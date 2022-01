Riikka Purra sanoo, että perussuomalaiset yritti siirtää vaalikeskustelun soten rahoitukseen, mutta myöntää puolueen epäonnistuneen siinä. Ensi vuoden eduskuntavaalieista on myös tulossa sotevaalit, hän ennustaa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ei pidä suurena yllätyksenä perussuomalaisten heikkoa aluevaalimenestystä. Puolue sai 11,1 prosentin kannatuksen.

”Pelkäsin äänestysaktiivisuuden jäävän hyvin alhaiseksi. Toki olimme varsin hyvin tietoisia siitä, että perinteisiä perussuomalaisten kannattajia tämä vaali ja tämä hallintouudistus ei riittävästi kiinnosta”, hän sanoi maanantaiaamuna HS:lle.

Äänioikeuttaan käytti sunnuntain vaaleissa 47,5 prosenttia äänioikeutetuista.

Purran mukaan perussuomalaisten puoluetoimistolla pidetään vielä tällä viikolla kritiikkipalaveri, jossa pohditaan epäonnistumisen syitä.

Hän arvelee, että ensi vuoden eduskuntavaalit ovat myös osittain sotevaalit, joissa puhutaan rahasta ja rahoituksesta.

”Eduskuntavaalien aikaan on jo varmasti näkyvissä se, mitä tästä uudistuksesta ainakin ensimmäisessä vaiheessa jäi käteen. Onko lupauksia pystytty pitämään, mitä en vähääkään usko”, hän sanoo.

”Yleisesti ottaen kun yli puolet äänestäjistä jäi kotiin, niin kyllä se on koko järjestelmän ja tulevien aluevaltuustojen kannalta hyvin huolestuttavaa, mutta erityisesti se iski meidän puolueeseen.”

Purra esittää, että kunta-, alue- ja eduskuntavaalit järjestettäisiin samaan aikaan.

Tällainen supervaalipäivä saattaisi hänen mukaansa lisätä äänestysaktiivisuutta. Seuraavan kerranhan kunta- ja aluevaalit järjestetään jo yhtä aikaa.

”Mikäli eduskuntavaalikampanja käytäisiin samaan aikaan, se mahdollistaisi sen, että puolueet eivät voisi lupailla niin suuria ilman että he ikään kuin jäisivät siitä kiinni. Politiikkaan tulisi tietynlaista johdonmukaisuutta, mikä sieltä tällä hetkellä valitettavasti puuttuu.”

Purra epäilee äänestäjillä olleen aluevaaleissa vallalla mentaliteetti, ettei sotepalveluihin voi oikeasti vaikuttaa.

”En minä voi heitä siitä syyttää, sillä varsin oikeassa he tästä asiasta ovat.”

Purra sanoo, että sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ei teknisenä asiana kiinnosta perussuomalaisten kannattajia.

Hänen mukaansa perussuomalaiset yrittivät siirtää keskustelun vaalikampanjan aikana soten rahoitukseen, mutta myöntää puolueen epäonnistuneen siinä. Hän ihmettelee myös sitä, ettei rahoitusta käsitelty enempää viestimissä paitsi aivan vaalikampanjan loppuvaiheessa.

”Olen sitä mieltä, että jos raha ja rahoitus jätetään sotesta puhuttaessa huomiotta, silloin ei tosiasiassa puhuta mistään mitään. Kaikki tiedämme, että tulevat aluevaltuustot tulevat kärsimään vakavista rahoitusvajeista. Ne tulevat jakamaan enemmän tai vähemmän puutetta ja eioota.”

Purran mukaan vaalikeskustelut olivat ”enemmänkin palvelulupausten luetteloita ja sitä, että puolueet kertoivat, mistä asioista ne olivat huolissaan”. Hän harmitteleekin, että rahoituksesta alettiin keskustella vasta vaalikampanjan loppumetreillä.

Toinen puolue, jolta aluevaalit menivät heikohkosti olivat vihreät, jotka saivat 7,4 prosentin kannatuksen. Purra huomauttaa, että usein vihreiden ja perussuomalaisten kannatus liikkuu samaan suuntaan.

Keskustalle Purra antaa myös tunnustusta vaikka sanookin, että keskusta on luvannut asioita, ”joita se ei missään nimessä kykene pitämään”.

”Sote on perinteinen politiikan teema. Vanhat puolueet, erityisesti keskusta, onnistuivat tämän järjestelmän muutostarpeiden sanoittamisessa. Näin on pakko todeta, vaikka olenkin sitä mieltä, että heidän lupauksensa eivät tule pitämään. Siitä huolimatta äänestäjät luottivat näiden puolueiden sanomisiin, joten ei siitä sen enempää.”

Valta kuuluu kansalle -puolue sai 1,3 prosentin kannatuksen vaaleissa. Minkälaisia ajatuksia sen vaalitulos herätti?

”Valta kuuluu kansalle on hyvin tiukasti keskittynyt vain korona-teemaan. Toki on myönnettävä, että hyvin suuri osa heidän listaltaan läpi päässeistä on entisiä perussuomalaisia”, Purra sanoo.

”Mutta kuten olen monesti sanonut, niin korona ja koronapolitiikka ei myöskään ole se teema, jossa perussuomalaisilla olisi erityisen helppoa.”

