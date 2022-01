Suomen pienin terveysasema sijaitsee melko todennäköisesti Käsivarren Lapissa Kilpisjärven kylässä, Enontekiön kunnan luoteisimmassa kolkassa, lähellä Norjan rajaa.

”Terveydenhoitaja käy Kilpisjärven toimipisteessä kerran viikossa, tarvittaessa useamminkin. Lääkärin vastaanotto on kerran kuukaudessa”, kertoo Muonio-Enontekiön perusterveydenhuollon johtava lääkäri Teemu Taulavuori.

Kilpisjärven monitoimitalossa toimivat muun muassa koulu ja terveysasema. Taustalla Saana-tunturi.

Muonion ja Enontekiön kuntien perus­terveyden­huollon palveluista vastaa Lapin sairaan­hoitopiirin kunta­yhtymä. Palvelujen pää­toimipaikka on Muonion terveys­keskus.

Kilpisjärven terveydenhoitajana on 25 vuoden ajan toiminut Paula Keski-Kujala. Yhden naisen yksikössä ei tunneta sektorirajoja. Keski-Kujala pyörittää äitiys- ja lastenneuvolaa, kouluterveydenhuoltoa ja kotisairaanhoitoa sekä rokottaa, ottaa laboratorionäytteitä, avustaa lääkäriä ja hoitaa sairastapauksia ja tapaturmia.

”Terapeuttista työtä on jonkin verran, koska minulla on myös psykiatrinen koulutus taustalla”, Keski-Kujala kertoo.

Terveydenhoitaja Paula Keski-Kujala antoi kolmannen koronavirusrokotuksen Kilpisjärvellä töissä käyvälle rovaniemeläiselle Kalevi Mäkitalolle tiistaina 18. päivänä tammikuuta.

”Paulaan Kilpisjärven terveydenhoito henkilöityy”, Taulavuori toteaa.

”Me hoidamme lääkäriasiat Muoniosta ja Hetasta käsin silloin, kun emme ole paikan päällä.”

HS:n koostamien tietojen mukaan Kilpisjärven toimipiste on lähin terveysasema 173 ihmiselle. Luku saa Taulavuoren kuulostamaan vähän hämmästyneeltä.

”Ai, 173:lle? Mukaan täytyy sitten olla poimittu jonkin verran ihmisiä jo siitä matkaltakin. Kylässä on vain vähän yli sata asukasta.”

Jutussa käytetyt luvut perustuvat HS:n datadeskin tuottamiin tietoihin. Terveysasemien asiakaskunnat on laskettu uusiksi sen mukaan, mikä on kullekin Suomessa asuvalle lähin terveysasema. Kuntarajoista ei ole tässä analyysissä välitetty.

Tiedot on laskettu niin, että Suomi on jaettu neliökilometrin ruutuihin. Jokaisesta ruudusta on laskettu etäisyys terveysasemiin, ja ruudun koko väestö on merkitty lähimmän aseman lukemaan.

Asemia listassa on 521. Analyysissä käytetty terveysasemien lista on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kokoama. Mukana listauksessa on perusterveydenhuollon yksiköt, joissa on hoitajien ja lääkärien vastaanottotoimintaa. Suurin osa on nimetty terveysasemiksi, mutta joukossa on myös esimerkiksi terveyskeskuksia, sote-keskuksia ja peruspalvelukeskuksia.

Jos yksiköiden nimet ovat vaihtelevia, sama pätee myös palveluiden sisältöihin ja palveluiden järjestämisen tapaan. Monilla pienillä asemilla vastaanottopäiviä on harvennettu. Kaikissa ei ole edes säännöllistä lääkärin vastaanottoa.

HS:n listauksen mukaan Kilpisjärven jälkeen seuraavaksi pienin on Iniön terveysasema saaristokaupunki Paraisilla. Se on lähin terveysasema 194 ihmiselle. Väestömäärältään pienimmistä terveysasemista moni sijaitsee juuri Lapissa tai saaristoalueilla.

Terveysasemista on käyty aluevaalien alla kiivasta keskustelua. Suurin osa ehdokkaista lupaa säilyttää lähipalvelut.

Läheskään kaikissa Suomen kunnissa ei ole omaa terveysasemaa, koska ratkaisuita terveyspalveluiden turvaamiseksi on pitänyt tehdä jo aiemmin. Palveluita on siirretty kuntayhtymien harteille tai järjestetty yhteistyössä naapurikuntien kanssa.

Seinäjokelaisten terveyspalvelut keskitettiin Y-taloon (kuvassa taustalla) vuonna 2013. Keskustelua herättivät etukäteen esimerkiksi pidentyneet lääkärimatkat. ”Hoidossa on jokin pahasti pielessä, jos joka viikko pitää käydä lääkärissä”, toteaa terveydenhuollon johtava ylilääkäri Tiina Perä.

Seinäjoen seudulla iso myllerrys tehtiin jo lähes kymmenen vuotta sitten, kertoo terveydenhuollon johtava ylilääkäri Tiina Perä. Peräseinäjoki, Ylistaro ja Nurmo olivat liittyneet Seinäjokeen muutamia vuosia aiemmin, ja niiden alueilla toimiville terveysasemille oli todella vaikea saada lääkäreitä.

”Kaikki lääkärien ja hoitajien vastaanottotoiminta keskitettiin vuonna 2013 yhteen paikkaan. Muista terveysasemista tehtiin terveyspalvelukeskuksia, joissa on aikuisneuvolan, lastenneuvolan ja hammashoidon palveluita”, Perä kertoo.

Syntynyt Seinäjoen terveyskeskus, niin sanottu Y-talo, on HS:n lukujen perusteella Suomen kolmanneksi suurin. Se on lähin terveysasema 59 432 ihmiselle. Käytännössä Y-talo palvelee kaikkia Seinäjoen lähes 65 000:ta asukasta. Terveyskeskuslääkäreitä keskuksessa on 35 ja hoitajia 90–100.

Seinäjoen terveyskeskusta suurempia HS:n listauksessa ovat vain Kuopion ja Lahden pääterveysasemat. Näistä kahdesta Lahti on ihan omassa sarjassaan. Analyysin mukaan se on lähin terveysasema 91 424 ihmiselle. Todellisuudessa keskus palvelee suurinta osaa Lahden 120 000 asukkaasta.

Hyvinvointialueille siirtyminen tuskin tuo juurikaan muutoksia isoimpien terveysasemien toimintaan. Monella pienemmällä terveysasemalla sen sijaan kannetaan todennäköisesti huolta tulevasta.

Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon johtava lääkäri Teemu Taulavuori on kuitenkin melko luottavainen.

”Akateeminen ajattelu, paikallinen ymmärrys ja tähänastinen kokemus, kaikki viittaavat siihen, että pakkohan tämän on jatkua vähintään näin, miten se on nytkin. Mutta kun emme ole ennustajia, niin en tiedä sitten”, hän sanoo.

Taulavuori viittaa THL:n erikoistutkijan Markku Satokankaan suhteellisen tuoreeseen väitöskirjaan, jonka mukaan ei ole mitään mahdollisuutta vähentää palveluita syrjäseuduilta, koska väestö on siellä jo muutenkin huonommassa kunnossa sen vuoksi, että heillä on vähemmän palveluita.

"Toivoisin kirjan olevan kaikkien päättäjien iltalukemistoa.”

Terveydenhoitaja Paula Keski-Kujala tutki, miten nuorin kilpisjärveläinen, kolmen kuukauden ikäinen Sakari Vanhapiha on kasvanut.

Kilpisjärveläisten terveydenhoitaja Paula Keski-Kujala on sitä mieltä, että Käsivarren sivutoimipisteet on pitkien matkojen vuoksi säilytettävä.

”Sanon suoraan, ettei pärjätä ilman. Kuntalaisten turvallisuus pitää taata.”

”Tämä lepää vähän sen varassa, että puhelin pelaa. Aivan akuuteissa hätätilanteissa Norja on lähellä. Jos on pakko saada aivoverenvuoto, niin minä saan sen mieluummin Kilpisjärvellä kuin missään siitä sata kilsaa etelämpään. Norjasta tulevat sellaiset kopterit, jotka lentävät joka säällä ja vievät Tromssaan”, Taulavuori sanoo.

Hän viittaa Lapin sairaanhoitopiirin norjalaisten kanssa solmimaan yhteistyösopimukseen.

”Kerran sellainen lasku pyörähti vahingossa asiakkaalle. Siinä meinasi omaisilla vähän alkaa huuli väpättää, kun vanhaa mummukkaa oli käytetty viisi päivää Tromssassa helikopterilla.”