Suomen ensimmäisten aluevaalien ääniharavaksi on noussut Sdp:n kansanedustaja Aki Lindén 5 386 äänellä, kun äänistä oli laskettu 55 prosenttia. Linden on ehdolla Varsinais-Suomen hyvinvointialueella.

Toiseksi eniten ääniä on tähän mennessä kerännyt vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson. Hän on saanut 4 644 ääntä Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta.

Kolmanneksi suurimman äänimäärän on kerännyt Rkp:n varapuheenjohtaja, Inkoon kunnanvaltuutettu Henrik Wickström Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta. Hän on saanut 3 285 ääntä, kun äänistä oli laskettu 55 prosenttia.

Kunnanhallituksen puheenjohtajana Inkoossa toimiva Wickström totesi ennakkoäänten tultua olevansa kiitollinen ja nöyrä tuloksen edessä. Ennakkoääniä Wickström keräsi neljänneksi eniten. Wickström kertoo tehneensä mittavan vaalikampanjan kiertämällä Länsi-Uuttamaata Espoosta Hankoon.

”Uskon, että maanläheinen politiikka on tässä nyt purrut.”

Wickström kertoo korostaneensa vaalikentillä ennen kaikkea neljää asiaa: nopeaa hoitoonpääsyä, lähipalveluita, kaksikielisiä palveluita ja nuorten mielenterveys­kysymyksiä. Wickströmin puolue Rkp taistelee Sdp:n kanssa Länsi-Uudenmaan toiseksi suurimman puolueen asemasta.

Neljänneksi suurimman äänisaaliin äänissä on saanut Sdp:n Lauri Lyly 3 224 äänellä. Hän keräsi kolmanneksi eniten ennakkoääniä.

Lyly on ehdolla Pirkanmaan hyvinvointialueella. Hän on Tampereen kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu, sekä kaupungin entinen pormestari.

Viidentenä äänissä on kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta. Hän on saanut 2 602 ääntä, kun äänistä oli laskettu 55 prosenttia.

Äänimäärissä kuudentena on Liike Nytin Panu Peitsaro Etelä-Savon hyvinvointialueelta. Hän on saanut 2 540 ääntä.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah on saanut 2 291 ääntä. Essayah on ehdolla Savo-Karjalan vaalipiirissä. Hänen tuloksensa on äänistä 6. paras, kun ääniä oli laskettu 55 prosenttia.

Tampereen pormestari ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen on ääniharavalistalla kahdeksantena. Ikonen on saanut 2 248 ennakkoääntä.

Osa nykyisistä ministereistä on ehdolla myös aluevaltuustoihin. Kun ääniä oli laskettu 55 prosenttia ministerien äänisaldo on seuraava: valtionvarainministeri Annika Saarikko (kesk) 1 094 ääntä, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) 263 ääntä, tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) 536 ääntä, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) 429 ääntä ja Eurooppa- ja omistusohjausministeri Tytti Tuppurainen 969 ääntä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on saanut 1 896 ääntä. Hän on ehdolla Varsinais-Suomen hyvinvointialueella.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on kerännyt 1 219 ääntä. Hän on ehdolla Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Vihreiden puheenjohtajana toimiva Iiris Suomela on kerännyt 843 ääntä. Suomela on ehdolla Pirkanmaan hyvinvointialueella, joka on samalla Suomen suurin hyvinvointialue.

Ministerien lisäksi aluevaalien ääniä keräsivät myös muut politiikasta tutut ihmiset. Keskustan entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Katri Kulmuni on kerännyt Lapin hyvinvointialueelta 1 249 ääntä. Entinen pääministeri ja keskustan entinen puheenjohtaja Juha Sipilä on saanut Pohjois-Pohjanmaalla 2 117 ääntä.

Matti Vanhasen (kesk) äänisaalis oli 899. Kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd) on saanut 1 995 ääntä Pirkanmaan hyvinvointialueella.

Entinen pääministeri ja Sdp:n entinen puheenjohtaja Antti Rinne (sd) on saanut 214 ääntä.