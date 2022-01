Sunnuntaina Suomessa järjestetään historialliset aluevaalit. HS:n politiikan toimittaja Marko Junkkari ja uutistuottaja Minna Nalbantoglu käyvät läpi analyysissaan, minkä asioiden puolesta ja miten eduskuntapuolueiden puheenjohtajat taistelivat vaalien alla.

Huomenna sunnuntaina suomalaiset äänestävät historian ensimmäisissä aluevaaleissa, joissa valitaan sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta päättävät aluevaltuutetut kaikkialla muualla paitsi Helsingissä ja Ahvenanmaalla.

Minkä asioiden puolesta ja miten eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ovat taistelleet kampanjan loppumetreillä? HS kävi nämä kysymykset läpi puheenjohtaja kerrallaan. Puheenjohtajat on listattu aakkosjärjestyksessä.

Li Andersson, vasemmistoliitto: Palveluseteli ei ole ratkaisu

”Voittoa tavoittelevat yritykset”, ”yksityiset terveysjätit” ja erityisesti kokoomuksen Petteri Orpo ovat olleet vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin hampaissa läpi vaalikampanjan.

Vasemmistoliitto vastustaa yksityisten yritysten roolin kasvattamista sote-palveluissa tiukemmin kuin yksikään muu puolue. Vaalikeskusteluissa, joissa puolueiden linjoista on ajoittain ollut vaikeaa löytää eroja, Andersson on myöntänyt suoraan, että hänelle kyse on ideologisesta valinnasta.

Aatteen palo on myös kuulunut hänen puheistaan tentistä toiseen.

Muiden puolueiden esittäessä esimerkiksi palvelusetelien laajempaa käyttöä Andersson on yhä uudestaan selittänyt, miten hänen mielestään ne eivät ratkaise keskeisintä ongelmaa eli terveyskeskusten henkilöstöpulaa.

”Palvelusetelillä kanavoidaan se vähäinen julkinen raha, mitä meillä on, yksityisille firmoille sen sijaan, että sitä käytettäisiin järjestelmän vahvistamiseen pysyvästi”, Andersson sanoi MTV:n vaalitentissä.

Esimerkiksi hän on nostanut oman kotikaupunkinsa Turun, jossa palvelusetelit ovat hänen mukaansa lisänneet ihmisten pallottelua luukulta toiselle.

Sari Essayah, kristillisdemokraatit: Ruutupisteytyksen ongelmat

Kristillisdemokraattien Sari Essayah on vaalitenteissä valaissut sote-kentän sokkeloisimpiakin nurkkia ehkä yksityiskohtaisemmin kuin kukaan muu.

HS:n tentissä keskiviikkona hän piti puheenvuoron sote-ruokahuollon järjestelyistä ja keskuskeittiöiden asemasta. Ylellä torstaina hän nosti esille pelastustoimen ”riskiperustaisen rahoitusmalliin” ja sen ”ruutupisteytykseen” liittyvät ongelmat.

Eikä muilla puheenjohtajilla ollut vastaan sanomista, kun Essayah selitti asian. Pelastuslaitosten rahoituksessa ei hänen mukaansa ole riittävästi huomioitu sitä, että ydinvoimalaa tai jotakin isoa teollisuuslaitosta lähellä olevilla alueilla riskit ovat suuremmat. Essayahin mukaan näillä riskialttiimmilla seuduilla sijaitsevien pelastuslaitosten pitäisi saada enemmän rahaa kuin esimerkiksi ”Närpiön keskustassa” olevan laitoksen.

Essayah on vastustanut perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran kanssa yhteisessä rintamassa valtuustoryhmärahoja, joiden avulla hyvinvointialue voi tukea valtuustoryhmien toimintaa.

Hän on myös epäillyt sote-uudistuksen aikataulun realistisuutta ja arvostellut uudistuksen rahoituksen riittävyyttä.

Harry Harkimo, Liike Nyt: Miljoonan euron bussi

Liike Nytin Harry Harkimo on eräänlainen epäpoliitikko, vaikka hän istuukin jo toista kautta eduskunnassa. Silti hän edelleen pyrkii esiintymään jonkinlaisena liikemiehenä, joka lausuu iskulauseenomaisia viisauksia taloudenpidosta.

Joskus Harkimon näkemykset vaihtelevat kovastikin päivästä toiseen.

HS:n tentissä keskiviikkona Harkimo lupasi muiden mukana lääkäriä joka kuntaan, seuraavana iltana Ylen tentissä kanta oli jo muuttunut: ”Kuntien pitäisi tehdä tässä yhteistyötä ja keskittää.”

Harkimo ryhtyi ensimmäisenä tenteissä puhumaan perhelääkärimallin puolesta. Sittemmin samaa ovat ehdotelleet Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin ja muutkin.

Jo jonkinlaiseksi klassikoksi on muodostunut Harkimon kommentti, joka koski liikkuvia sote-palveluita. ”En tiedä, mistä sinä ostat bussisi, mutta ne bussit, joita minä olen kysynyt, maksavat miljoona euroa!” Harkimo sanoi MTV:n tentissä vihreiden puheenjohtajalle Iiris Suomelalle.

Anna-Maja Henriksson, Rkp: Pienet sairaalat, pienet sairaalat

Jos Rkp:n Anna-Maja Henriksson on jollain asialla erottunut vaalitenteissä, se on pienten sairaaloiden puolustaminen. Rkp on pitänyt niitä tärkeinä muun muassa ruotsinkielisten palvelujen vuoksi.

”Toivoisin, että saisin vetoapua myös muilta. Rkp on ollut se puolue, joka sekä oppositiossa että hallituksessa on aina puhunut pienten sairaaloiden puolesta”, hän sanoi Ylen vaalikeskustelussa.

Edellinen hallitus päätti keskittää erikoissairaanhoidon ympärivuorokautista päivystystä 12 sairaalaan, mutta tuolloin oppositiossa ollut Rkp taisteli vastaan. Marinin hallituksessa Rkp sai läpi tahtonsa, että Vaasan sairaalaan tulee laaja ympärivuorokautinen päivystys.

Yleisesti ottaen Henriksson on vaalitenteissä pysytellyt kannanotoissaan hallituksen punavihreässä nurkassa.

”Ei se yksityinen mikään mörkö ole”, hän on kuitenkin puolustanut yksityisten palvelutarjoajien merkitystä.

HS:n tentissä Henriksson sanoi, että Rkp voisi harkita lainmuutosta, joka sallisi huumeiden käyttöhuoneiden perustamisen. Sitten hän laittoi oikeusministerin hatun päähänsä. ”Se on juridisesti erittäin ongelmallinen kysymys”, hän sanoi.

Käyttöhuoneita kannattivat ainoastaan vihreät ja vasemmistoliitto. Huoneet ovat Suomessa toistaiseksi laittomia, ja asian mahdollisesta muuttamisesta päättää eduskunta, eivät aluevaaleissa valittavat valtuutetut.

Sanna Marin, Sdp: Hallituksen saavutukset

”Teen nyt jotain poikkeuksellista: olen samaa mieltä Petteri Orpon kanssa”, Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin sanoi Iltalehden tentissä viime viikolla.

”Oho!” Orpo huudahti.

Kyse oli siitä, että myös Marinin mielestä sote-uudistuksesta löytyy varmasti ajan mittaan korjaamisen varaa. Poikkeuksellinen tilanne olikin: vaalitenteissä Orpo ja Marin iskivät yhteen ilta toisensa jälkeen. Vaaleja edeltävissä mielipidemittauksissa kokoomus on ollut ykkösenä ja Sdp kakkosena. Kun Orpo ja Marin mittelevät, sekä Sdp että kokoomus hyötyvät, sillä ne harvemmin kamppailevat samojen kansalaisten äänistä.

Sote-asioissa Sdp on vahvalla maaperällään. Tenteissä Marin on luetellut hallituksen saavutuksia: hallitus on säätänyt hoitajamitoituksen, hallitus on tuomassa hoitotakuun. ”Kokoomus luettelee ongelmia. Mitä olette tehneet näiden kuntoon laittamiseksi? Ette yhtään mitään!” Marin syytti Orpoa MTV:n vaalitentissä tiistaina.

Tähän Orpo on sanonut, etteivät pelkät ”rätingit” eli lakien säätäminen riitä, jos henkilöstöä ja rahaa ei ole.

Marin on vaatinut Orpoa kertomaan, mistä kokoomus leikkaisi, jos rahat kerran eivät riitä. Kuntavaalikeskusteluiden tapaan Marin on syyttänyt kokoomusta siitä, että se aikoo leikata peruspalveluista. Ja kokoomus taas on kiistänyt tämän.

Jo aiemmin Sdp on muuttanut kantaansa maakuntaveron suhteen epäilevämmäksi. Aluevaalitenteissä Marin on sanonut uudelle verolle hyvinkin yksiselitteisesti ei.

Petteri Orpo, kokoomus: Mistä rahat?

Gallupjohtajana Petteri Orpo on saanut ottaa kovaa pommitusta vastaan tenteissä oikealta ja vasemmalta.

”Sama syyttely jatkuu illasta toiseen”, hän totesi HS:n tentissä keskiviikkona. Samalla hän näytti oikein tyytyväiseltä, sillä lähtökohtaisesti puoluetta hyödyttää keskustelun keskiössä oleminen.

Orpo on vääntänyt erityisesti Marinin kanssa hallituksen todellisten tai liioiteltujen aikaansaannosten lisäksi sote-uudistuksen rahoituksesta.

Orpo on vaatinut hallitusta kertomaan, mistä kaivetaan esiin rahat sote-henkilöstön palkkojen yhdenmukaistamiseen ja tietoteknisten järjestelmien muutoskuluihin. Hänen mukaansa ensi vuonna voimaan tulevassa uudistuksessa on näistä asioista johtuva 1–2 miljardin euron aukko. Orpo on vaatinut Marinilta vastausta siihen, tulevatko rahat lisävelanottona ja rikotaanko sovitut menokehykset jälleen.

Useammassakin tentissä Orpo on yrittänyt vakuuttaa, että kokoomus ja keskusta ovat samoilla linjoilla lähipalveluiden puolustamisessa. Silti hän on kierrellyt, kun häneltä on kysytty, onko kokoomus siis keskustan tapaan valmis lupaamaan sote-asemaa ja lääkäriä jokaiseen kuntaan. ”Kaikilla pitää olla pääsy lääkäriin”, Orpo on toistellut.

Orpo tietää, että vaikka kokoomusäänestäjät arvostavat tiukkaa taloudenpitoa, kukaan ei halua lähiterveyskeskustaan suljettavan.

Riikka Purra, perussuomalaiset: Suomalaiset ensin

Riikka Purra valittiin Jussi Halla-ahon seuraajaksi perussuomalaisten johtoon viime kesänä, joten hän vetää puoluettaan nyt ensimmäisissä vaaleissa.

Muut puolueet ovat vaalitenteissä pyrkineet osoittamaan, ettei perussuomalaisilla ole vastauksia niihin ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen liittyviin kysymyksiin, joista vaaleissa valittavat aluevaltuutetut päättävät. Tätä on tehnyt erityisesti perussuomalaisten kanssa osittain samoista äänistä kamppaileva keskustan Annika Saarikko.

Perussuomalaiset kuitenkin lähestyvät vaaleja toisesta näkökulmasta.

Puolueelle valtakunnalliset kysymykset, kuten maahanmuutto, ovat alueellisia tärkeämpiä. Purra on pyrkinyt selittämään niiden merkitystä näillekin vaaleille rahoituksen kautta.

Purra puhuu vanhusten hoivan tai sote-ruokahuollon yksityiskohtien sijaan mieluummin siitä, että rahat eivät riitä. Syynä on perussuomalaisten mielestä se, että valtio laittaa liikaa rahaa maahanmuuttoon ja kehitysapuun. Hyvinvointialueiden rahoitus tulee käytännössä kokonaan valtiolta, sillä omaa verotusoikeutta niillä ei ainakaan toistaiseksi ole.

”Meidän ei pidä laittaa maailman parantamiseen rahaa silloin, kun meidän oma sote-järjestelmämme kärsii rahoitusvajeesta näin voimakkaasti”, hän sanoi Ylen tentissä.

Muut puolueet ovat pilkanneet perussuomalaisia esimerkiksi bensan hinnalla kampanjoinnista, koska asialla ei ole mitään tekemistä aluevaalien kanssa. Purra on selittänyt kuitenkin tällekin yhteyden: bensan hinta vaikuttaa hoitajien ostovoimaan. Lisäksi paloautot ja vanhuksia lääkäriin kuljettavat taksit käyttävät polttoainetta.

Annika Saarikko, keskusta: Lääkäri joka kuntaan

Keskusta julkaisi vaaliohjelmansa puolueista ensimmäisenä. Se lupasi, että jokaisessa Suomen kunnassa säilyy vähintään yksi sosiaali- ja terveyspalveluasema. Lupaus on todennäköisesti katteeton – minkä puheenjohtaja Annika Saarikkokin hyvin tietää. Mutta poliittisesti se on taitava.

Keskusta onnistui paaluttamaan vaalikeskusteluiden lähtökohdat. Lähes jokainen tentti on käynnistynyt sillä, että muut puolueet joutuivat ottamaan kantaa keskustan lupaukseen joka kunnan sote-asemasta. Puolueelle on aina hyvä tilanne, jos muut eivät pääse esittämään omia avauksiaan vaan joutuvat kommentoimaan sen ehdotusta.

Sitä paitsi keskustan kannattaa puhua kunnista, sillä sille on vaalimenestyksen kannalta tärkeää, että pienten kuntien asukkaat menevät vaaleissa äänestämään.

Aluevaalit ovat keskustalle hyvin tärkeät – onhan aluehallinto puolueen pitkäaikainen tavoite ja puolue melkoisessa kannatusahdingossa.

Keskustan ja hallituskumppani vihreiden kireät välit ovat näkyneet siinä, että Saarikko on pariinkin otteeseen moittinut vihreiden puheenjohtajan Iiris Suomelan puheita talouden realiteettien unohtamisesta. HS:n tentissä Suomela vastasi kysymykseen yhä parempien palvelujen rahoituksesta, että rahat tulevat veronmaksajilta.

”Emme me Iiris ihan näin helpolla pääse”, Saarikko näpäytti.

Iiris Suomela, vihreät: Missä viipyy terapiatakuu?

Myös Iiris Suomela johtaa ensimmäistä kertaa puoluettaan vaalitaistossa. Suomela valittiin syyskuussa äitiyslomalle jääneen puheenjohtaja Maria Ohisalon sijaiseksi.

Vihreille samoin kuin perussuomalaisillekin on ollut vaikeaa profiloitua sosiaali- ja terveydenhuoltoon keskittyvässä vaalikeskustelussa, jossa jakolinjat helposti loksahtavat perinteiselle oikeisto–vasemmisto-akselille tai keskittämisen ja hajauttamisen välille.

Lisäksi nuorten äänestysaktiivisuuden povataan jäävän vähäiseksi. Suomela ei ole tenteissä yrittänytkään puhua koko kansalle vaan on kohdentanut viestiään vihreiden perinteisille kannatusryhmille, kuten opiskelijoille ja pienten lasten vanhemmille.

Hän on pyrkinyt nostamaan esiin erityisesti mielenterveyteen liittyviä yhä kasvavia ongelmia, joita toki muutkin puolueet sanovat haluavansa korjata. Tenteissä hän on haastanut myös hallituskumppaniaan Sdp:tä.

”Kysyn Sdp:ltä ja pääministeriltä: toteutammeko me terapiatakuun osana hoitotakuuta?” hän kysyi MTV:n tentissä.

”Muistutan myös, että vihreät on hallituspuolue”, totesi Marin Ylen tentissä torstaina Suomelan kysyttyä uudestaan samaa asiaa. Itse terapiatakuuta Marin ei ole luvannut.

