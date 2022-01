”Kun opettajista on muutenkin pulaa, on tosi vaikea saada päteviä opettajia etenkin tekniikan alalle, jos luvassa on vain väliaikainen pesti”, sanoo sanoo Amken toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

Opetusministeri Li Anderssonilla (vas) oli ammattikoulutuksen järjestäjille hyvä uutinen viime perjantaina, kun hän puhui talousjohdon seminaarissa: opettajien ja ohjaajien palkkaukseen tarkoitetusta kertaluonteisesta määrärahasta on tarkoitus tehdä pysyvä meno.

Ministeri viestitti asiasta myös Twitterissä: ”Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää kevään kehysriiheen, että ammatillisen koulutuksen 80 miljoonan tulevaisuusinvestoinnista tehdään pysyvä parannus ammatillisen koulutuksen perusrahoitukseen.”

Aiemmin hallitus on sopinut, että tulevaisuusinvestointeihin varatut määrärahat loppuvat 2022.

Esitystään Andersson perustelee HS:lle näin:

”On nyt perustelua vakinaistaa juuri tämä tulevaisuusinvestointien osa, sillä se tukee hallituksen tavoitetta, että oppivelvollisuuden laajentamiseen on riittävästi perusrahoitusta.”

Toinen perustelu on Anderssonin mukaan suuri työvoima- ja osaajapula.

Mistä rahat?

”Tämä on nyt minun esitykseni, ja on sitten koko hallituksen asia neuvotella, miten se rahoitetaan ja sovitetaan kehykseen. Meillähän on siinä tietty liikkumavara tehdä priorisointeja”, Andersson sanoo.

Hallituksen kehysriihi on huhtikuun alussa.

Koulutuksen järjestäjiä edustavalle Ammattiosaamisen kehittämisyhdistykselle Amkelle ministerin kehysriihiavaus oli yllätys, tosin toivottu ja odotettukin.

Syynä on se, että opettajien pestaaminen hallituksen tulevaisuusinvestointeihin kuuluvien kertaluonteisten määrärahojen turvin ei ole ollut tarkoituksenmukaista.

”On selvää, että tavoitteemme on ollut koko ajan saada kyseinen erikseen anottava määräraha yleiskatteelliseksi perusrahoitukseksi”, sanoo Amken toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

”Kun opettajista on muutenkin pulaa, on tosi vaikea saada päteviä opettajia etenkin tekniikan alalle, jos luvassa on vain väliaikainen pesti. Kukapa opettajan kelpoisuuden omaava diplomi-insinööri siihen lähtisi, kun muitakin töitä on tarjolla”, Lamppu sanoo.

Ammatillisen koulutuksen nimellisrahoitus on Lampun mukaan tämän hallituskauden aikana noussut noin 280 miljoonaa euroa.

Erityisesti opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen suunnattu noin 80 miljoonaa euroa on mahdollistanut noin tuhannen henkilön värväyksen. Samalla sillä on paikattu aikaisempien vuosien menoleikkauksia.

”Mikäli tätä rahoitusta ei saada pysyväksi, se tarkoittaa selkeää heikennystä opetukseen eli henkilöstövähennyksiä. Lisäksi rahoituksen epävarmuus vaikeuttaa entisestään pätevän henkilöstön saatavuutta ja kiinnostusta hakeutua töihin ammattioppilaitoksiin”, Lamppu sanoo.

Yhteensä ammatillisen koulutuksen rahoitus tälle vuodelle on lähes kaksi miljardia euroa, joten siitä 80 miljoonan määräraha on pieni osuus.

”On kuitenkin tärkeää, että pystymme turvaamaan nykyiset opettaja- ja ohjaajavoimat, sillä niitä tarvitaan yhä enemmän koronan ja oppivelvollisuuden laajentumisen takia. Myös kustannukset nousevat koko ajan”, Lamppu huomauttaa.

