolissa. Vaikeampaa on sanoa, millä kriteereillä ja milloin rajoituksia poistetaan sekä millä välineillä jatkossa mahdollisia uusia virusmuunnoksia hallitaan.

Hallituksella on kova paine vähentää rajoituksia, koska niin tehdään myös monissa muissa Euroopan maissa. Ero on siinä, että Suomi on omikronaallossa jonkin verran esimerkiksi Tanskaa jäljessä.

Hallituksessa on vahva tahto kehittää rokotepassia. Ainakin osassa hallituspuolueita pohditaan, pitäisikö koronapassista tehdä rokotepassi, jolloin passin saisivat vain rokotetut ja mahdollisesti lähikuukausina koronatautiin sairastuneet.

Hallitus tarvitsee kuitenkin uuteen koronapassilainsäädäntöön THL:n perustelut.

THL:n johtaja Mika Salminen esitti MTV:n haastattelussa lauantaina kysymyksen, pitäisikö passi haudata kokonaan, jos sillä ei enää pysty estämään viruksen leviämistä.

”Jos passi ei estä tartuntojen leviämistä, kyllä silloin voidaan kysyä, tarvitaanko koko passia ollenkaan. Edes matkustamisessa”, Salminen sanoi.

”Jos on niin, että rokotteet eivät estä tartuntoja vaikka ne estävät sairastumista, silloin pohja koko sen passin ympäriltä tippuu pois.”

Jos THL myös virallisessa lausunnossaan tyrmää koronapassin, hallituksen on aika vaikea viedä sitä koskevaa lainsäädäntöä eduskuntaan.

Koronapassin käytöstä matkustamisessa on kuitenkin säädetty Euroopan tasolla, joten ilman EU:n linjausta koronapassi ei poistu käytöstä vaikka THL niin haluaisi.