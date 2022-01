Uusista aluevaltuutetuista 77 prosenttia on myös kunnanvaltuutettuja. Kunnanvaltuutetun tulee kuntalain mukaan edistää kunnan ja sen asukkaiden etua. Aluevaltuutetun taas tulee lain mukaan edistää hyvinvointialueen ja sen asukkaiden etua.

Kuusi tuoretta aluevaltuutettua jakaa aikansa myös ministerin, kansanedustajan ja kunnanvaltuutetun töiden kanssa. He ovat opetusministeri Li Andersson (vas), valtiovarainministeri Annikka Saarikko (kesk), maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk), tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk), elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) ja eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd).

Puolet neljän tehtävän superpoliitikoista on keskustasta.

Vaalien alla käytiin keskustelua siitä, että Suomessa poliitikoilla on tapana haalia itselleen useita luottamustehtäviä. Aluevaltuustot toivat monelle yhden päällekkäisen tehtävän lisää.

Yhteensä 101 uudella aluevaltuutetulla on kolmoisrooli: he työskentelevät aluevaltuutettuna, kansanedustajana ja kunnanvaltuutettuna.

Kolmoisroolin haalineista perussuomalaisia on 24, kokoomuksesta on 21 ja Sdp:stä on 20 henkilöä. Keskustalaisista kolmoisrooli on 14 henkilöllä, vihreistä kahdeksalla ja vasemmistoliitossa seitsemällä.

Kansanedustajan ja aluevaltuutetun päällekkäinen tehtävä on 108 henkilöllä.

Kunnanvaltuutetun ja aluevaltuutetun samanaikainen luottamustoimi on 1 060 henkilöllä. Uusia aluevaltuutettuja valittiin sunnuntaina 1 379 eli 77 prosenttia uusista aluevaltuutetuista on myös kunnanvaltuutettuja.

Tunnettuus kunnanvaltuutettuna näyttää auttaneen läpimenossa, sillä istuvia kunnanvaltuutettuja oli aluevaaliehdokkaista joka kolmas.

Päällekkäiset luottamustoimet ovat herättäneet keskustelua sen vuoksi, että kansanedustaja on perustuslain mukaan velvollinen noudattamaan toimessaan oikeutta, totuutta ja perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

Kunnanvaltuutetun tulee kuntalain mukaan edistää kunnan ja sen asukkaiden etua. Aluevaltuutetun taas tulee lain mukaan edistää hyvinvointialueen ja sen asukkaiden etua.