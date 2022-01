Metsäyhtiö UPM haki oikeudelta lämmön­tuotannon ja vedenjakelun turvaamista jo joulukuussa.

Metsäyhtiö UPM on saanut Helsingin käräjäoikeudelta hakemansa päätöksen niin sanotusta turvaamistoimesta, joka koskee meneillään olevaa Paperiliiton työtaistelua UPM:n tehtailla.

Lakossa on yhteensä 2 200 työntekijää, joista 160 tekee töitä, jotka vaikuttavat tehdaspaikkakuntien lämmöntuotantoon ja vedenkäsittelyyn.

Käräjäoikeus antoi päätöksensä perjantaina kuultuaan ensin Paperiliittoa ja UPM:ää.

Oikeuden päätöksen mukaan Paperiliiton tulee kahden miljoonan euron sakon uhalla lopettaa sellaiset työtaistelutoimet, jotka vaarantavat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset toiminnot.

Turvaamistoimi koskee UPM:n ja sen tytäryhtiöiden voimalaitoksia sekä vedenkäsittelyä Jämsänkoskella, Lappeenrannassa, Kouvolassa, Raumalla ja Valkeakoskella sekä vedenkäsittelyä Pietarsaaressa.

Kaupungit ja kaupunkien energialaitokset ovat useaan kertaan vedonneet lakon osapuoliin turvaamistoimivaatimuksen kohteena olevien töiden jättämiseksi lakon ulkopuolelle.

”Tämä oli tärkeä päätös. Lakko-oikeus on Suomessa laaja, mutta lakossakin on toimittava vastuullisesti ja yhteiskunnan etua ajatellen. Tavoitteemme on, että Paperiliiton lakosta ei aiheutuisi haittaa sivullisille”, sanoo tiedotteessa sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela UPM:sta.

UPM on kertonut aiemmin maksavansa lakon aikana töihin tuleville palkanlisää lakosta aiheutuvasta ylimääräisestä työstä.

Myös oikeuden päätöksellä töihin tulevat saavat tämän palkanlisän lakon aikana, UPM kertoo.

Alun perin UPM vaati väliaikaista turvaamistointa ilman, että käräjäoikeus kuulisi Paperiliittoa, mutta sellaisen hakemuksen käräjäoikeus hylkäsi eli päätti ensin kuulla Paperiliittoa.

Paperiliiton mukaan UPM:n hakemus olisi pitänyt hylätä, koska työtaistelu ei ole vaarantanut rakennusten lämmitystä tai jätevedenjakelua.

Paperiliittokin on yleensä aiemmin rajannut kriittisiä toimintoja lakkojen ulkopuolelle, mutta tällä kertaa niin ei tehty, koska UPM ei suostunut noudattamaan sopimuksettoman tilan alettua vanhan valtakunnallisen sopimuksen ehtoja.

Lakkovaroituksen Paperiliitto antoi joulukuun puolivälissä, ja lakko alkoi UPM:n tehtailla vuoden alussa. Torstaina liitto ilmoitti jatkavansa työtaistelua 19. helmikuuta asti.

Kiistan syynä on se, että UPM haluaa solmia liiketoimintakohtaiset sopimukset ja Paperiliitto koko yritystä koskevan.

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan turvaamistoimen hakijoiden pitää panna pääasiaa koskeva kanne vireille tuomioistuimessa kuukauden kuluessa, jotta saataisiin täytäntöönpanokelpoinen ratkaisu.