Vihreiden Suomela myöntää, että vaalien jälkeen puolueella on ”todella paljon tekemistä”: Tulos jäi merkittävästi odotuksia heikommaksi

Suomelan mukaan hallituksen pitää päättää ehkä jo keväällä sote-uudistuksen lisärahoituksesta.

Vihreiden puheenjohtajan sijaisena toimiva Iiris Suomela sanoo, että vihreiden vaalitulos jäi 1,5–2 prosenttiyksikköä siitä, mitä puolue oli odottanut.

”Vaalitulos jäi merkittävästi heikommaksi kuin mitä olimme asettaneet tavoitteeksi. Jos jonkin valonpilkkeen voin nimetä, se on se, että saimme edustajan jokaiseen hyvinvointialueen valtuustoon”, Suomela sanoo vaalien jälkeisenä maanantaina.

”Se on sellainen pohja, jonka varaan voidaan rakentaa. Paikalliset aktiivien työn kautta me voimme kasvaa koko maassa. Aineksia parempaan on, mutta tekemistä on vielä todella paljon.”

Suomelan vaali-ilta ei mennyt muutenkaan nappiin, sillä perheen asunnon taloyhtiössä oli putkivuoto, ja lapsi sairasti koronaviruksen aiheuttamaan tautia. Maanantaina Suomela sai tietää, että hänkin on saanut koronatartunnan.

Nyt vesi kuitenkin juoksee, ja puhelinhaastattelun taustalta kuuluu pirteän äänekkäästi toipuvan lapsen ääntä.

Suomela ei syytä tuloksesta olosuhteita tai muita puolueen ulkopuolisia asioita.

”En koe tarvetta syyttää muita tästä tuloksesta. On selvää, että vaatii oman työn parantamista.”

Hän sanoo, että vihreitä ei tunneta tarpeeksi hyvin sote-teemoistaan. ”Se on työsarka, joka pitää ottaa tiiviimmin haltuun.”

Suomela sanoo vihreät jäivät varjoon, koska ylipäätään vaaleissa oli vaikea löytää eroja edes oppositio- ja hallituspuolueiden välillä.

”Mielenterveys oli toki aihe, jossa erotuimme. Meidän pitää ylipäätään pystyä erottumaan useamman selkeän teeman ja noston kautta. Se vaatii pitkäjänteisempää työtä. Se työ meillä on edessä vaalien välissä.”

Suomela sanoo, että vihreissä vaikuttaa vieläkin Ville Niinistön (puheenjohtaja 2011–2017) kauden jälkeiset johtajavaihdokset ja kriisi. Hän sanoo, että puolue ei ehtinyt kriisinsä takia panostaa tarpeeksi vuoden 2019 vaaleihin eikä ohjelmatyöhön.

”Se vaikutti myös hallitusneuvotteluihin ja hallituskauden alkuun. Tuolla ajalla on pitkät jäljet. Ja voi myös kysyä, miten tämän hallituksen työ on esimerkiksi ilmastokriisin osalta edennyt? Todella paljon olemme jo tehneet, mutta näkyykö se riittävästi ulospäin? Tässä on varmasti meillä ja koko hallituksella vielä näytönpaikkoja.”

”Ilmasto on meille aina haaste, koska se on monelle se tärkein syy valita vihreät. Kyllä se meitä vahingoittaa, jos on vähänkään epäselvää, pääseekö hallitus tavoitteisiinsa.”

Osa vihreistä on kuitenkin arvostellut, että puolue on keskittynyt lähinnä ilmastoon ja tasa-arvokysymyksiin, mutta ei muihin yhteiskunnan teemoihin kuten talouteen, terveyteen eikä kovin äänekkäästi edes koulutukseen.

”Meidän pitäisi pystyä käymään taistelua useilla rintamilla samaan aikaan. Ilmastokriisi on toki ihmiskunnan kohtalonkysymys, joten on aivan perusteltua nostaa se kärkitavoitteeksi. Toivoisin, ettei ilmastokriisin ole jakava vaan yhdistävä kysymys hallituksessa. Toivosin, ettei se veisi valtavasti aikaa ja energiaa hallituksen sisällä.”

Suomela sanoo, että keväällä hallituksella on edessään useita vaikeita neuvotteluja, mutta hän ei usko, että esimerkiksi ärhäkäs muiden hallituspuolueiden haukkuminen auttaa vihreitä.

Vihreiden kannatuksen kannalta kevään keskeisin neuvottelu käydään maaliskuussa, jos asiantuntijoiden mukaan näyttää siltä, että hallituksen pitää tehdä jo päätettyjen ilmastopäätösten lisäksi uusia päätöksiä. Tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035.

”Toistaiseksi merkit näyttävät, että joitakin lisätoimia tarvitaan ja vähintäänkin päätettyjen toimien konkretisointia. Meillä on paljon ylätason toimia ja tavoitteita, joista ei ole tarkempia hallituksen esityksiä.”

Onko vihreät valmiita jättämään hallituksen, mikäli hallitus ei toteuta esimerkiksi Ilmastopaneelin suosituksia?

”Se on tässä se suuri kysymys. Itse olen sellaisella kannalla, että meidän kannattaa jatkaa työtä hallituksessa niin kauan kun voimme ilmaston kannalta saavuttaa enemmän olemalla hallituksessa kuin olemalla sen ulkopuolella. Totta kai vallankahvassa saa enemmän aikaa kuin jos ei olisi hallituksessa.”

Tästä huolimatta Suomela ei sulje pois hallituksesta lähtemistä, mutta sanoo, ettei se ole lopulta ainoastaan puoluejohdon käsissä.

Vihreissä hallituspäätöksen tekee puoluevaltuusto ja eduskuntaryhmä yhdessä. Enemmistö äänistä on suurella puoluevaltuustolla.

”Toivon, että olemme mahdollisimman pitkään mukana rakentamassa Suomesta maailman ensimmäistä hiilineutraalia hyvinvointivaltiota. Uskon, että me pystymme uskottavaan ilmastopolitiikkaa. Mutta tässä pitää pitää tiivis keskusteluyhteys puoluevaltuustoon ja eduskuntaryhmään. Tämä ei ole yksin minun käsissäni.”

Suomela sanoo, että hallituksella edessä on myös paljon muita vihreille tärkeitä asioita kuin ilmasto.

”Meillä on ihmisoikeusloukkauksia, joihin ei ole vielä onnistettu puuttumaan. Tarvitaan työtä seksuaalirikoslain kokonaisuudistuksessa, lähisuhdeväkivallan torjumisessa ja translaissa.”

Suomela sanoo, että vihreiden tappioputken keskeyttäminen tarvitsisi myös lisää päätöksiä, joilla saatetaan loppuun koulutuksen kunnianpalautus ja varmistetaan, että myös tutkimukseen ja kulttuuriin panostetaan tarpeeksi.

”Lopulta hallituksessa olossa on kyse on kokonaisarviosta. Tietysti, jos aletaan edetä kohti sitä pistettä, ettei hallitusohjelmassa sovitusta pidetä kiinni, niin se on vakavan harkinnan paikka.”

Aluevaalien aikana puhuttiin paljon siitä, etteivät nyt varatut rahat riitä sote-uudistuksen käynnistämiseen edes tietokonejärjestelmien osalta.

Pitääkö uudistukseen varata lisää rahaa jo tänä keväänä?

”Riippuen siitä, miten tilanne kehittyy, niin kyllä. Tämä asia pitää jotain kautta hoitaa. Ymmärtääkseni haasteita on jo tänä vuonna. Silloin työkalut ovat toisia, jos haasteita on vasta tulevina vuosina. Emme voi ottaa riskiä, etteivät terveyspalvelut suju ensi tammikuusta lähtien.”

