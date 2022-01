Aluevaalien kaltainen vaalitulos on viimeksi nähty eduskuntavaaleissa 2007. Mitä siitä pitäisi ajatella?

Kun aluevaalien ennakkoäänet sunnuntai-iltana lävähtivät ruutuun, piti oikein hieraista silmiään. Ruudussa oli niin paljon kakkosia. Niitä ei ole nimittäin viime vuosien vaalien tulosilloissa juurikaan nähty.

Aluevaalien ääntenlaskennan alussa kaikilla kolmella suurimmalla puolueella oli kaikilla yli 20 prosentin kannatus. Laskennan edetessä Sdp ja keskusta painuivat hieman alle, mutta olivat lopullisissakin tuloksissa lähellä 20;tä prosenttia. Kokoomus oli selvästi yli.

Esimerkiksi edellisissä eduskuntavaaleissa 2019 yksikään puolue ei päässyt yli 20 prosentin kannatukseen. Viime kesän kuntavaaleissakin vain kokoomus eikä mikään muu edes lähelle.

Vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen vaalianalyyseissä toisteltiin, että Suomessa on siirrytty kolmen suuren puolueen vallasta 4–5 keskisuuren puolueen aikaan.

Mutta sunnuntaina aluevaaleissa kolme suurta olivat taas täällä. Kokoomuksen ero neljänneksi jääneeseen perussuomalaisiin oli yli kymmenen prosenttiyksikköä.

Tuntui kuin olisi siirtynyt aikakoneella menneelle vuosikymmenelle. Viimeksi kolmen suuren hegemonia on tähän tapaan nähty vuoden 2007 eduskuntavaaleissa.

Eikä siinä kaikki.

Aluevaalien suurimmat häviäjät olivat perussuomalaiset ja vihreät.

(Häviäjistä tai voittajista puhuminen on aluevaaleissa vähän hassua, sillä olivathan ne lajissaan historian ensimmäiset. Kukaan ei siis varsinaisesti menettänyt tai voittanut paikkoja.)

Perussuomalaiset ja vihreät kuitenkin tekivät surkeat tulokset –verrattuna sekä edellisiin kunta- että eduskuntavaaleihin – myös jos huomioi kuntavaalituloksen ilman Helsinkiä, joka ei näissä aluevaaleissa äänestänyt.

Perussuomalaiset ja vihreät jäivät myös todella paljon ennen aluevaaleja tehdyistä kannatuskyselyistä.

Ne molemmat siis epäonnistuivat pahasti.

Kiinnostavaa tässä on se, että kolmen suuren hegemoniaa on murtanut politiikan muuttuminen. Vanhan perinteisen oikeisto-vasemmistojaon rinnalle on noussut vahvasti uusi jakolinja – politiikan tutkijoiden kielellä GAL–TAN-ulottuvuus. Se on lyhenne sanoista green, alternative, libertarian sekä traditional, authoritarian, nationalist (vihreä, vaihtoehtoinen ja libertaari / perinteinen, autoritaarinen ja nationalististinen).

Kyse ei ole siis suhtautumisesta tulonjakoon – kuten oikeisto–vasemmisto-akselilla – vaan sosiaalisista ja kulttuurisista arvoista. Siis siitä identiteettipolitiikasta, jota on viime vuosina hoettu oikein urakalla.

Suomalaisessa politiikassa tällä identiteettipolitiikan taistelutantereella ovat kunnostautuneet etenkin vihreät ja perussuomalaiset, jotka ovat edustaneet tämän janan ääripäitä.

Nyt molemmat epäonnistuivat aluevaaleissa.

Joissain vaali-illan kommenteissa ehdittiin jo pohtia kolmen suuren puolueen valtakauden paluuta ja identiteettipolitiikan hiipumista. Moni tuntuu jopa haaveilevan paluusta takavuosikymmenien konsensusaikaan, jolloin kolmesta suuresta puolueesta aina kaksi oli hallituksessa ja kolmas odotti vuoroaan seuraavien vaalien jälkeen. Eikä vauhkottu niin kauheasti maahanmuutosta tai intersektionaalisesta feminismistä.

Mutta aluevaalituloksen perusteella tällaista johtopäätöstä ja tulkintaa ei oikein voi tehdä.

Suomalaiset – tai ne 47,5 prosenttia äänioikeutetuista, jotka käyttivät äänioikeuttaan – halusivat valita nämä nyt aluevaltuustoihin valitut ihmiset edustamaan itseään valtuustoissa sote-asioissa. Sen pidemmälle meneviä johtopäätöksiä ei oikein voi tehdä.

Toki sen voi sanoa, että perussuomalaiset ja vihreät eivät vakuuttaneet näissä vaaleissa äänestäjiä sote-asioiden hoitajina. Mutta seuraavissa eduskuntavaaleissa sote on vain yksi teema muiden joukossa. Niissä vaaleissa menestymisestä nämä aluevaalit eivät anna oikein mitään osviittaa.

Kokoomuksen, Sdp:n ja keskustan onnistumista selittää se, että ne kaikki pääsivät aluevaaleissa toimimaan omalla mukavuusalueellaan. Kokoomus sai puhua taloudesta ja punavihreiden hallituksen holtittomuudesta, Sdp hyvinvointivaltiosta ja keskusta maakunnista ja syrjäseutujen lähipalveluista.

Niille oli jokseenkin helppoa innostaa omiaan äänestämään.

Ja toki aluevaalit vaikuttavat lähikuukausina myös yleispolitiikkaan. Sekä vihreillä että perussuomalaisilla on varmasti tarve kevään mittaan profiloitua hallituksessa ja oppositiossa. Ja etenkin eksistentiaalisessa kriisissä piehtaroiva keskusta saa hyvällä vaalituloksella luotua uskoa omiinsa. Että ei ihan vielä viimeinen kepulainen ole sammuttamassa puoluetoimiston valoja.

Mutta mikä on vastaus jutun otsikon kysymykseen. Kertovatko aluevaalit jotain suomalaisen politiikan muuttumisesta?

Eivät.

Aluevaalitulos kertoo oikeastaan vain ja ainoastaan näistä aluevaaleista. Ei välttämättä mistään sen laajemmasta ja kauaskantoisemmasta.