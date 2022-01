Tapaaminen on ajoitettu maanantaille, jolloin EU:n ulkoministerit ovat koolla Brysselissä.

Bryssel

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja Ruotsin ulkoministeri Ann Linde tapaavat maanantaina Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin.

Stoltenberg ja ministerit pitävät tapaamisen päätteeksi yhteisen tiedotustilaisuuden.

Nato-keskustelu on kiihtynyt Suomen lisäksi myös Ruotsissa samalla kun Ukrainan tilanne on heijastunut myös Itämerelle. Ruotsi on siirtänyt joukkoja Gotlantiin ja Ahvenanmaan puolustamisen kysymykset ovat nousseet keskusteluun Suomessa.

Tapaaminen on ajoitettu maanantaille, jolloin EU:n ulkoministerit ovat koolla maanantaina Brysselissä. Kokoukseen osallistuu myös Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken.

Blinken on parhaillaan Euroopassa laajemmalla tapaamiskiertueella Ukrainan tilanteen kiristymisen takia. Torstaina hän tapaa Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin sekä Saksan, Ranskan ja Britannian ulkoministerit.

Perjantaina Blinken keskustelee Genevessä Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa.

Stoltenberg keskusteli tammikuun alkupuolella Ukrainan kiristyneestä tilanteesta myös presidentti Sauli Niinistön kanssa. Stoltenberg informoi presidentti Niinistöä Naton näkemyksistä ajankohtaiseen tilanteeseen liittyen ja vahvisti Naton sitoutumisen avoimien ovien politiikan jatkumiseen.

Suomi on tällä hetkellä Ruotsin ohella yksi Naton läheisimmistä kumppanimaista. Suomi muun muassa osallistuu Naton ministerikokouksiin, ja Naton ja Suomen joukot harjoittelevat yhdessä.

Lokakuun lopulla Stoltenberg vieraili Suomessa yhdessä Naton neuvoston kanssa.