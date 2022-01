HS pyysi valtio-opin professoria Kimmo Grönlundia arvioimaan HS:n aluevaalitenttiä.

Valtio-opin professori Kimmo Grönlund Åbo Akademista arvioi, että ideologiset erot tulivat hyvin esiin HS:n keskiviikkona järjestämässä aluevaalitentissä.

”Meillähän on aika selkeä vasemmisto-oikeisto-akseli liittyen tähän yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden käyttämiseen hyvinvointialueilla”, Grönlund sanoo.

HS:n tenttiin osallistuivat yhdeksän eduskuntapuolueen puheenjohtajat. Tentissä väiteltiin muun muassa palveluseteleistä, sote-uudistuksen rahoituksesta ja siitä, millaisia palveluita kukin puolue lupaa.

Grönlund kehuu HS:n tenttiä siitä, että keskustelu pysyi hyvinvointialueisiin liittyvässä tematiikassa. Sen sijaan hän moitiskelee yleisemminkin vaalikampanjoissa käytyä keskustelua lähipalveluista:

”On suoraan sanoen aika tylsä keskustelu siitä, että kaikilla pitää olla lähipalvelut. Olisihan se aika outoa, jos joku sanoisi, ettei mitään lähipalveluja tarvita”, Grönlund sanoo.

”On minusta vähän halpaa ideologista keskustelua luvata kaikille lähipalveluja, koska kuitenkin me kaikki tiedämme, ettei se voi olla mahdollista, että harvaan asutulla maaseudulla ja yliopistokaupungin keskustassa on täsmälleen samat sairaanhoito­palvelut. Sehän on täysin mahdotonta.”

Grönlundin mukaan gallupien kärkipuolueen kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei näyttänyt aluksi oikein viihtyvän tentissä.

”Hän otti sitten tilaa, kun hän lähti puolustamaan sitä, että julkinen sektori tarvitsee myös yksityistä sektoria. Siinä hän vähän piristyi.”

Sen sijaan keskustan Annika Saarikko oli Grönlundin mukaan hyvässä vedossa.

”Hän oli valmistautunut esimerkeillä, joita oli kaivettu eri puolelta Suomea. Myös pääministeri Sanna Marin (sd) esiintyi hyvin ja varmasti. Samoin Li Andersson (vas), tosin hän oli hyvin ideologinen.”

Hallituspuolueiden puheenjohtajat arvostelivat kipakasti Orpoa tentissä.

Perussuomalaisten Riikka Purran esiintymistä Grönlund piti vaatimattomampana. Toisaalta Grönlund nostaa esiin Purran argumentoinnin selkeyden ja asiallisuuden.

”Ei voi sanoa, että hän olisi käyttäytynyt populistisesti.”

Heikoimmin pärjäsi Grönlundin mukaan Liike Nytin Harry Harkimo: ”Hän oli tavallaan ihan pihalla.” Harkimo myönsi jossain vaiheessa itsekin olevansa tentissä ”vähän kuunteluoppilaana”.

Grönlund sanoo, että aluevaali on hankala paikka myös vihreiden Iiris Suomelalle.

”Tässä ei ole mitään sellaista kysymystä, joka on suoraan vihreiden ideologiassa. Suomelan on erittäin hankala asemoitua. Miten hän asemoituu tässä Li Andersonin ja Sanna Marinin väliin? Se näkyy myös vihreiden gallup-kannatuksessa.”

Grönlund kehuu myös pienten puolueiden puheenjohtajista Sari Essayahia (kd) ja Anna-Maja Henrikssonia (r).

”Henrikssonille on tullut tällainen oikeusministerirooli. Hän on ottanut sellaisen vanhemman valtionaisen roolin ihan selvästi. Essayah on taas saanut suhteessa eniten tilaa suhteessa puolueen pieneen kokoon.”

Henriksson toi tentissä esiin muun muassa huumeiden käyttöhuoneiden juridiset ongelmat.

Grönlundin mukaan aluevaalien kampanjoinnissa on yleensä näkynyt hyvin perinteinen ”kahden ristiriitaulottuvuuden todellisuus”, jossa puolueet toimivat.

Toisaalta on ollut perinteinen vasemmisto-oikeisto-ideologia ja toisaalta keskusta-alueiden ja periferioiden erottelu.

”Sitten on puolueita, joilla ei ole selkeätä profilointia, esimerkiksi perussuomalaiset. He eivät ole selkeästi vasemmisto-oikeisto-akselilla näissä kysymyksissä eikä heillä ole myöskään mitään kannatusalueita, jotka olisivat suurissa kaupungeissa, lähiöissä tai maaseudulla”, hän arvioi.

”Yksittäisen äänestäjän on varmaan aika hankala hahmottaa, miten tämä toimii. Miten nämä aluevaalit erottuvat kuntavaaleista?”

Grönlund arvelee, että ensimmäisissä aluevaaleissa korostuukin tuttu puoluesamastuminen, koska äänestysprosentti tuskin nousee yli 50 prosentin.

”Ihan mahdotonta se ei kuitenkaan ole, koska ennakkoäänestys oli kuitenkin yllättävän vilkas.”