Petteri Orpo johti kokoomuksen alue­vaali­­voittoon ja tutki tulosta seuraavan yön – nyt katse on jo edus­­kunta­vaaleissa

Petteri Orpon mukaan vaalikentillä näkyi myös valtakunnan politiikan hallitus– oppositio-asetelma.

”Hyvin meni kokoomukselta nämä vaalit”, huokasi väsynyt Petteri Orpo maanantaina aamupäivällä HS:n haastattelussa.

Kokoomuksen puheenjohtaja oli matkustanut sunnuntai-iltana Helsingistä Turkuun. Hän kertoo tutkineensa vielä yöllä tarkemmin alueellisia vaalituloksia, joten yöunet ovat jääneet vähiin.

Orpo kertoo kiinnittäneensä tuloksia tutkiessaan huomiota uuteen trendiin, että erityisesti sosiaali- ja terveysalan mutta myös pelastusalan ammattilaiset olivat saaneet paljon ääniä.

”Se näkyy joka puolella.”

Maanantain aamutunnit Orpo oli varannut puhelinhaastatteluille. Illalla pitäisi mennä vielä Turun kaupunginvaltuuston kokoukseen. Poliitikon arkityöt odottavat.

”Alkaa olla sekä miehestä että puhelimista vähän akku vähissä.”

Orpo muistutti kuitenkin, että Suomen hallituksen kannalta arki on jo alkanut.

”Käytiin vaalit, jotka olivat omansa, mutta meillä on edelleenkin maassa vasemmistohallitus, ja tulemme haastamaan sen talous- ja työllisyyspolitiikkaa. Koen, että meillä on siihen vahvaa tukea tällä hetkellä”, hän sanoo.

Orpon mukaan aluevaalikentillä näkyikin ajankohtaisten sote-teemojen lisäksi myös valtakunnan politiikka ja hallitus–oppositio-asetelma. Seuraavat valtakunnalliset vaalit eli eduskuntavaalit kun ovat jo vuoden kuluttua.

”Meilläpäin sanotaan, että politiikassa vaalit pruukaavat olla perätysten”, Orpo heittää.

Puoluejohtaja ja Pessi-koira.

Orpo laskeskelee, että aluevaalien tulos on eurovaalit pois lukien itse asiassa yksi kokoomuksen parhaista koko 2000-luvulla, kun ottaa huomioon sen, että vahvalla kannatusalueella Helsingissä ei äänestetty.

Ero seuraaviin puolueisiinkin oli yli kaksi prosenttiyksikköä.

”Jos erityisesti keskusta suoriutui hyvin, ei se ole meiltä pois. Meidän kannatuksemme on vahva ja menee läpi linjan. Olemme myös täysin kiistatta nousseet opposition ykköspuolueeksi jo kuntavaaleissa”, Orpo sanoo.

”Olemme vaihtoehto myös hallituksen politiikalle, ja kyllä se näkyi vaalikentillä ja keskusteluissa. Puhuttiin sotesta ja pelastuspalveluista, mutta melkein joka toinen keskustelu käytiin valtakunnan politiikasta.”

Orpo myöntää, että aluevaalit olivat ”keskustalle otolliset” ja ”keskustan vaalit”. Sosiaalidemokraattien menestystä hän ei näe niin vahvana.

”Keskustalaiset ovat rakentaneet tätä kymmeniä vuosia. Heidän kampanjaviestinsä oli selkeä. Demarien tulosta en ihan valtavasti kehuisi. Yleisesti kun katsoo, näiden piti olla demarien vaalit – sosiaali-, terveys- ja hyvinvointivaalit – joissa he ovat lähtökohtaisesti vahvoilla.”

Orpolla on myös selitys sille, miksi kolme vanhaa ja perinteistä puoluetta nousi niin selkeästi muiden edelle.

Hänen mukaansa aluevaaleissa ei ollut tilaa ”identiteettipolitiikalle”. Niinpä vaaleissa menestyivät vahvat yleispuolueet, joilla on näkemystä ja tekijöitä yhteiskuntapolitiikan eri osa-alueilla.

”Vaikka joku kuinka yritti, niin tämä ei liittynyt sen enempää ilmastonmuutokseen kuin bensan hintaan tai maahanmuuttoon. Tämä ei ollut identiteettipoliittinen vaali. Se näkyi varmasti myös vihreiden osalta.”

Lue lisää: Aluevaaleista tuli kolmen suuren paluu

Erityisesti Orpo joutui vaalitenteissä hallituspuolueiden kuten Sanna Marinin (sd) ja Annika Saarikon (kesk) ryöpytyksen kohteeksi. Kokoomuksen puheenjohtaja tuntui välillä olleen kahden myllynkiven välissä. Miltä se tuntui?

”Siinä oli hyvä olla. Kokoomus oli vaihtoehto näissäkin vaaleissa. Kun jotkut puolueet kävivät kimppuun, niin se sopi kokoomukselle hyvin”, Orpo sanoo.

Hän myös vinoilee hallituspuolueille, että se ei ole välttämättä niiltä paras mahdollinen väite, että jokin asia olisi kokoomuksen vika, kun kokoomus ei ole ollut kolmeen vuoteen hallituksessa.

Muiden poliitikkojen tavoin Orpo on huolissaan 47,5 prosenttiin jääneestä äänestysprosentista.

”Minusta se on erittäin huono asia, että se jäi noin paljon alle puoleen, koska silloin äänioikeutettujen enemmistö ei ole käynyt äänestämässä.”

Orpon mukaan alhaisen äänestysprosentin taustalla on se, että kansalaiset eivät näe, miten uusi malli parantaisi palveluita eivätkä koe sitä omakseen.

”Se on huono alku mutta kun eduskunta on tämän päättänyt, tehtävänä on lähteä rakentamaan hyvää ja saada vahvempi demokraattinen mandaatti tälle työlle seuraavissa vaaleissa.”

Orpo sanoo, ettei ole ”kokoomuslainen tapa” lähteä purkamaan eduskunnan hyväksymää uutta mallia.

”Mutta on aivan päivänselvää, että tulee löytymään korjattavaa. Se on seuraavien eduskuntavaalien aihe, millaisia lainsäädännön muutostarpeita tässä nähdään, enkä ala niitä nyt tässä vaiheesta kauheasti julistamaan. Se on minusta rauhallisen pohdinnan paikka.”