Puolustus­ministeri Kaikkosen mukaan on mahdollista, että turvallisuus­tilanne Euroopassa huononee: ”Lännellä on iso huoli Ukrainan tilanteesta”

Puolustusministeri Antti Kaikkonen pitää mahdollisena, että Euroopan turvallisuustilanne huononee entisestään.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) mukaan kansainvälisen politiikan taivaalla on tummia pilviä ja maailmanpolitiikassa on tuulista, mutta Suomen rajoilla on rauhallista.

”Seuraamme kyllä tarkasti, mitä lähiympäristössämme tapahtuu. Koskee myös Itämeren aluetta”, hän sanoo.

”Yleisesti ottaen voi sanoa, että kyllä turvallisuustilanne on aiempaa jännitteisempi. Lännellä on iso huoli Ukrainan tilanteesta.”

Kaikkosen mukaan ainoa järkevä ulospääsytie jännitteisestä tilanteesta käy neuvottelujen ja diplomatian kautta.

Myönteisenä kehityksenä hän näkee sen, että Yhdysvallat ja Venäjä aikovat jatkaa keskustelujaan perjantaina.

”Toivottavasti tämä tie vie vakaampaan suuntaan, mutta on todettava sekin, että huonompiakaan skenaarioita ei voi tässä täysin pois sulkea.”

Ruotsi on viime päivinä siirtänyt lisää sotilaallista voimaa Gotlantiin, mikä on kertonut jännittyneestä tilanteesta etenkin Itämeren eteläosassa. Ruotsi on muutenkin Suomea avoimempi siinä, miten sotilaallisen valmiuden tehostamisesta tai nostamisesta viestitään.

Kaikkonen ymmärtää Ruotsin toimintaa.

”Gotlannin sijainti on strategisesti tärkeä ja luonnollisesti Ruotsille keskeinen, ja se on koko Itämeren kannaltakin merkittävä saari. Ruotsi on ollut jo aiemminkin palauttamassa puolustuskykyä Gotlantiin ja teki nyt vielä omat liikkeensä”, sanoo Kaikkonen.

”Ruotsi haluaa varmasti osoittaa olevansa hereillä ja osoittaa puolustavansa Gotlantia ja omaa maataan muutenkin. Siitä nähdäkseni oli kysymys.”

Oletteko ollut yhteydessä Ruotsin puolustusministeriin Peter Hultqvistiin asian tiimoilta?

”Olemme jatkuvasti, voi sanoa lähes viikoittain, yhteydessä. Ei tämä Ruotsin toiminta meille yllätyksenä tullut.”

Onko Gotlannista erikseen keskusteltu?

”Meidän puolustushallintomme ja Puolustusvoimat ovat päivittäisessä yhteydessä, ja vuorovaikutus on hyvä ja tietoa vaihdetaan. Kollega Hultqvistin ja allekirjoittaneen keskusteluja en lähde sen tarkemmin julkisuudessa avaamaan, mutta pidämme toisemme kyllä ajan tasalla.”

Kaikkosen mukaan tp-utvassa [tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta] on viime vuonna keskusteltu turvallisuustilanteesta, mutta hän ei voi siitä kertoa enempää, koska tiedotusvastuu on toisaalla.

Valtiojohdossa asiasta on käyty muitakin keskusteluja, mutta niistäkään Kaikkonen ei halua kertoa enempää.

”En voi valitettavasti lähteä tarkemmin avaamaan, mitä kaikkia keskusteluja on käyty, mutta yleisesti ottaen voi sanoa, että Suomessakin kyllä tilannetta tarkasti seurataan.”

Onko puolustushallinnossa keskusteltu esimerkiksi valmiuden tehostamisesta?

”Käytäntö meillä on se, että Puolustusvoimat säätelee valmiustasoaan tilanteen ja tarpeen mukaan, mutta tästä ei sen isommin ole meillä ollut tapana tarkemmin tiedottaa. Hereillä ollaan sen verran kuin tarvitaan. Jos jotain kovin merkittäviä muutoksia normaalisäätelyn lisäksi tehdään, varmaan siitä sitten tiedotellaankin.”

Onko esimerkiksi kantahenkilökunnan lomiin puututtu tai valmiusyksiköitä siirrelty normaalisti poikkeavasti?

”Puolustusvoimat näistä tiedottaa, mutta kovin suuria muutoksia ei ole tarvinnut tehdä.”

Viime aikoina on julkisuudessa uutisoitu venäläisen rahtikoneen erikoisesta koukkauksesta Suomen ilmatilan kautta. Kaikkonen suhtautuu siihen tyynesti.

”Se kone, kuten muukin siviililiikenne, oli Ilmavoimien seurannassa. Kone sinänsä lensi siviilisäännösten mukaan eikä tietojeni mukaan rikkonut mitään voimassa olevia määräyksiä tai säädöksiä. Varsinaiset tiedustelukoneet ovat kyllä kovin toisentyyppisiä kuin tuo Boeing 747.”

Helsingin Sanomat julkaisi maanantaina Nato-jäsenyyden kannatusta koskevan HS-gallupin. Sen mukaan Nato-jäsenyyden kannatus on hiukan noussut ja jäsenyyden vastustus on pudonnut selvästi ja ensimmäisen kerran alle 50 prosentin.

Kaikkonen sanoo, ettei hän ollut tuloksesta kovin yllättynyt.

”Arvelinkin, että vilkas Nato-keskustelu saattaa näkyä myös mielipidemittauksissa. Keskustelu jatkuu varmaan jatkossakin. Meillä on hyvä ja tiivis kumppanuus Naton kanssa, samoin kuin Ruotsilla. Se on palvellut meidän tarpeitamme hyvin, eikä mitään erityisiä äkkiliikkeitä tähän asiaan ole kaavailuissa.”