Suomen ensimmäisissä aluevaaleissa jännitetään myös äänestysprosenttia. Kuntavaalien 55,1 prosentin äänestysprosenttia pidettiin laajasti huolestuttavana. Näissä vaaleissa tutkijat pitäisivät sitä jo hyvänä tasona.

Mitä aluevaalien äänestysprosentti kertoo suomalaisen edustuksellisen demokratian tilasta? Entä kokonaan uusien vaalien onnistumisesta?

Tätä pohditaan, kun aluevaalien lopullinen äänestysaktiivisuus on tiedossa sunnuntai-iltana.

Ennusmerkit vaalikamppailun aikana olivat synkkiä: osa kyselyistä ennakoi aluevaaleille vain noin 40 prosentin äänestysaktiivisuutta.

Viime päivinä, ennakkoäänestysprosentin selvittyä, arviot vaihtuivat hivenen toiveikkaampiin: ehkä 50 prosentin raja olisi lopulta ylitettävissä.

Viime kesän kuntavaaleissa äänestysprosentti oli 55,1, heikoin sitten vuoden 1945. Sitä pidettiin demokratian näkökulmasta laajalti huolestuttavana.

Näyttäytyisikö samaan tasoon yltäminen nyt siis helpotuksena?

”Kuntavaalien tasoon pääseminen olisi minusta ihan todella hyvä saavutus ehdokkailta, puolueilta ja medialta yhtä lailla”, sanoo Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin dosentti, äänestysaktiivisuutta tutkinut Hanna Wass.

Hanna Wass

Hän viittaa esimerkiksi siihen, että koronatilanne on nyt huonompi kuin se oli viime kesänä. Lisäksi uudet aluevaalit tulivat puolueille lyhyellä varoitusajalla. Kampanja-aika oli lyhyt. Vaaliväsymystäkin on nyt voinut olla.

Aluevaalien äänestysaktiivisuuden vertaaminen aiempiin vaaleihin on ylipäätään hankalaa, koska vaalit ovat nyt ensimmäiset laatuaan.

Siksi on vaikeaa tietää, kuinka moni äänestäjä on ehtinyt hahmottaa, mihin he voivat vaikuttaa ja millä tavalla. Esimerkiksi kuntavaaleissa kyse on jo tutusta mallista ja osin tutuista ehdokkaistakin.

Lisäksi erona viime kuntavaaleihin on esimerkiksi se, että tuolloin ennakkoäänestystä pidennettiin toisin kuin nyt.

Tampereen yliopiston valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimokin pitäisi juuri tällaisten olosuhteisiin liittyvien syiden vuoksi 50 prosentin äänestys­aktiivisuutta aluevaaleille aivan hyvänä tuloksena. Kriittinen raja demokratian toimivuuden kannalta olisi hänestä noin 40 prosenttia.

Suurin piirtein tämän kokoinen on se joukko, joka on kiinnostunut politiikasta tai vähintään niin velvollisuudentuntoinen, että äänestää aina, hän laskee.

”Sitten meillä on jotain erityisen ongelmallista, jos edes tavanomaisessa mittakaavassa kaikki pomminvarmat äänestäjät eivät ole lähteneet liikkeelle.”

Suomessa vaalitulos on juridisesti pätevä, olipa äänestysprosentti mikä tahansa. Teoriassa voisi siis olla niinkin, ettei juuri kukaan äänestä mutta vaaleissa jaettavat paikat saadaan täytettyä.

Nykymuotoisissa valtiollisissa vaaleissa pienimpiin lukemiin on jääty vuoden 1999 eurovaaleissa, joissa äänestysprosentti oli 31,4. Vielä tätä heikompia lukemia löytyy kuntavaaleista 1900-luvun alkupuolelta, mutta vertailu tuon ajan olosuhteisiin on kyseenalaista.

Vaalien juridinen pätevyys ja demokratian hengen toteutuminen ovat luonnollisesti aivan eri asioita.

Huolet vähäisestä äänestysaktiivisuudesta liittyvät näissäkin vaaleissa siihen, kenen ääni kuuluu, jos vain harva käyttää ääntään.

Tutkimuksissa on havaittu, että mitä pienemmäksi äänestysaktiivisuus jää, sitä suuremmassa määrin äänestäjien joukko on verraten hyvin toimeentulevia. Äänestämättömyys ja heikko-osaisuus ovat yhteydessä monilla eri mittareilla, esimerkiksi varallisuuden ja koulutustason kautta.

Vaarana on siis, että päätöksiä tehdään hyväosaisten lähtökohdista.

”Näissä vaaleissa tämä epäsuhta on erityisen nurinkurinen”, Wass sanoo.

”Ne, jotka palveluja käyttävät, sekä terveyspalveluja että tietysti myös sosiaalipalveluja, ovat niitä ihmisiä, jotka ehkä sitten vähiten äänestävät.”

Wass muistuttaa samalla, etteivät vaalit ole koskaan ainoa tapa saada ääntä kuuluviin. Hyvinvointialueiden tapauksessa voidaan luoda esimerkiksi vanhus-, nuoriso- tai vammaisvaltuustoja osallistavan demokratian keinoiksi. Toki näissäkin on vaarana, että heikko-osaisimpien tavoittaminen on vähäistä.

Aiemmista mittauksista tiedetään, että aluevaalien teemat eli sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kansalaisille hyvin tärkeitä. Siksi voisi olettaa, että niitä koskevat vaalitkin innostaisivat laajemmin. Miksei näin ole?

Yksi syy voi olla, ettei aluevaaleissa päätetä varsinaisesti alueille siirtyvien sote- ja pelastusalojen rahapussista. Sen sijaan niissä valitaan ihmisiä jakamaan rahoja parhaaksi katsotulla tavalla alueilla.

Wass arvelee, että kansalaiset ymmärtävät tämän ja saattavat siksi nähdä eduskuntavaalit todellisina sote-vaaleina, joissa raamit asetetaan.

”Ihmiset huomaavat, että tässä eivät ihan kovimmat panokset kuitenkaan ole piipussa.”

Ylipäätään aluevaalit saatetaan nähdä hivenen teknisinä eikä päätöksenteon mahdollisia ideologisia ulottuvuuksia – siis sitä, minkälaisia poliittisia valintoja on tehtävissä – hahmoteta, kun aluevaltuustojen toiminta ei vielä ole käynnissä.

Paloheimo sanoo pitävänsä erittäin todennäköisenä, että seuraavissa aluevaaleissa äänestysaktiivisuus on suurempi, kun vaalikamppailuun saadaan konkretiaa. Valtuutetut ja puolueet ovat jo vääntäneet kättä erilaisista näkemyksistä esimerkiksi palveluverkosta.

Wasskin uskoo, että tilanne voi muuttua. Hän kuvaa nyt käytäviä vaaleja eräänlaiseksi kuivaharjoitteluksi tai simulaatioksi, sellaiseksi, jota monen voi olla vaikeaa kokea kiinnostavaksi.

Siksi vaalien äänestysprosentin perusteella ei hänestä pitäisi tehdä suuria johtopäätöksiä esimerkiksi demokratian toteutumisesta.

”En ajattelisi, että tämä on nyt suuri demokratiamittaus ja voimme lähteä päivittelemään, että Suomen edustuksellinen järjestelmä on tuhoutumassa. Ei kannata antaa äänestämiselle sellaista symboliarvoa, joka tässä kontekstissa ei ole mielekästä.”