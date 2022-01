Sunnuntaina vaaleissa valituista aluevaltuustoista tuleva paine voi vaikuttaa merkittävästi valtakunnan politiikkaan ja myös seuraavien eduskuntavaalien tulokseen.

Sunnuntaina järjestetyt aluevaalit olivat monin paikoin yllätys ja kolmen suuren vanhan puolueen paluu kärkeen, mutta eduskunnan tai hallituksen valtasuhteet eivät tästä huolimatta liikahtaneet suuntaan tai toiseen.

Silti myös näillä vaaleilla on merkitystä valtakunnan politiikkaan eli siihen, millaisia koko kansakuntaa koskevia lakeja ja säädöksiä säädetään.

Nopein vaikutus valtakunnan politiikkaan on se, miten hallituspuolueiden suhtautuminen neuvoteltaviin asioihin muuttuu.

Tässä kirjoituksessa keskitytään enimmäkseen siihen, miten vaalit vaikuttavat suurimpiin hallituspuolueisiin, sillä ilman niitä eivät hallituksen koko maata koskevat päätökset etene.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) johtamalla hallituksella on edessään erityisen raskas kevät, joten hallituspuolueiden pienetkin tunnelmamuutokset voivat vaikuttaa siihen, millaisia päätöksiä hallitus saa aikaan.

Helmikuussa hallituksen pitäisi sopia työllisyystoimista, ja maaliskuussa on uudet ilmastoneuvottelut.

Huhtikuussa edessä on tiukat neuvottelut valtion menokehyksestä, jonka mukaan hallitus voi loppukauden käyttää rahaa.

Hallitus on jo käynyt kaikista näistä kolmesta ydinasiasta lukuisia riitaisia neuvotteluja. Edessä on vain erityisen vaikeita ratkaisuja, sillä niin sanotut helpot, keskivaikeat ja oikeastaan vaikeatkin ratkaisut on jo käytetty.

Lue lisää: Hallituksella on keväällä edessään isoja lakipaketteja ja tuskallisia neuvotteluja, joista jokaiseen se voi kaatua

On siis olennaista, millä itsetunnolla puolueet lähtevät kevään koitoksiin.

Peruskuvio on, että mitä heikommin puolueella menee vaaleissa, sitä hankalampi kumppani se on niiden jälkeen.

”Menestynyt puolue voi lisääntyneen itsetunnon innoittamana alkaa vaatia tiukemmin itselle tärkeitä asioita. Huonon tuloksen saanut puolue voi haluta nostaa profiiliaan, jotta kannatuslukemat ja julkisuuskuva paranevat”, sanoo yliopistotutkija Jenni Karimäki Helsingin yliopistosta.

HS haastatteli tätä kirjoitusta varten useita hallituslähteitä.

Heidän sanomansa voi kiteyttää näin: aluevaalien vaikutus on lopulta todennäköisesti aika pieni, ellei hallitus sitten kaadu osittain vaalituloksen takia. Toisaalta kukaan haastatelluista ei uskonut, että hallitus kaatuu nimenomaan vaalitulokseen.

Keskeistä ei välttämättä ole itse absoluuttinen vaalitulos tai suhteellinen sijoitus vaan se, miten puoluejohto siihen suhtautuu.

Puoluejohdolla on taipumus selostaa vaalitulos parhain päin. Torjuntavoitto tuppaa olemaan poliittinen synonyymi tappiolle.

Voi kuitenkin sanoa, että hallituspuolueista kaikki muut kuin vihreät voivat olla tyytyväisiä tulokseen. Kokonaisuutena hallitus pärjäsi hyvin ottaen huomioon, että usein hallitusvastuu heikentää puolueen suosiota.

Sen sijaan varmuudella ei voi sanoa, mihin toimintastrategiaan esimerkiksi keskusta loistavan ja vihreät surkean tuloksen jälkeen päätyvät.

Ennen vaaleja vallan käytävillä oli suosittua pohtia, lähteekö keskusta hallituksesta, jos sen tulos on huono.

Keskustan tulos oli kuitenkin merkittävästi parempi kuin vielä HS:n ja Ylen aluevaalikannatuskyselyiden mukaan näytti. .

Keskustan ja sen puheenjohtajan Annika Saarikon olo hallituksessa on ollut tuskainen, joten helposti saattaa ajatella, että vaalitulos helpottaa hallituksen toimintaa.

”Näyttää siltä, että keskustan kannatuskaamos olisi nyt selätetty”, Saarikko sanoi illalla.

Marin ja Saarikko vakuuttivat sunnuntai-iltana onnellisina, etteivät vaalit vaikuta hallitusyhteistyöhön. ”Meidän yhteistyö on Annikan kanssa sujunut tähänkin asti äärimmäisen hyvin. Onnittelen keskustaa”, Marin sanoi.

Ei ole kuitenkaan sanottu, että keskusta ei kaada hallitusta tai että tulos edes helpottaa hallituksen työskentelyä.

Yllättävä aluevaalimenestys voi luoda illuusion keskustan entisen mahdin paluusta, jolloin puolue voi yrittää entistä enemmän ohjata hallituspolitiikkaa omaan suuntaansa.

Se aiheuttaisi taatusti lisää jännitteitä jo ennestään heikolla liimalla koossa olevaan hallitukseen.

Aluevaalit eivät ratkaise keskustan mahdollisen hallitustaipaleen päättymistä vaan se, kuinka hallitus saa aikaan työllisyyspäätöksiä ja kuinka se onnistuu pitämään valtion menojen kasvun kurissa. Toisaalta vaalitulos voi vaikuttaa näihin päätöksiin.

Maakuntiin perustuva sote-malli on ollut keskustan keskeisimpiä tavoitteita hallituskaudella. Ei näyttäisi kovin hyvältä, jos hallituspuolue jättäisi hallituksen keskellä maan pahinta koronakriisiä heti kun se saa päätavoitteensa läpi.

Vihreiden tulos oli niin heikko, että se tulee taatusti näkymään hallituksessa. Se jäi jopa varsin hyvin pärjänneen vasemmistoliiton taakse.

Ainakin ilmastoneuvotteluista voi odottaa erittäin vaikeita, jos syksyllä tehdyt päästöjen vähennykset eivät näytä riittävän puolueen kannattajille uusimpien laskelmien mukaan. Kevään mittaan puolue saattaa jopa uhkailla hallituksen jättämisellä.

Vihreät voi ajautua kriisitunnelmaan, mikä ei koskaan tiedä hyvää hallituspuolueelle.

Sdp:n julki sanottu pyrkimys oli olla suurin puolue aluevaaleissa, mutta todellisuudessa puolue tuskin hirveästi vaipuu synkkyyteen, vaikka näin ei käynyt. Tunnelmaa helpottaa kuitenkin kunta- ja eduskuntavaaleja parempi kannatus.

Oli Sdp mitä mieltä tahansa tuloksestaan, se tuskin muuttaa hallituspolitiikan suurta linjaa. Puolueen päätehtävä on pitää hallitus pystyssä, eikä se voi irrotella samalla tavalla kuin keskusta ja vihreät.

Kokoomus voitti vaalit, mikä oli puolueen tavoite eikä se muuta valtakunnan politiikkaa suuntaan eikä toiseen.

Riikka Purralle vaalit olivat ensimmäiset perussuomalaisten puheenjohtajana. Hän jäi vaalitenteissä sivurooliin ja puolueen tulos oli huono, joten hänen asemansa puolueessa ei ainakaan vahvistunut. Puheet saattavat vain koveta.

VAalikampanjan aikana nousseet kysymykset tulevat vaikuttamaan myös valtakunnan politiikkaan.

Vaalitenteissä puhuttiin paljon muun muassa hoitajapulasta ja siitä, kuinka paljon sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen siirto kunnilta hyvinvointialueille maksaa ja paljonko siihen on varattu rahaa.

Lue lisää: Saarikko: Hallitus myöntää lisärahaa tieto­järjestelmiin liittyviin muutos­kustannuksiin hyvinvointi­alueille – HS:n alue­vaali­tentti katsottavissa nyt kokonaisuudessaan

Lue lisää: ”Olennaisinta on, että palkat ja laskut saadaan maksettua eikä kukaan kuole” – Tästä on kyse soten muutos­kustannuksissa, joista vaali­tenteissä kiivaillaan

Kun alueelliset valtuustot aloittavat työnsä maaliskuun alussa, niille alkaa konkreettisesti selvitä, millainen savotta on edessä. Hallitus saa todennäköisesti kuulla koko loppukauden valitusta valtuustojen kaikista ryhmistä. Monissa ryhmissä suurin puolue on kokoomus, jonka mielestä tällaista sote-uudistusta ei edes pitäisi tehdä.

On jokseenkin selvää, että moni alue tulee vaatimaan lisää rahaa jo tämän hallituskauden aikana. Mitä hallitus silloin tekee?

Onko tiukan talouden puolustajana esiintyvä keskusta valmis ottamaan lisää velkaa, jotta sille tärkeä uudistus onnistuu? Leikataanko muista kansalaisten eduista, jotta maakuntiin saadaan toimivat tietojärjestelmät ja hoitajille lisää rahaa?

Valtuustoista tulevilla viesteillä voi olla erittäin suuri merkitys myös seuraavissa eduskuntavaaleissa ja näin ollen suuri vaikutus tulevaan valtakunnan politiikan sisältöön.

Nykyiset hallituspuolueet ovat vaikeassa asemassa: Jos ne antavat alueille lisää rahaa, oppositio haukkuu ne vastuuttomiksi tuhlareiksi. Jos ne eivät anna, hallituspuolueita haukutaan sote-uudistuksen riittämättömästä rahoituksesta.

Tämä ristiriita tuo oppositiopuolueille herkullisen mahdollisuuden menestyä seuraavissa vaaleissa.

Aluevaltuustoista tuleva paine todennäköisesti vaikuttaa lopulta valtakunnan politiikkaan enemmän kuin se, miten hallituspuolueet suhtautuvat omaan vaalitulokseensa.