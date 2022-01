Aki Lindéniä on veikkailtu yhdeksi vahvaksi ministerikandidaatiksi, kun perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) jää perhevapaalle. ”Vaikenen täysin tästä asiasta”, hän sanoo.

Kansanedustaja ja tuore aluevaltuutettu Aki Lindén (sd) vastaa maanantaina selkeästi tyytyväisenä puhelimeen kotoaan Turusta.

Historian ensimmäisiä aluevaaleja seuraavana päivänä syytä myhäilyyn onkin: Lindén sai vaaleissa toiseksi suurimman äänimäärän koko maassa, 7 701 ääntä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson meni ohi vasta ääntenlaskennan lopulla ja voitti valtakunnallisen ääniharavan tittelin 94 äänen erolla.

”Tietysti kun ensin olin suurin, niin sittenhän se oli vähän, että... no nyt tuo meni ohi. Mutta sanotaan, että hopea ei ole häpeä”, Lindén vitsailee.

Lindén sanoo odottaneensa hyvää, joskaan ei näin hyvää tulosta. Hän on myös analysoinut suosionsa syitä. Valmiina on seikkaperäinen listaus asioita.

”Ihan oikeasti en ole semmoinen tekonöyrä.”

Lindén on työskennellyt muun muassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajana ja Husin toimitusjohtajana.

TärkeÄ valtti Lindénille, 69, oli se, että hän pelasi sote-palveluihin keskittyvissä aluevaaleissa hyvin vahvasti omalla kentällään.

Lindénillä on takanaan pitkä ura terveydenhuollon näköalapaikoilla. Hän on työskennellyt muun muassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajana ja Husin toimitusjohtajana.

Lisäksi Lindén on Sdp:n valiokuntavastaava eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Hän onkin tullut tutuksi kärkkäänä sote-asioiden kommentoijana julkisuudessa.

Lindén arvelee, että hänen suosiotaan on voinut vauhdittaa sekin, että Sdp nosti hänet näkyvään rooliin kampanjoinnissaan Varsinais-Suomessa.

Muilla puolueilla oli mukana kovimpia kärkipoliitikkoja: kokoomuksella, keskustalla ja vasemmistoliitolla puheenjohtajat ja perussuomalaisilla eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

Näistä Lindén siis ohitti kaikki paitsi Li Anderssonin selvästi äänissä.

Nostetta Lindénille lienee tuonut vielä viime kesän Turun pormestarikisa, jossa hän oli Sdp:n ehdokas ja se, että muut Sdp:n kansanedustajat Varsinais-Suomesta eivät olleet ehdolla.

Tähän kun vielä laskee sen, että sote-taustaiset ehdokkaat ylipäätään tuntuivat keräävän ääniä, on Lindénin voittoanalyysi valmis.

Kummemmin hän ei juhlinut vaalitulosta. Lasi punaviiniä meni sentään illalla.

Lindénin puolue Sdp ylsi aluevaaleissa 19,3 prosentin tulokseen ja kakkospaikkaan. Lukema oli kunta- ja eduskuntavaaleja parempi. Lindénin analyysi on, että tulos oli ”keskihyvä”.

Hän harmittelee silti sitä, ettei Sdp onnistunut brändäämään itseään selvemmin lähipalveluiden puolustajana.

”Me tavallaan annoimme lähipalvelut vähän liian vapaaehtoisesti keskustalle heti alkuvaiheessa”, hän sanoo.

Keskusta onnistui vaaleissa saamaan näkyvästi läpi viestinsä siitä, että se haluaa vähintään yhden sote-aseman joka kuntaan.

Lisäksi Sdp:n olisi pitänyt Lindénistä nostaa vielä enemmän esiin omalääkärimallia, josta toki kampanjan aikana puhuttiin. Omalääkärimallin ajatus on, että potilailla pysyvät tutut hoitokontaktit, jotka tuntevat heidän historiansa.

”Tutkimustiedon mukaan siitä seuraa, että sairaala- ja päivystyskäynnit vähenevät ja jopa ihmisen terveydentila on parempi”, Lindén perustelee.

Hän uskoo, että jos Sdp olisi profiloitunut näissä kahdessa kysymyksessä paremmin, olisi kannatus voinut olla vieläkin suurempaa.

Nyt Lindén on siis aluevaltuutettu. Lisäksi hän on Turun kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja. Hänellä on toisin sanoen kolmoisrooli, kuten monella valitulla valtuutetulla.

Lindén sanoo, että kaupunginvaltuustossa hän on riviedustaja, mutta aluevaltuustoon hän aikoo panostaa vahvasti, koska se on hänen ominta kenttäänsä.

”Se on vaan ajankäyttökysymys, mitään intressiristiriitaa tässä ei ole”, hän sanoo.

Kaupunginvaltuustossa pitäisi ajaa kaupunkilaisten asiaa, alueella laajemmin alueen asiaa ja kansanedustajana muun muassa päättää rahallisista resursseista. Eikö ristiriitoja voi tulla?

”Enhän minä aja minkään organisaation tai kaupungin asiaa vaan kaupunkilaisten asiaa ja samojen ihmisten asiaa myös Turun rajojen ulkopuolella. Ja eiväthän nämä organisaatiot edes tappele samoista rahoista”, Lindén vastaa.

Eduskunnassa Lindénillä on maine alansa kovana asiantuntijana ja sote-valiokunnan kantavana voimana. Hänen osaamistaan kiitetään niin omien kuin kilpailevien puolueiden riveistä.

Sdp:ssä hän on sparrannut niin kansanedustajia kuin vaaliehdokkaitakin sote-asioissa.

Erityisesti koronakysymyksissä Lindénistä on muotoutunut kuva perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) tiukan linjan edustajana. ”Kiurun uskollinen soturi”, kuvaakin yksi kansanedustaja.

Lindén sanoo itsekin puolustaneensa Kiurun linjaa niin julkisuudessa kuin yksityisissä keskusteluissakin.

”Kyllä meillä on hyvin tiivis yhteys ollut.”

Mitä Kiuruun tulee, on Lindénin nimi on nostettu usein esiin spekulaatioissa tämän perhevapaan aikaisesta ministerisijaisesta. Valinta on määrä tehdä puoluevaltuuston kokouksessa kuluvalla viikolla.

”No minä en tosiaankaan vastaa siihen”, Lindén sanoo ministerihaluista kysyttäessä.

”Vaikenen täysin tästä asiasta.”

Sen Lindén silti sanoo, ettei hänellä ole politiikassa muita tavoitteita, kuin puolustaa julkisia terveyspalveluja.

”Olen ajamassa julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa, joka Suomessa ei ole niin hyvää kuin sen pitäisi olla, kun vertaan monen muun [maan] terveydenhuoltoon.”

”En tähtää mihinkään asemiin, vaan minulla on missio.”

Kuka? ■ Aki Lindén (s.1952) on ensimmäisen kauden kansanedustaja Turusta. Eduskunnan sote-valiokunnan jäsen. ■ Turun kaupunginvaltuutettu ja aluevaltuutettu Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. ■ Toiminut aiemmin muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtajana ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajana. ■ Koulutukseltaan lääkäri ja valtiotieteiden maisteri. ■ Perheeseen kuuluu puoliso ja kaksi aikuista lasta.

