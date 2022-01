Poliitikot ovat itse tehneet sen valinnan, ettei tarvittavia rahoja heidän vaatimiinsa sote-palveluiden parannuksiin ole tulossa, politiikan toimittaja Teemu Muhonen kirjoittaa analyysissaan.

Aluevaalitentit huipentaneessa Ylen suuressa vaalikeskustelussa eduskuntapuolueiden puheenjohtajilta haettiin viimeisen kerran vastauksia siihen, miten puolueet rahoittaisivat kasvavat sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset sekä lukuisat vaalilupauksensa palveluiden parantamisesta.

Teemu Muhonen

Vastauksia ei torstai-iltanakaan juuri saatu. Sen sijaan puoluejohtajien keskusteluun tiivistyi aluevaaleja vaivaava syvä ristiriita.

Tentin alussa Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin (sd) halusi tuoda keskusteluun annoksen realismia:

”Mielestäni on realistista tässä sanoa, että tämä potti, tämä rahoitusratkaisu, jonka me olemme sopineet, on se, jolla me menemme eteenpäin”, Marin sanoi.

Hallituksen valmistelemassa ja eduskunnan hyväksymässä sote-uudistuksessa tulevien hyvinvointialueiden rahoitusta kasvatetaan sitä mukaa kun väestö ikääntyy ja palvelutarve kasvaa. Vuodesta 2025 eteenpäin palvelutarpeen kasvusta johtuvat menot korvataan alueille vain 80-prosenttisesti, joskin koko maan tasolla rahoitusta jälkikäteen korjataan vastaamaan toteutuneita kustannuksia.

Joka tapauksessa rahoitusratkaisu tarkoittaa, ettei hyvinvointialueilla ole juuri mahdollisuutta palveluiden laajentamiseen ja parantamiseen. Alueilla on paljon tekemistä jo nykyisten palveluiden ylläpitämisessä.

Li Andersson (vas), Sanna Marin (sd) ja Iiris Suomela (vihr) Ylen tentissä torstaina.

Marinin esiin nostama tosiseikka unohtui häneltä ja muilta puoluejohtajilta nopeasti. Jo toisen kysymyksen aikana tentissä siirryttiin ikään kuin vaihtoehtoiseen todellisuuteen, jossa hyvinvointialueilla ei ole pulaa rahoituksesta.

Marin ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson arvostelivat toimittajan esittämää kysymystä siitä, mistä palveluista puolueet karsisivat.

”Ongelma juuri tämä asenne ja se, mitä kaikkea olemme jo karsineet. Olemme karsineet perusterveydenhuollon palveluista ja matalan kynnyksen sosiaalihuollon palveluista. Meidän terveydenhoidon järjestelmämme on ikään kuin vahingossa kehittynyt hyvin erikoissairaanhoitovetoiseksi”, Andersson perusteli. Hän lisäsi, että ongelmien korjaamiseksi henkilöstön saatavuutta tulee parantaa.

Marin komppasi ja sanoi, että Sdp:n mielestä on tärkeää panostaa perusterveydenhuoltoon.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko puolestaan tyrmäsi puolestaan ainoan keskustelussa esiin nousseen selkeän säästöehdotuksen. Liike Nytin Harry Harkimo sanoi, ettei jokaiseen pieneen kuntaan tarvita lääkäriä, vaan palveluita tulisi koota ”kunnon terveyskeskuksiin”. Saarikon mukaan lähipalveluita pitää päinvastoin vahvistaa.

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan taas palveluiden karsiminen voidaan välttää työllisyyden kohentamisen ja talouskasvun avulla.

Saarikon ja Orpon näkemykset ovat yllättäviä, sillä he ajoivat yhdessä viime hallituskaudella sote-uudistukseen varsin tiukkaa rahoitusleikkuria. Muun muassa sen avulla edellinen hallitus olisi halunnut karsia vuotuisten menojen kasvua kymmenessä vuodessa peräti kolme miljardia euroa. Nyt tarvetta tällaiseen ei näytä enää heidän mielestään olevan.

Keskustelun ristiriitaisuuden nosti esiin oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.

”Perussuomalaiset on valmis ohjaamaan sote-sektorille lisää rahaa. Tämä on juuri se, mistä näissä keskusteluissa liian vähän puhutaan. Me tarvitsemme joko lisää veroja, lisää velkaa tai sitä, että menokehysten sisällä jostain muualta leikataan”, Purra sanoi.

Riikka Purra HS:n tentissä keskiviikkona.

Vaikka hyvinvointialueiden rahoituksesta eivät päätä sunnuntain vaaleissa valittavat aluevaltuutetut vaan eduskunta, Purran huomio oli aiheellinen. Jos puolueet todella haluavat korjata sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmia ja parantaa henkilöstön saavuutta sekä työehtoja, niiden pitäisi todennäköisesti lisätä rahoitusta tuntuvasti.

Purra sanoi, että jos kehitysavusta leikattaisiin miljardi euroa, säästetyillä rahoilla voisi laskennallisesti palkata noin 20 000 sote-ammattilaista.

Tämä arvovalinta ei tosin näkynyt perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa. Siinä puolue leikkaisi kehitysavusta yli puoli miljardia euroa, mutta käyttäisi säästyneet rahat etupäässä muihin kohteisiin kuin sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Perussuomalaiset esitti varsin vaatimatonta 15 miljoonan euron lisäystä, jonka se kohdentaisi lääkekorvausten alkuomavastuun poistamiseen pienituloisilta, diabeteslääkkeiden korvauksiin ja keliaakikkojen ruokavaliokorvauksiin.

” Sunnuntain jälkeen vaalitenttien vaihtoehtoinen todellisuus haihtuu.

Nykyinen hallitus ja useat aiemmatkin hallitukset ovat kyllä tehneet panostuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Silti kaikki puolueet näyttävät olevan yhtä mieltä siitä, että palveluita ja henkilöstön asemaa pitää parantaa. Ilman tuntuvaa lisärahoitusta se tuskin onnistuu.

Eduskuntapuolueet ovat olleet yhteisymmärryksessä valmiita esimerkiksi ohjaamaan noin kymmenen miljardia euroa uusien hävittäjien hankkimiseen. Hankinta rahoitetaan käytännössä lisävelkaa ottamalla.

Ylen tentin käsiäänestyksessä yksikään puheenjohtaja ei olisi valmis ottamaan lisävelkaa sote-vaalilupaustensa rahoittamiseksi. Jos puoluejohtajat aidosti uskovat lisäpanostusten esimerkiksi henkilöstöön ja perustason palveluihin maksavan itsensä takaisin, voi aiheellisesti kysyä, mikseivät he sitten ole valmiita tekemään näitä tuntuvia lisäpanostuksia vaikka sitten velkarahalla.

Politiikan arjessa päättäjät ovat toistuvasti pyrkineet pikemminkin hillitsemään sote-menojen voimakasta kasvua, mitä voi pitää ymmärrettävänä. Useat puolueet ovat huolissaan väestön ikääntymisen vauhdittamasta julkisesta velkaantumisesta. Vaalien alla puolueiden aiemmin tekemät valinnat näyttävät kuitenkin hetkeksi unohtuvan.