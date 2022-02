Wide ContentPlaceholder

HS:n taustakeskusteluissa moni virkamies sanoo, että Liisa-Maria Voipio-Pulkki on STM:lle korvaamaton. Heidän mukaansa 67-vuotiasta johtavaa asiantuntijaa ei uskalleta päästää eläkkeelle. ”Pöh”, sanoo Voipio-Pulkki.

Politiikka | Lauantaivieras

STM:n Liisa-Maria Voipio-Pulkki: Hallitus olisi voinut jättää korona­kriisin yksityis­kohtien hoidon vähemmälle

Sosiaali- ja terveysministeriön johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki on ollut Suomen keskeisimpiä koronapäättäjiä. Hän on myös lääkäri, jolla on kokemusta kriisien hoidosta jo Estonian uppoamisen ajoilta.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki