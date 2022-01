Vaalipäivä on sunnuntaina 23. tammikuuta.

Aluevaaleissa on äänestänyt ennakkoon 806 480 ihmistä eli 20,5 prosenttia äänioikeutetuista. Maanantai oli kuudes ennakkoäänestyspäivä. Ennakkoäänestys päättyy tiistaina.

Naiset ovat äänestäneet ennakkoon ahkerammin. Miehistä äänioikeuttaan on käyttänyt 362 065 eli 18,7 prosenttia ja naisista 444 415 eli 22,3 prosenttia.

Ahkerimmin on äänestetty Etelä-Savon hyvinvointialueella, jossa neljäsosa äänioikeutetuista on antanut äänensä ennakkoon. Vähiten äänestysintoa on ollut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, jossa äänestäneitä on vasta 15 prosenttia.

Maanantaina äänensä antoi 162 246 äänioikeutettua, eli liki kaksinkertainen määrä sunnuntaihin verrattuna. Äänestäneiden osuus kasvoi 4,1 prosenttiyksiköllä. Maanantai oli toistaiseksi aktiivisin ennakkoäänestyspäivä.

